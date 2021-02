Escándalos orizabeños

*Complicidad perversa

*Tragedia demagógica

*Turismo sexual infantil



Y muchos son los que ya se preguntan: ¿Exactamente por qué acontecieron las acciones de rangos paramilitares? ejecutadas por policías estatales, que de hecho (a punta de cañón) paralizaron y desarmaron a la policía municipal orizabeña, operativo armado nunca antes registrado en el municipio “de las aguas alegres”, que no sólo estremecieron a la residencia municipal presidida por el alcalde Igor Rojí Uribe, sino de la misma forma a la población en lo general, incluyendo a la de los municipios del entorno, como lo son Río Blanco, Ciudad Mendoza, Nogales, Ixtaczoquitlán e incluso Fortín y Córdoba.



Orizaba “la ciudad que sonríe” adquirió un rostro “transformador”, singularmente extraño a su lema de identidad que refiere con algarabía una permanente sonrisa, misma que desapareció al expandirse como reguero de pólvora en llamas, que un impresionante comando de elementos bien artillados integrantes de la policía estatal, sometieron bajo su control las instalaciones policiacas propiedad del pueblo de Orizaba, anulando (por el momento y hasta el momento) cualquier posibilidad de que los uniformados orizabeños pudieran incluso preguntar: “¿Pos óigame usted... de qué se trata?”...



En la historia de la región central veracruzana (la verdad, no recuerdo si en algún otro lado de tierras jarochas) nunca antes se había advertido un operativo de tal naturaleza y mucho menos de dichas dimensiones, lo que obviamente y por sí mismo, el hecho ingresa a una página de la historia que aún no termina, dado que los escenarios siguen refiriendo posturas polémicas “tanto de los unos, como de los otros”, entre las cuales una de ellas de rangos elementales, es la interrogante del por qué ¿El alcalde orizabeño no fue informado por las autoridades estatales del operativo que se estaba realizando?



Por lógica conclusión, no es errado el “suponer” que Don Igor Rojí no fue informado, simplemente porque se temió que el alcalde le avisara “a su policía municipal”, el que se preparaba una acción de autoridades estatales, las cuales actuarían en un operativo relámpago para inmovilizar sorpresivamente a la policía de la hermosa Pluviosilla, sometiendo a investigación a cada uno de sus miembros y, obviamente, suprimiendo momentáneamente del mando policiaco a la Presidencia Municipal.



Si el escenario en referencia lo evaluamos con frialdad y sin apasionamiento alguno, que no sea la real evaluación de los hechos, apegándonos al viejo concepto de “las formas y el fondo”, debemos tener claro que “si tales fueron los objetivos” entonces no se procedió con corrección en los espacios de la autoridad estatal, “ni en la apropiada forma, ni en la correcta búsqueda del fondo”, por la simple lógica que cuando las formas de proceder son incorrectas, los fondos se contaminan de lo mismo.



Y los hechos y las circunstancias por sí mismas refieren que si el señor Presidente Municipal, Don Igor Rojí Uribe, no recibió en principio y de manera prioritaria un informe del operativo que realizaría la policía estatal, quiere decir que se cometió un yerro en el marco del respeto a normas elementales, salvo (insistimos) que el señor alcalde sea parte de la cadena de posibles responsabilidades sobre “los supuestos pecados” que se le investigan a la policía orizabeña.



Y claro que la población, los orizabeños todos, deben de ser informados por parte de las autoridades estatales, el por qué fueron rebasadas las injerencias e incluso facultades, que un Presidente Municipal registra en su entorno como suprema autoridad en los espacios del Ayuntamiento.



El mismo Gobierno del Estado de Veracruz, registra en estos momentos la obligación ante el colectivo social, de informar con claridad y puntualidad, el por qué el alcalde no fue informado de que “su policía” sería sometida en el marco de escenarios prácticamente “para-militares”, lo que de paso podría haber colocado en estado de indefensión a toda la población de Orizaba.



Paralelamente a los hechos en referencia, la ciudad de Orizaba a nivel nacional (dado que la información circula en ámbitos nacionales) resulta “descalabrada” en una imagen elaborada por prolongado número de años, incluso con un slogan que refiere: “Sonría, está Usted en Orizaba”... Porque en principio: ¿Quién podría sonreír? frente a un cuerpo policiaco orizabeño que es desacreditado de la noche a la mañana y, con un alcalde, que no sabe ni lo que tiene como cuerpo policiaco, ni lo que habrá de acontecer al interior de su estructura municipal.



Ahora bien, si las autoridades estatales del ámbito de seguridad tienen claramente confirmada la ilegalidad del actuar policiaco orizabeño, debieron de haber informado personalmente al Presidente Municipal, por lo menos instantes antes del momento en que se realizaría el operativo, para no lastimar la imagen municipal y que, ello, pudiera afectar años de inversión para convertir a Orizaba en foco de atracción turística donde se sonríe.



¿O será que no sólo se trató de un plan atropelladamente irreflexivo, sino también de “aprovechar el viaje” para lograr los desgastes de imagen política-partidista, que pudieran ser útiles en los marcos electorales?... Lo uno y lo otro, habrá de ser referido por la historia.



Lo que se lee



Ayer que fue el día del amor y la amistad, recibí entre los mensajes de buenos amigos, uno que incuestionablemente invita a la reflexión, sobre todo en los espacios de nuestro país, en los que pareciera que hemos iniciado y prolongado una serie de conceptos y reflexiones que nos apartan del bienestar y, obviamente, del desarrollo integral... El Texto nos refiere:



Voltaire decía:



Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene cómplices...



La gente interesada, tiene socios...



La gente política, sólo tiene partidarios...



La gente de la realeza sólo tiene cortesanos...



Únicamente la gente buena, tiene amigos...



¿A qué clase de gente perteneceremos cada uno de nosotros?



Lo que se ve



Al igual que los miles de muertos que ha generado la pandemia en México, la tragedia del desempleo se expande prácticamente en todo nuestro territorio, como si se tratara paralelamente a los escenarios pandémicos, el que dispusiéramos de un jinete apocalíptico empoderado en el centro del colectivo social mexicano...



Y es que el declive empresarial que ya se advertía en el primer año del actual sexenio gubernamental, se agudizó conforme se desarrollaba la contaminación pandémica, en tales proporciones que, en el caso de México, ya se calcula la posibilidad que el actual régimen federal termine su periodo de administración, sin que nuestro país recupere del todo las plazas laborales perdidas, ni se repongan en su totalidad los declives financieros en referencia...



Del drama a la tragedia, pareciera que ése habrá de ser nuestro destino inmediato, si es que persistimos con las mismas historias demagógicas, la misma ineficacia y los mismos entuertos.



Lo que se oye



Son espantosas las cifras por vía de las cuales se apunta a México, como uno de los países de mayores niveles en el mundo (segundo lugar) en lo relativo a “turismo sexual infantil”, referencias en las cuales se apunta que nuestro México (el de la ahora Transformación) es el país que en todo el mundo “produce e incluso exporta” mayor cantidad de pornografía infantil.



Pero a más de ello, el tema es tan horrendo que de acuerdo a los datos que presentó la Senadora Josefina Vázquez Mota, se hace necesariamente urgente que en las regiones mexicanas, donde se registra mayor número de turistas, se ejecuten acciones para evitar la notoria e infame explotación sexual de menores edad, hecho que ya es conocido en el mundo entero y que, derivado de lo mismo, nuestro país a elevado dramáticamente los niveles de explotación sexual de menores de edad... ¿Hasta cuándo?