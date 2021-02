870 mil para 90 millones

“Vacunarán a millones de

Mexicanos... pero en los EE.UU”

El Universal

Como parte de la manipulación electoral que el gobierno trae con las vacunas anti Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer otra mentira; dijo que con la llegada de 870 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca hoy inicia el Plan Nacional de Vacunación de personas adultas mayores de 60 años, principalmente de los municipios más pobres y marginados del país.El mandatario federal reiteró: este domingo arribaron a la Ciudad de México las 870 mil dosis de vacunas e inmediatamente se desplegaron 25 rutas en diferentes aeronaves para que este lunes, a partir de las 08:00 horas, inicie la aplicación de vacunas a personas de 60 y más.El primer lote de las vacunas de AztraZeneca proveniente de la India llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.AMLO aclaró que en esta primera entrega son 870 mil vacunas y en su aplicación se incluirá a todos los estados. Sin embargo, “se tomó esa decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas características”.Y luego se adornó: “Se van a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios y la próxima entrega incluye a otros municipios también de las 32 entidades federativas hasta que se vacune a todos los adultos mayores, más de 15 millones de adultos mayores de 60. Ese es el plan. Creemos que a más tardar a mediados de abril ya estén vacunados con primera dosis los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años o más”.Aclaró que “se da preferencia a los adultos mayores porque al vacunar a todos los adultos garantizamos una disminución en fallecimientos por Covid-19 del 80 %. Por eso decidimos sobre esta estrategia”, no es cuestión electoral.El presidente destacó también que las cerca de 500 mil dosis que llegarán el próximo martes (el día de mañana) al país, serán utilizadas en su totalidad para aplicar las segundas dosis al personal de la salud que aún no la han recibido."El martes siguiente (23 de febrero) vienen, también otro tanto y de esa cantidad una parte es para terminar por completo al personal médico y otra parte para continuar con el plan de adultos mayores”. El presidente López Obrador agradeció a las farmacéuticas y a los gobiernos del mundo como es el caso del gobierno de la India que autorizaron se entregaran las vacunas en México. Y al borde de la lágrima soltó esto: “Es un acto de solidaridad que nunca vamos a olvidar”, dijo ante el embajador de la India, Manpreet Vhora.Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, ex particular de Cienfuegos o “El Padrino”, dio a conocer la logística y distribución de las 870 mil dosis de la vacuna.A las 06:30 arribaron a las instalaciones de Birmex, a las 08:00 horas salieron las rutas terrestres para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala y a las 08:40 salieron las rutas áreas, lo que significa que a las 09:10 todos los aviones deben estar en vuelo dirigiéndose a los 25 estados restantes para ser entregadas las vacunas, se llevarán a las jurisdicciones sanitarias y de ahí a los centros de vacunación donde estarán las brigadas "Correcaminos", o más bien operadores electorales de Morena. Las dosis a distribuir son 870 mil vacunas y se organizaron mil 81 centros de vacunación e igual número de brigadas y van a abarcar 330 municipios, se están empleando 8 rutas aéreas con 45 aeronaves y 179 rutas terrestres.A las 09:15 será la primera entrega de vacunas en la Ciudad de México y estarán cerrando la distribución completa en toda la República a las 21:45 horas de este domingo y será en Pijijiapan, Chiapas. En Veracruz llegará la brigada número seis, o sea seremos de los últimos... A ver si es cierto.Elena Jackeline Brisuela, médica epidemióloga de la Secretaría de Marina (Semar), será quien coordine en Veracruz, la estrategia nacional de vacunación para adultos mayores. La vacunación iniciará en zonas rurales y no en las áreas de mayor contagio, como las urbanas, lo que fue cuestionado por los funcionarios estatales de Salud.En la reunión con secretarios de salud del país, el subsecretario de promoción, Hugo López Gatell, detalló que la coordinación en cada estado quedará a cargo de «Enlaces Correcaminos» que en su mayoría serán militares. En 18 estados, oficiales y médicos de la Sedena y Marina coordinarán la vacunación. Informó que la vacuna que se aplicará a partir del lunes será la de AstraZeneca, con 70 por ciento de efectividad.El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que las vacunas que se adquieran ahora serán para adultos mayores y que queda pendiente concluir con la segunda dosis para personal de salud. Hasta ahora, apenas el 14 por ciento de los trabajadores del sector (85 mil 887) ha completado las dos dosis del proceso de inmunización. En el país, hasta este viernes 12 de febrero la única vacuna que se está aplicando es la de la compañía farmacéutica Pfizer-BioNTech y según el reporte de este día en la conferencia vespertina, hasta el momento se han aplicado 726 mil dosis de vacunas anticovid en el país, lo que es una total vergüenza pues se requiere aplicarla a cuando menos ¡noventa millones de personas!.Ante el resolutivo emitido este sábado 13 de febrero por parte de la autoridad electoral en contra de los intereses político-familiares-empresariales del denominado "Clan-Yunes" al interior de Acción Nacional (PAN), se confirma lo que tanto se había venido discutiendo meses atrás, los Yunes correrán al partido de Dante Delgado Rannauro (Movimiento Ciudadano) para desde ahí buscar las candidaturas que NO consiguieron en el PAN. Se aclara porque Movimiento Ciudadano al dar a conocer semanas atrás una lista de precandidatos a las presidencias municipales en el estado de Veracruz, dejó libre y sin candidato el municipio de Veracruz.Esto apunta a que dicho espacio lo dejó libre Dante Delgado y Sergio Gil para arropar a Miguel Ángel Yunes Márquez ante un imprevisto como el que ocurrió este sábado que pone literalmente contra las cuerdas al "Clan-Yunes" dentro del PAN con sus aspiraciones de sucesión municipal en el puerto de Veracruz. Por eso desde hoy es fundamental competir por donde se pueda para el "Clan-Yunes", ya que de no obtener nada y que Miguel Chikito se quede sin ningún cargo público, las aspiraciones por hacerse de la candidatura a gobernador en el 2024 prácticamente se estarían esfumando.Este fue el plan que terminaron de cerrar Miguel Ángel Yunes Linares y Dante Delgado Rannauro en un lujoso restaurante de la Ciudad de México a principios de año donde refrendaron la alianza que suscribieron en el 2018, cuando Dante se olvidó de los agravios del pasado y se sumió ante el proyecto familiar del "Clan-Yunes"... Falta que los repudiados Yunes logren ganar porque ellos malvistos y Movimiento Ciudadano sin presencia en Veracruz, a dónde van a dar, derechito al rancho de AMLO.Que alguien le diga al presidente López Obrador que somos 130 millones de mexicanos en este país, no 130 mil como lo afirma en un video al que le dan vuelo en Facebook con tal de chingar. De paso le pueden recordar que fueron 30 millones de paisanos, de cabeza hueca, los que votaron por él.Escríbanos a [email protected]