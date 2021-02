... Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres en nuestro país, enviaron un informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para advertir que las acciones por parte del gobierno mexicano siguen siendo insuficientes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.En el marco de la evaluación intermedia al Estado mexicano, respecto a la situación de las mujeres en nuestro país, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (CDD) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), enviaron al Comité CEDAW de la OUNU, información relacionada con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, los asesinatos de mujeres y feminicidios, la violencia sexual y el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), a partir de información oficial pública y la proporcionada a las organizaciones de la sociedad civil.El documento es bastante extenso, sin embargo, destaca que, entre lo informado a la ONU sobre la desaparición de mujeres, se dio a conocer que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que, del uno de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, desaparecieron 20 mil 431 mujeres, niñas y adolescentes en México. De acuerdo a información proporcionada al OCNF por fiscalías y procuradurías de Justicia estatales, a través de solicitudes de información, de enero a agosto de 2020 desaparecieron cinco mil 223 mujeres y niñas tan sólo en 12 estados del país, y un total de mil 290 siguen pendientes de ser localizadas. Es importante señalar que un 48 por ciento de las mujeres desaparecidas son menores de edad.Respecto a los asesinatos de mujeres, se informó a la ONU, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó que, de enero de 2018 a diciembre de 2020, fueron asesinadas 11 mil 217 mujeres y niñas en México.El año pasado, de enero a diciembre de 2020, fueron asesinadas tres mil 752 mujeres, niñas y adolescentes, es decir 10.2 mujeres al día en México, lo grave, es que, del total de los asesinatos de mujeres, solo se investigan como feminicidio 969 casos, equivalente a un 26 por ciento. Estos datos que aportan las organizacionesdefensoras de los derechos humanos y de las mujeres en nuestro país, reflejan que en el país no se han reducido los asesinatos de mujeres, sino que se han mantenido, lo que evidencia que siguen siendo insuficientes las acciones para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.Por ello, presentaron una serie de propuestas que en la próxima colaboración daremos a conocer.... Imperdible la última colaboración del doctor Ernesto Villanueva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de comunicación, quien con el tema: “Iniciativa Monreal sobre redes, claroscuros”, expone que la pretensión del coordinador de los senadores del partido Morena en el senado de la República para regular las llamadas redes sociales, no es un asunto que deba dirimirse una semana para llegar a una posible solución – conclusión.Coincidimos con el doctor Villanueva en que al igual que se hizo en Alemania, se promueva por un lado, la “autorregulación regulada (un sistema que obliga a las empresas a contar con su propio código de ética y tener un responsable de su aplicación, de no hacerlo el gobierno en forma supletoria introduce el código general de la industria y contrata a una persona para que vigile su cumplimiento con cargo a la empresa)” y por el otro, promover la alfabetización digital, pues en México, desafortunadamente, la brecha es muy extensa.Decía don Jesús Reyes Heroles, destacado politólogo nacido en Tuxpan, Veracruz, que el principal problema de México es la educación, por lo que habría que trabajar en ese sentido, el de educar a la población, alfabetizarla digitalmente en todo lo que ello implica, pues una ley más en nuestro país solo será otra espada de Damocles manipulada por esa entelequia llamada Estado, que estará presta a usarla y dejarla caer en contra de quien sea su adversario.Si algo sobra en este país son leyes y si algo falta, es cumplirlas y hacerlas cumplir.Hablando de ética y autorregulación, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, dijo y se comprometió ayer en su comparecencia en la Legislatura estatal ante el reclamo de diputadas veracruzanas, que se había iniciado una carpeta de investigación para determinar quién o quiénes habían sido las personas que filtraron las fotografías de los cuerpos sin vida de Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, con lo cual se les revictimizó, pues las imágenes se difundieron en medios de comunicación.... 