Orizaba... Humillante operativo

*Las alianzas y las “des-alianzas”

*Otra vez niños sin medicinas

*El aberrante trato a mayores



Un apreciado lector nos envió un interesante mensaje, en el que destaca que la acción ejercida por cuerpos de seguridad estatal veracruzana en contra de los policías de Orizaba, no sólo registra dudosos y probables argumentos infundados para haberla ejecutado, sino que, la sola retención de agentes, así como los cuestionamientos y apuntes acusatorios, al igual que las formas de actuar del comando paramilitar que ejecutó la acción, conforman la abierta posibilidad de una violación a los derechos humanos, de quienes fueron no sólo despojados de “sus utensilios de trabajo”, sino que paralelamente a ello, fueron humillantemente expulsados de las instalaciones policiacas, que de hecho conforman parte de su centro laboral.



En el mismo marco de irregularidades y abusos, se establece por parte de quienes saben de leyes y obviamente de responsabilidades y derechos, que ningún ciudadano mexicano puede ser despojado de su trabajo por quien no representa precisamente a quien lo contrató, hecho simple de entender si todos tenemos claro en el contexto social, que los policías municipales fueron contratados por las autoridades municipales (no por las estatales) por lo que los castigos o expulsión de su actividad, deben en primer lugar estar fundamentados en el derecho laboral correspondiente, paralelamente a que, es la autoridad municipal, o sea, el Ayuntamiento, la instancia que tiene facultades para proceder sobre el tema, no mandos de cuerpos de seguridad federales o estatales.



Si la policía municipal se encuentra directamente contratada y a las órdenes del Ayuntamiento correspondiente, no resulta lógico que un cuerpo policiaco estatal invada el área de la policía municipal de Orizaba, agregando a ello la intención de cesar a elementos, sin que antes de tal medida, sea debidamente informado el Presidente Municipal y el cabildo en lo general, quienes de hecho en tales ámbitos, constituyen una autoridad superior a lo que representa un comando policiaco de rangos estatales, o federales, en primer lugar porque el Presidente Municipal y el Cabildo, constituyen una autoridad elegida por el pueblo al que representan, y porque a más de ello, los policías municipales tienen como mando supremo precisamente al Presidente Municipal.



Para que un cuerpo de policía estatal invada áreas bajo la tutela y el mando de una Presidencia Municipal, como los escenarios registrados hace unos días en Orizaba, se requiere que exista una orden judicial claramente formal y en cuya acción no se atente contra policías en lo general, sino específicamente contra los elementos indiciados por las autoridades judiciales, pero arribar a un cuartel policiaco municipal, para desarmar a todos e incluso empoderarse de instalaciones municipales, que son propiedad (en este caso) del pueblo de Orizaba, porque ni siquiera son de la policía en referencia, la elemental cortesía al margen de lo relativo a facultades y legalidad, indica que es elemental el (por lo menos) informar a la autoridad municipal sobre las pretensiones en referencia.



Lógicamente que los hechos registrados en los últimos días en Orizaba, no sólo siembran preocupación e incluso ciertos niveles de notorio desacuerdo, porque en dichos escenarios y circunstancias, la policía que pertenece al Ayuntamiento de Orizaba, fue desarmada e incluso desalojada de “instalaciones municipales”, tomando por sorpresa al cuerpo edilicio e incluyendo a la Presidencia Municipal, acción irreflexiva que desdora más a quienes la ordenaron y la autorizaron, que a quienes como autoridades municipales fueron ignorados, referencias que siembran desprestigio hacia un municipio que en los últimos años, ha sido de los más esforzados en el país no sólo para ser reconocido como “Pueblo Mágico”, sino de la misma forma como uno de los más progresistas en lo referente a desarrollo integral.



Ya en las últimas horas se habla que entre autoridades municipales orizabeñas y autoridades estatales, se llegó a un acuerdo (después del niño ahogado) para restablecer la actividad de la policía municipal orizabeña, mismo que requiere en principio la realización de exámenes de confianza a los integrantes del cuerpo policiaco, escenario que sin necesidad de confrontaciones entre instancias gubernamentales municipales, estatales y federales, bien se podría haber logrado antes de la confrontación entre los unos y los otros.



