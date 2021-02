Mario Delgado contra Cuitláhuac

“Este año AMLO cerrará definitivamente

Dos Bocas. La del PRI y la del PAN.”

Morenos

Incursionar en el medio político estatal y nacional como lo hizo el reducido grupo de seguidores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, es una de las suertes más difíciles y la que más daño causa a quienes tienen que padecer las ocurrencias y las soluciones improvisadas que se dan a los problemas más graves que afectan a la sociedad.Nuestros representantes, dentro de la vida interna de su partido Morena, participaron activamente en la elección del nuevo dirigente nacional del lado del maestro Porfirio Muñoz Ledo, se trató de una decisión muy acertada, y así lo hemos venido sosteniendo, porque sabemos de la inteligencia del ideólogo y de la enorme experiencia que carga en sus alforjas, lamentablemente la edad ya no le ayuda, se trata de una persona mayor y eso le impide hacer muchas cosas, aunque su lucidez sea algo que sorprende.El problema es que por falta de oficio político, al termino de la contienda interna no supieron aplicar la “operación cicatriz”, un pronunciamiento a favor del vencedor y el compromiso de sumar esfuerzos por el bien del proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, no, como buenos principiantes el comportamiento fue el de unos jóvenes de secundaria que perdieron la mesa directiva: diatribas, zancadillas, la imposición en cargos estatales de ese partido sin tomar en cuenta la dirigencia triunfante... la confrontación.Esa es la razón por la que consideramos que no la tiene fácil Mario Delgado, líder de Morena, pues en estados como Veracruz hay molestia por las designaciones rumbo a los comicios. Militantes se inconformaron y protestaron en la sede nacional, en la CDMX, por la candidatura en Veracruz de personajes ligados al exgobernador Javier Duarte. Esto es derivado de la alianza con el Partido Verde. Un ejemplo es la candidatura en Medellín de Bravo, donde se impulsa a Marcos Isleño, quien fue edil de ese municipio entre 2010 y 2013. En 2012 fue señalado por el Órgano de Fiscalización del Estado por el sobreejercicio de más de tres y medio millones de pesos. El otro señalamiento es por el desvío de recursos por más de medio millón de pesos en combustible, que nunca fueron aclarados. Más de lo mismo es justo lo que México no necesita. Cuidado.Se confirma que la Auditoría Superior de la Federación auditará el proyecto de la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Guardia Nacional y los recursos destinados a la atención de la pandemia por Covid-19, como parte del programa anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez, informó que se realizarán mil 523 revisiones, de éstas, mil 506 son auditorías, de las cuales 113 corresponden al grupo funcional de gobierno, 206 al de desarrollo social, 157 al de desarrollo económico, mil 30 al gasto federalizado y 17 estudios y evaluaciones de políticas pública. La honestidad de la 4T está a prueba.Con el derecho que le asiste para opinar con toda libertad, un lector nos envía su punto de vista sobre los candidatos a la presidencia municipal de Xalapa.“¿De verdad cree –nos pregunta- que Xalapa va a estar mejor con David?, ha sido el político más gris que ha pasado por la alcaldía, solo se le recuerda por su magnífica obra que hizo en el palacio municipal, me refiero al famoso pasadizo que mandó a construir de la cochera a su oficina, para que no lo viera la chusma, dicho por él, de igual manera a mediados de 2009 para evitar que la gente lo viera, sacó el cabildo del ayuntamiento y hacia las sesiones en el campanario, un restaurante que esta enfrente del hotel Xalapa, David endeudó a Xalapa, en CMAS”.“Junto a Fierro y Silen García, tenían aviadores al por mayor, los 165 millones de la bursatilización hoy sin casi 200 y nada de obra quedó, dicho por alguno de sus regidores, el dinero buena parte se lo llevo Fidel y lo demás se lo repartieron, cheque busque que obra se hizo en Xalapa con este dinero, ninguna. El pobre no tenía ni idea de lo que era gobernar, sus 3 años fueron de fiesta y más fiestas, el ayuntamiento lo manejaba Manuel Mesa García, a quien la señora de Fidel no quería y le prohibió a David que lo metiera a nomina, pero lo metió con un prestanombre y al final ya lo perdonó la señora Borunda y lo puso como Director de Gobernación”.“Por el bien de la alianza espero que no sea David el candidato, la gente humilde no olvida los desplantes que le hacían los amigos fifi de David.” “Por otra parte Renato Alarcón candidato a alcalde de Emiliano Zapata, de verdad de risa, recuerdo a Renato cuando era Tesorero del PRI con Mota, me parece que le "robaron" 2 millones de la nómina solo que nadie vio a los ladrones. ¿De verdad añora que regrese el PRI, que mal estamos que hay gente que piensa que robar a manos llenas está bien”?Así es esto del periodismo de opinión y la libertad de expresión, se respeta todo.Lo anterior refleja el nivel de quienes quieren hacer política, personas que se prestan para denostar o tratar de descalificar. De esto veremos mucho, un proceso electoral es una guerra.