Los tiempos ya cambiaron, ¡son peores!

“Auténtico terrorismo electoral”

Veracruzanos

El pasado 11 de febrero Juan Gilberto Ortiz Parra, quien se registró en el partido Morena como precandidato a la alcaldía de Úrsulo Galván, un municipio ubicado en la región cañera de Veracruz, fue asesinado por sicarios. Ortiz Parra fue sorprendido cuando se encontraba frente su domicilio a bordo de su camioneta, en la localidad rural de El Pando. Paramédicos, elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio vecino de La Antigua alcanzaron a llegar cuando el precandidato aún se encontraba con vida; fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Cardel, donde murió poco después.Policías ministeriales y estatales montaron guardia en los alrededores del hospital.El de Juan Gilberto Ortiz fue el primer asesinato de un precandidato en vísperas del proceso electoral 2021, en el que se renovarán 212 presidencias municipales, 50 curules locales y 20 diputaciones federales.La creciente espiral de violencia que azota el estado barre parejo, candidatos o alcaldes en funciones de los distintos partidos políticos, están siendo sacrificados sin que se sepa a qué intereses obedecen los crímenes que casi a diario cimbran al estado. Recordamos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el pasado martes 11 de noviembre el asesinato de Florisel Ríos Delfín, presidenta municipal de Jamapa, quien horas antes había sido secuestrada por un comando armado en su domicilio.De acuerdo con Diario de Xalapa, el cuerpo de Florisel Ríos fue localizado sin vida y con signos de tortura en un camino del poblado de Ixcoalco, correspondiente al municipio de Medellín, en Veracruz.Hace unos días en la zona de Perote, Rigoberto Alarcón Tapia, joven hijo de Melquiades Alarcón Caro, alcalde del municipio de Las Minas, quien se manifestaba anti morenista e incitaba al pueblo a votar en contra de los candidatos de ese partido, sufrió un extraño accidente que le costó la vida. Rigoberto de 27 años fue encontrado muerto dentro de su automóvil en el fondo de un barranco de 500 metros de profundidad. En la región cual más relaciona este fatal accidente con la actitud política de su señor padre.Otra víctima de esta serie de crímenes es Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, ultimada con su marido y chofer. También el 17 de noviembre, la casa de Cuitláhuac Condado Escamilla, alcalde del PRD de Acayucan, Veracruz, fue atacada a balazos por varias personas quienes dispararon en al menos 20 ocasiones contra el inmueble.Y ayer nos amanecimos con la terrible noticia: Gladys Merlín Castro, ex diputada y ex alcaldesa priista de Cosoleacaque, y su hija Carla Enríquez Merlín, fueron asesinadas este lunes por desconocidos que irrumpieron en su domicilio. El doble homicidio ocurrió en su casa ubicada en la calle de Correos y Revolución, del Barrio Segundo de Cosoleacaque. El ataque se perpetró alrededor de las 05:10 horas, vecinos reportaron diversas detonaciones con arma de fuego. El domicilio de la ex alcaldesa se ubica en la calle Correos y Revolución, de la colonia Barrio Segundo, del citado municipio. En la zona se montó un intenso operativo para tratar de ubicar a los responsables del doble asesinato.Los primeros reportes indican que Carla Enríquez Merlín, era precandidata de Morena a la Presidencia Municipal, a ella la mataron de varios disparos de arma de fuego y a su mamá trascendió la degollaron.Carla Enríquez Merlín fue candidata a diputada local en 2016, y perdió la contienda por escasos votos, había acordado con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) postularse a la candidatura por la presidencia municipal de Cosoleacaque, municipio administrado por Cirilo Vázquez Parissi del PRI. La joven, que militó en el tricolor, se perfilaba como abanderada y competiría contra Ponciano Vázquez Parissi, quien es el virtual candidato de la coalición Veracruz Va (PRI-PAN-PRD) y hermano del actual alcalde.El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, aparte de condenar el asesinato de Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Castro, dijo que se debe buscar responsables de la filtración de la fotografía donde aparecen madre e hija asesinadas por violarse la secrecía de la investigación. Las fotos de las damas asesinadas circularon en medios y en redes sociales para satisfacer el morbo enfermizo de gente que seguramente está mal de la cabeza.Por otra parte el dirigente estatal del PRI afirmó que es una irresponsabilidad del gobernador Cuitláhuac García relacionar el homicidio con un tema de cacicazgo y usurpar funciones del FGE al salir él a dar declaraciones cuando lo tiene que hacer la titular.“Se genera polarización entre la población que lejos de buscar esclarecer los hechos se busca enturbiar la situación”, señaló Marlon Ramírez.Pese a ganar la elección interna del PAN por la candidatura a la Alcaldía de la capital del estado, Sergio Hernández Hernández no es una buena opción para gobernar Xalapa, afirma la líder de comerciantes del Parque Juárez, Yolanda Romero Rojas.Luego de que el aspirante blanquiazul afirmará que la capital no está preparada ser gobernada por refritos “vendedores de plástico, ni dueños de centros comerciales”, vendedores ambulantes de Xalapa aseguraron que tampoco para un novel restaurantero, quien llegó a político por la vía del “dedazo” al congreso en dos periodos, y no impulsó alguna acción significativa por la capital del estado.“Por lo menos el de los plásticos y el de los centros comerciales tienen experiencia, contario a él, que, además, es un empresario irresponsable que se le olvido la pandemia e hizo una fiesta en su establecimiento, sin las medidas sanitarias”.A decir de Yolanda, por esta y otras razones Sergio Hernández no debe abanderar la candidatura panista o la coalición “Veracruz Va”, pues su aspiración es por mantener poder, no por amor a la capital, ni a los ciudadanos. Recordó que “como diputado no ha hecho nada, “en una ocasión nos acercamos a él para que nos ayudara a gestionar una ambulancia, para que un menor de edad fuera trasladado de urgencia a un nosocomio y a pesar de que nos dijo frente a la prensa que nos ayudaría, solo nos hizo dar vueltas y vueltas al Congreso, para que nos mandara un sobre con 200 pesos”.En ese sentido, destacó que ningún vendedor del Parque Juárez, ni sus familias, darán un voto al PAN, si el abanderado es Hernández Hernández, concluyó.Es criticable que en solo dos años el senador Ricardo Ahued Bardahuil solicite licencia por segunda ocasión, para buscar un nuevo cargo de elección popular, le resta seriedad a la representación popular, opinó su homólogo Julen Rementería del Puerto.El expriista y ahora simpatizante de Morena participará en la elección local para la alcaldía de Xalapa, por lo que tendrá que pedir licencia a más tardar en el mes de abril para poder realizar campaña en la capital del estado. En el 2019, en el mes de mayo, pidió licencia para sumarse a la administración de Andrés Manuel López Obrador, asumió la dirección general de Aduanas. Un año después, abril 2020, renunció al cargo y regresó a la representación popular.Durante su licencia asumió la representación su suplente el empresario Ernesto Pérez Astorga, quien regresará a la curul en tanto se desarrolla la campaña en la entidad.El panista Julen Rementería del Puerto reconoció que no se ve bien que un Senador, que fue electo por un periodo de seis años, ande brincando de un cargo a otro, “no lo deja bien parado”. La imagen que tienen los ciudadanos de los políticos y los diputados y senadores no es la mejor, por lo que poco abona ver a un político, en su segundo año de su periodo, compitiendo por un nuevo cargo.La cantidad de vacunas contra Covid-19 que arribaron este domingo al estado de Veracruz no alcanza para inocular, en una primera dosis, ni siquiera al diez por ciento de la población total de adultos mayores. Y fueron regaladas.