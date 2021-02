Los Vázquez y las Merlín

Los cacicazgos que controlaban políticamente el estado subsistieron hasta a mediados de la década de los ochentas, pues con la llegada de Fernando Gutiérrez Barrios a la gubernatura de Veracruz, en 1986, esa última camada de hombres fuertes terminaron en la cárcel, sepultados o desterrados de la entidad.



Uno de esos casos fue el de Cirilo Vázquez Lagunes, quien le disputaba el control de ayuntamientos y asociaciones ganaderas del sur a Heliodoro Merlín Alor, el brazo derecho del último gran cacique Amadeo González Caballero, primo del ex presidente Miguel Alemán Valdés, el cual desde su residencia de Coatzacoalcos dominó del puerto de Alvarado hasta Las Choapas.



Merlín fue el heredero natural del cacicazgo del familiar de los Alemán tras su fallecimiento. Pero nunca pudo ejercer el mismo poder de su ex jefe político, lo que propició que Vázquez Lagunes se lo disputara en el sexenio del ex gobernador Agustín Acosta Lagunes. Sin embargo, al suceder Gutiérrez Barrios al economista de Paso de Ovejas, Heliodoro se fortaleció y combatió a su enemigo con el apoyo del gobierno estatal. Cirilo terminó preso en el reclusorio “Ignacio Allende” del puerto de Veracruz y, tras una huelga de hambre y reunión privada con don Fernando, fue liberado y exiliado al estado de Puebla. Pero al gobierno siguiente retornaría a su rancho “El Mangal” de Acayucan, donde hace un par de semanas, por cierto, Gonzalo Vicencio, antes de renunciar como secretario general de Morena para sumarse a las filas de Fuerza por México, convocó junto con las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, hijas del llamado “Caudillo del Sur”, a una reunión con aspirantes a alcaldes y diputados locales por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Vázquez Lagunes fue ejecutado por sicarios la tarde del domingo 19 de noviembre de 2006 cuando retornaba a San Juan Evangelista de un juego de beisbol en Acayucan. Cinco meses antes, en Tabasco, había sido asesinado también su hermano Ponciano. La Procuraduría de Justicia de Veracruz vinculó el homicidio del cacique sureño con la ejecución de Walter Herrera Ramírez, en ese entonces alcalde perredista de Huimanguillo muy cercano a López Obrador, ocurrida el miércoles 15 de noviembre, apenas cuatro días atrás.



Ahora, los descendientes de Cirilo siguen manteniendo la hegemonía de su padre en el sur de Veracruz. Regina y Fabiola dominan la zona de Acayucan, y Cirilo y Ponciano Vázquez Parissi la de Cosoleacaque. Unas y otros se han venido alternando las alcaldías y diputaciones locales y federales desde hace al menos 18 años. Los hermanos fieles al PRI y las hermanas como candidatas del PAN, PRI y últimamente pretendían hacerlo por Morena.



Heliodoro Merlín, en cambio, acaba de perder a su hija Gladys, ex diputada y ex alcaldesa priista de Cosoleacaque, y a su nieta Carla, que también había incursionado en la política, militando en el PRI, y de quien se dice que pretendía ser postulada por Morena.



Pese a las diferencias y antecedentes históricos entre ambas familias, este lunes los hermanos Vázquez Parissi lamentaron a través de Twitter la trágica muerte de las Merlín.



“Lamento lo ocurrido hoy en la madrugada donde perdieron la vida la Dr. Gladys Merlín y su hija Karla Merlín. Repudiamos cualquier acto de violencia. Trabajaremos con las autoridades correspondientes para que esto se pueda resolver. Mi más sentido pésame a todos sus familiares”, escribió Cirilo.



Y su hermano Ponciano, quien se registró como precandidato del PRI para sucederlo en la alcaldía, publicó: “Lamento los terribles hechos en los que han perdido la vida Gladys Merlín Castro y Carlita Enríquez Merlín, integrantes de una familia muy querida y respetada en Cosoleacaque. Veracruz exige que recuperemos la paz, la seguridad y la justicia. ¡Que este crimen no quede impune!”.



Sin embargo, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García responsabilizó a los cacicazgos que se mantienen en Cosoleacaque por el asesinato de la ex alcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla.



El mandatario aseguró que son cacicazgos que quieren enrarecer el proceso electoral, ya que dijo fueron solapados por anteriores administraciones estatales. “En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que sabe perfectamente qué está pasando (…) No vamos a permitir que cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior se mantengan haciendo estos homicidios. Este gobierno ya no lo permite ni pacta con ellos, se confundieron”, afirmó García Jiménez.



No obstante, el gobernador dijo que hay dos líneas de investigación que la Fiscalía General de Veracruz sigue en este caso y aseguró que tiene confianza en las investigaciones porque están en coordinación y su gobierno “tiene la moral alta”.



“Mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos con impunidad; que no se confundan, ya no están con los que podían pactar impunidad, ya se fueron, que quede claro: este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral”, reiteró.



Por la noche, el diputado federal Héctor Yunes Landa, vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI, le respondió al Ejecutivo estatal en Twitter: “@CuitlahuacGJ no puede con su tarea de Gobernador y ahora quiere asumir la de vocero de la Fiscalía. Si tiene alguna información sobre los responsables del doble homicidio de Gladys y Carlita que la aporte a la FGE y no politice este penoso caso”.



Además, entre las imágenes de los cadáveres de la ex alcaldesa y de su hija que aparecen tendidos sobre el piso de una recámara –las cuales fueron indebidamente difundidas en redes sociales–, circuló también otra fotografía de un supuesto mensaje escrito sobre un pedazo de cartón que habrían dejado los asesinos y que literalmente decía: “15/02/21 Gladyz (sic) ya vengamoz (sic) a mi hermano que mataste ATTE Z”.



Ojalá que la Fiscalía esclarezca pronto este doble crimen, no sólo para impedir que quede impune sino además para evitar más especulaciones que también enturbian el proceso electoral.