El tema con el transcurrir de los días, a quien indudablemente desgasta en su imagen, no es precisamente a las autoridades municipales orizabeñas, luego entonces es preciso que, hacia el futuro, escenarios como las trifulcas entre cuerpos de seguridad se eviten, más allá de la expresión popularmente externada donde se refiere “el que nada debe, nada teme”, porque cotidianamente vivimos en tierras en donde a incontable número de inocentes “que nada debían” incluso han perdido la vida, pero a más de ello, escenarios como los referidos, al final del día siembran notoria desconfianza e incertidumbre, precisamente sobre la capacidad de quienes despachan en la administración pública, lo que acaba desdorando la imagen de los distintos niveles de gobierno, como ha sucedido con el caso orizabeño... Ni de más, ni de menos.



Lo que se lee



En las entidades de Hidalgo y Coahuila les funcionó de manera notable y notoria, por lo mismo, hasta el momento todo hace presumir que las candidaturas a las alcaldías de los municipios de Córdoba, Xalapa y Orizaba, al igual que otras más, habrán de emanar como propuestas mancomunadas entre el PAN, PRI y PRD, mismas que muchos aseguran ya se encuentran muy cerca de ser definidas, lo que permite referir que, de no haber marcha atrás, en Xalapa la candidatura de alianza entre priistas, perredistas y panistas, podría recaer en David Velazco Chedraui...



Al mismo tiempo también se confirma que en Orizaba está formalizada la candidatura de Alianza PRI, PAN y PRD, en favor del exalcalde Juan Manuel Diez Franco, quien es señalado “como culpable” que la vieja ciudad de Orizaba se transformara (y ésta sí de verdad) en un pueblo mágico urbanísticamente catalogado como de primer nivel... De igual manera se ha consolidado la alianza del PRI-PAN-PRD en la ciudad de los 30 caballeros, donde con la triple estafeta partidista, se prepara a la contienda el empresario Guillermo Rivas Díaz, mientras que en el puerto de Veracruz, los morenistas sonríen ante la fuerte disputa por la candidatura entre los Yunes y los Rementería, ello, al interior del Partido Acción Nacional.



Lo que se ve



Un movimiento social se gesta con rapidez entre los mexicanos, con la idea de efectuar protestas en las puertas del Palacio Nacional y en espacios diversos, para exigir nuevamente al gobierno federal, que destine los suficientes recursos que permitan practicar las quimioterapias de niños agredidos por el cáncer, así como para su atención y bienestar en lo general.



Años tiene (desde inicios de la actual administración federal) que los niños afectando por el terrible cáncer no disponen de los medicamentos necesarios para brindarles mejor atención, escenario lamentable que según se aprecia no ha sido del todo resuelto y, por lo mismo, sigue privando el panorama doliente, mismo que lastima lo más sagrado de nuestro país y de cualquier país del mundo, tal como lo son los niños...



Pareciera que en tales ámbitos que refieren ineficacia y crueldad, ya no existe posibilidad para remediar.... ¿O sí la habrá?



Lo que se oye



El inicio de la vacunación contra el Covid-19 refiere un escenario lamentable, prolongadas filas de ancianos esperando numerosas horas para recibir su respectiva dosis, cuando todo mayor de edad registra problemas en su organismo... No es posible el aceptar que tal programa se aplique con la angustiante lentitud que se practica, incluso con el riesgo que algún anciano registre, como resultado del desgaste físico y la angustia, reacciones graves que atenten contra el poco bienestar que le resta...



¿No todos los días se habla en “las mañaneras” de dignidad, de honorabilidad, de atención al pueblo y de atención prioritaria a los ancianos?... Las autoridades médicas y los legisladores acaso ¿No están viendo hacia sus entornos? y carecen de información sobre las condiciones paupérrimas en las que se inició la campaña de vacunación, precisamente hacia quienes son los seres humanos más cansados y proclives a efectos secundarios graves, ante la angustia de una espera de tales dimensiones... ¿Qué ninguna autoridad competente contempló el paupérrimo escenario?... ¿Hasta cuándo? señor Presidente de la República, señores gobernadores, señores alcaldes, señores legisladores... ¿Hasta cuándo entenderemos que los ancianos y los niños reclaman (por sus propias condiciones) de un trato especial?... ¿De verdad les resulta tan difícil entenderlo, para de inmediato abocarse a ello y resolverlo?... Ya veremos.