Díez y Ahued

Dos connotados empresarios decidieron incursionar exitosamente en la política veracruzana de la mano del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán: uno fue Ricardo Ahued, quien en 2004, en la campaña del cuenqueño al gobierno de la entidad fue postulado por el PRI a la alcaldía de Xalapa, y el otro Juan Manuel Díez Francos, quien en 2007 fue habilitado como candidato emergente a la presidencia municipal de Orizaba, en sustitución de Víctor Castelán Crivelli, cuya candidatura fue sorpresivamente anulada una semana antes de los comicios por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Ahued Bardahuil, después de haber sido diputado local y federal, terminó distanciándose del partido tricolor y hoy, sin haberse afiliado formalmente, anda en las filas de Morena que en 2018 lo postuló al Senado de la República. Ahora, pese a su resistencia, el partido en el poder está por mandarlo a contender nuevamente por la alcaldía capitalina dado que ningún otro de sus militantes o simpatizantes garantiza ganar la elección municipal de junio próximo.



Díez, quien ya fue diputado federal y sigue siéndole fiel al PRI, volverá a buscar por tercera ocasión la alcaldía de Pluviosilla totalmente convencido. Y es que el empresario orizabeño, a diferencia de Ahued, es quien ejerce desde hace 14 años el control político absoluto en ese municipio.



A su grupo nadie le ha podido ganar una elección municipal. Pese a su fama de reaccionario y autoritario, Díez, como Ahued en Xalapa, es un empresario querido y respetado por varios sectores de la sociedad orizabeña pero debido a la sorprendente transformación que ha hecho de la ciudad junto con otro par de alcaldes impuestos por él, lo que el actual senador de Morena no hizo por la capital veracruzana como edil priista ni ha podido hacer ahora como legislador del partido que desde hace más de dos años gobierna la capital, el estado y el país.



Díez impulsó a Orizaba por medio de una impresionante obra pública y la promoción turística. Debido a su trabajo enfocado a las necesidades de los orizabeños, la ciudad de Pluviosilla ocupa actualmente el primer lugar en desarrollo urbanístico del estado.



Como alcalde logró hacer que llegaran nuevas inversiones a Orizaba con la creación de plazas comerciales que generaron cientos de nuevos empleos, así como el embellecimiento de la ciudad con un programa amigable con el entorno urbano. Durante su gestión, donó el cien por ciento de su salario de presidente municipal para obras sociales. Y el simple hecho de aplicar las estrategias de su experiencia como empresario exitoso a la administración pública le dio buenos resultados, por lo que hoy el Ayuntamiento orizabeño no depende de los recursos que le envían del Gobierno del Estado.



La Pluviosilla es el único bastión electoral que conserva el PRI. Por eso la reacción de sus líderes estatales ante el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública contra la policía municipal, caso por el que este martes 16 el diputado federal Héctor Yunes Landa propondrá un punto de acuerdo ante el Pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión “para que la paz y la legalidad regresen a Orizaba”.



Vaya espectáculo el que dieron este domingo en el Puerto de Veracruz los dos bandos del PAN –el del senador Julen Rementería y el del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares– que se disputan la candidatura del partido blanquiazul a la alcaldía del municipio porteño, que histórica, poblacional y presupuestalmente es el más importante de la entidad.



Si ambos grupos echaron mano de sus mejores artimañas corruptas y porriles para intentar hacerse de esta codiciada candidatura municipal “haiga sido como haiga sido, ¿se imaginan qué pasará dentro de tres años cuando se desate la rebatiña por la postulación a la gubernatura del estado, en la sucesión estatal de 2024?



Que Dios los agarre confesados.



El que nos dicen que regresó muy contento de Oaxaca fue Jesús Corichi, pues al veracruzano se le vio muy cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la gira que este domingo realizó el Jefe del Ejecutivo Federal en la entidad que gobierna el priista Alejandro Murat.



Y aunque Corichi francamente se muestra muy hermético, no sería raro que un día de estos nos sorprenda en un cargo de la administración pública federal.