Amenazan a aspirantes; matan al primero

El lunes, en la columna “Otro punto de vista”, que se me publica en los medios del Corporativo IMAGEN del Golfo, comenté que aspirantes a cargos de elección popular están siendo amenazados por delincuentes para que se retiren de la contienda electoral.



Dije que por ello algunas postulaciones de candidatos fuertes de la oposición que podrían ganar se han caído y que nombres que venían mencionándose era posible que al final no aparecieran porque los aspirantes habrían optado retirarse por “voluntad propia”.



La información que se le proporcionó al columnista es que varios interesados que pretendían un cargo no solo habían recibido amenazas telefónicas y por WhatsApp, sino que hombres armados, embozados, habían llegado hasta sus domicilios o centros de actividades para, con armas apuntándoles, amenazarlos para que se retiraran o que se atuvieran a las consecuencias, mostrándoles en pequeñas pantallas fotos de sus familiares.



Por separado, en declaraciones a El Heraldo de Xalapa, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, confirmó la especie. Citó casos concretos. Dijo que aspirantes de Ciudad Mendoza y de Fortín decidieron no participar luego de las amenazas. Ante la inseguridad, recordó que desde el año pasado solicitaron el relevo del secretario de Seguridad Pública.



Comenté el lunes: Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno del Estado ni del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) ha hecho algún pronunciamiento sobre la protección que se está dando o se dará a quienes han manifestado su intención de participar en la contienda en busca de un cargo de elección popular, o a quienes ya se han inscrito como precandidatos.



Retomo el tema porque ayer en el municipio de Puente Nacional, Gilberto Ortiz Parra, militante de Morena, quien aspiraba a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, sufrió un atentado (recibió un balazo en la cabeza) que le costó la vida.



Hay que esperar a que la Fiscalía correspondiente realice la investigación pertinente para determinar la causa antes de ligar el crimen a la actividad política de la víctima, pero el caso debe llamar la atención de las autoridades porque el riesgo de que grupos criminales intenten influir en el proceso electoral existe.



Por miedo, ningún aspirante, o exaspirante, se ha atrevido a hacer una denuncia pública, menos a presentar una denuncia formal en la Fiscalía, pero hay preocupación en sus dirigentes.



¿Se trata de la delincuencia organizada? ¿De hombres armados al servicio de un interés particular, de grupos caciquiles regionales, por ejemplo?



Hace tres años, la entonces aspirante a diputada local por el PVEM, Octavia Ortega Arteaga, exalcaldesa y expresidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura local, fue víctima de una amenaza velada para tratar de hacerla desistir ante la popularidad que goza y la posibilidad de que pudiera ganar: arrojaron frente a su casa, en Pánuco, una bolsa negra con una mano amputada y una cartulina con un mensaje en la que la amedrentaban.



Siguió adelante luego de que ella misma buscó protección, que solo obtuvo del gobierno federal porque en el Estado no la atendieron, pero ya no fue lo mismo. No ganó. La sospecha sobre la autoría recayó en un grupo caciquil local. Los autores sabían que podían atemorizarla porque antes un familiar suyo había sido secuestrado, con fatales consecuencias.



Ella ha decidido participar nuevamente, pero habría otra vez acoso en su contra.



Las elecciones de este año son las más grandes en la historia de México y de Veracruz y los intereses que están en juego, muchos y muy fuertes.



Cualquier sospecha de intimidación a aspirantes debiera merecer la mayor atención por parte de las autoridades y se debe brindar protección a quien la solicite. Dentro del proceso electoral ya hay un muerto, y del partido en el poder. Sería grave y preocupante que haya sido por su aspiración a ser alcalde. Ya veremos si minimizan el hecho o le dan la atención y la importancia que tiene.



Xalapa, Boca del Río, Tuxpan... saldrían hoy



Será este viernes cuando la mesa de negociación tripartidista PAN-PRI-PRD saque adelante el acuerdo sobre la alianza electoral en los municipios de Xalapa, Boca del Río, Tuxpan, Martínez de la Torre, Coscomatepec y Espinal.



Sobre Tuxpan ya había un acuerdo y el candidato sería José Mancha Alarcón, del PAN, pero el pasado miércoles se cayó, “porque el candidato no cumplió con los acuerdos” (no se dijo al columnista en qué consistían).



Ese día debieron haber salido los antes mencionados, pero el caso Tuxpan desató una discusión que ocupó prácticamente todo el día.



A reserva de lo que se determine finalmente, se da por hecho que el diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal, del PAN, encabezará la alianza en Boca del Río, y negociadores aseguraron a “Prosa aprisa” que David Velasco Chedraui, del PRI, lo hará en Xalapa.



En el caso de la capital del Estado, como he venido comentando, se tomará la decisión luego de que comparen las encuestas sobre la preferencia que tienen también los otros dos aspirantes, Sergio Hernández, del PAN, y Cuauhtémoc Velázquez, del PRD.



Entre el priismo destacan la buena disposición del dirigente nacional panista, Marko Cortés, a quien incluso califican como un “extraordinario líder”. Este, a su vez, habría agradecido a los tricolores que de antemano se sumaran y apoyaran la alianza en Veracruz, que encabezará su partido, aun sin saber si el candidato será Bingen Rementería Molina o Miguel Ángel Yunes Márquez.



El miércoles pudieron sacar adelante las alianzas en Huatusco, Córdoba, Alvarado, Medellín, Jamapa y Banderilla.



La salida de Vicencio, ¿resquebraja a Morena?



Luego de que Gonzalo Vicencio renunció a Morena, del que era secretario general en el Estado, y se sumó a Fuerza X México, que en Veracruz encabeza Eduardo Vega Yunes, “Tato” Vega, los del partido rosa se engallaron y según ellos se las van a comer todas.



Lo cierto es que, como comenté ayer, le abrieron una grieta a Morena, que puede convertirse en una gran fractura si Esteban Ramírez Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín no aplican una medida efectiva de contención.



Tato de repente ha hecho ruido con su partido y en una de esas gana algunas buenas posiciones. Por ejemplo, en Emiliano Zapata, conurbado con Xalapa, sumaron al joven Aquiles Moreno Solano, que era un prospecto con el que el PRD podía haber ganado el municipio.



Este muchacho viene recorriendo desde 2018 toda la demarcación, casa por casa, es ampliamente conocido, tiene una gran aceptación, su familia es bien querida, además de que él tiene un buen nivel de preparación. Puede dar la gran sorpresa.



Como decía aquel famoso cronista de béisbol, Buck Canel, no se vayan que esto se pone bueno.



Expertos charlarán sobre el café de la región de Coatepec



Sobre la calidad y la riqueza del café cultivado por los productores de la región de Coatepec charlarán este viernes, a través de Facebook Live, Rubén Hernández, titular del programa “Crónicas del sabor” (CDMX), y Luis Armando Murillo Mercado (Xalapa), un joven emprendedor, experto tostador, quien con su empresa “Catando Ando Coffee Roasters” está impulsando el producto veracruzano en el mercado nacional e internacional.



Murillo Mercado es, entre un largo e importante currículum, barista Certificado por la Asociación de Cafés de Especialidad de Europa (SCAE), tostador certificado por la Asociación de Cafés de Especialidad (SCA), con pruebas de acreditación de certificación realizadas en Bogotá, Colombia, ganador del reconocimiento “Tostador Emergente 2020”, Premios a lo Nuevo del Café en México, y pionero a nivel mundial en introducir brew bar (métodos de extracción) en una experiencia turística.



Sin duda, para quienes gustan del buen café, de calidad, la charla será más que interesante.