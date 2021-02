¡Ineficaz plan nacional para inocular a los mexicanos!

Twitter: HELÍHERRERA.esLejos, muy lejos estamos de vacunarnos los mexicanos y así, la esperanza de derrotar la pesadilla de la pandemia en este año, se apaga.Mientras en otras naciones ya llevan altos porcentajes de población inmunizada (Israel, Los Estados Unidos, Inglaterra), acá, de hecho, ni siquiera hemos avanzado, porque los 727 mil inoculados del sector salud yapenas recibieron la primera dosis, aplicada hace más de un mes.Lo que viene afirmando el gobierno de lasobre la vacunación, dista mucho, pero muchísimo de la realidad sobre este trabajo que tiene que realizar el Estado Mexicano que, al igual que muchas de sus promesas, ha quedado en eso: una más que no ha cumplido.A decir del Ejecutivo Federal antes de que se contagiara, en enero quedaría vacunado todo el sector médico de(los que tienen contacto con enfermos de Covid-19) y en febrero, el resto del personal médico.También afirmó que, en este mismo mes de febrero, iniciarían la vacunación de los más de 15.4 millones de adultos mayores (de 60 años para arriba), y que quedarían totalmente vacunados en el mes de marzo.Ni el personal médico de primera línea, ni el que labora en otras áreas ha quedado inmunizado (salvo 85 mil 887 que han completado las 2 dosis). A los primeros apenas les aplicaron la primera dosis, y no se ve para cuándo les apliquen la segunda; y por lo que se refiere a los adultos mayores, ninguno de los más de 15.4 millones ha recibido su primera dosis, simple y sencillamente porqueque se ha llenado la boca en afirmar que ya tenemos compradas mas 210 millones de dosis (77.4 de Astra Zeneca; 35 de CanSino Biologics; 34.4 de Pfizer Biontech; 51.5 Covax y 24 de la rusa Sputnik V).Esa es la realidad, y así como no hay vacunas; es decir: tanto las vacunas como los vacunadores solo están en teoría en la mente del jefe de gobierno y de su sub-secretario de Salud, Hugo López Gatell.Ahora, en esta misma semana, afirman que ahora sí llegarán aviones y aviones cargados de millones de vacunas, y concediéndole el beneficio de la duda al Ejecutivo Federal que así fuera, la 4T no tiene un plan nacional para vacunar en los 44 días que restan de febrero y marzo (término en que se comprometió a vacunar a los adultos mayores de más de 60 años), a los más de 15.4 millones de mexicanos de ese sector, ni siquiera con la primera inoculación.Eso sí, tiene un ejército en las famosas(electorales)con soloaplicadores de la vacuna, pero sinque detalle paso a paso como lograrían inocular a los, y más cuando han rechazado nuestro famoso Sistema Nacional de Vacunación, y sus fructíferas estrategias aplicadas para siempre cumplir en tiempo record la aplicación de las vacunas.Seguiremos atestiguando cómo en este mismo lapso de tiempo (febrero-marzo), Israel terminará de vacunar a toda su población y Estados Unidos a un 60 por ciento de sus 325 millones de habitantes.Y así, los que logren o logremos no contagiarnos y sobrevivir para el 31 de marzo, daremos fe de otros 40 mil mexicanos fallecidos oficialmente, y otro tanto más que el gobierno de la 4T no los quiere sumar, y los catalogan como