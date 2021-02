La vara legislativa...

1.- Pareciera no tener mucha importancia, pero vaya que sí la tiene, si bien es cierto que por la pandemia, su valor permanecerá oculto por unos meses más. Pero debe resaltarse que ayer en San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó establecer en la ley “...que los estudiantes de nivel media superior y superior puedan acceder todo el año al 50 por ciento de descuento en autotransporte de pasajeros, como autobuses, y transporte ferroviario, y no solamente en periodos vacacionales como actualmente aplica...”



Mediante la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal aprobada por la unanimidad de 457 votos a favor, la reforma busca favorecer al estudiantado y por ende, al consolidar el costo menor al pago en el transporte facilitando la movilidad de los estudiantes en todo el país.



Para ese efecto, en el artículo 5 de dicha ley se establece que... “los permisionarios del servicio de autotransporte federal de pasajeros, con apego a la Ley y en su normativa interna, podrán ofrecer el 50% de descuento a estudiantes de educación media superior y superior, durante todo el año...”.



En la argumentación para lograr este objetivo, se tomó en consideración que “Los costos en la educación representan una enorme carga sobre los ingresos de las familias, dichos gastos han aumentado su participación en el gasto de las familias, tanto por un mayor acceso como por el hecho de que la inflación educativa aumenta más rápido que la inflación general en los últimos 20 años.”.



“Para la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputado, resulta importante impulsar una mayor participación del Estado mexicano en apoyo a los jóvenes estudiantes y de igual manera, se necesita la colaboración del sector privado junto con la academia y la sociedad, por lo que es necesario el encontrar mecanismos que abonen a las soluciones de los problemas económicos de las familias mexicanas, y la propuesta aprobada por la Comisión de Comunicaciones y Transportes abona a esa justa demanda social”, dijo el diputado Carlos Elhier Cinta al presentar el dictamen que como se asienta, fue aprobado en forma unánime.



Ya está pues en la ley citada que es lo que cuenta.



2.- Para nadie es extraño que tres de los nuevos partidos en el panorama electoral del país, tengan afinidad e identificación con el partido en el poder; quizá por esa razón “Encuentro Social”, Redes Sociales Progresistas y Fuerza [Social] por México no se ven tan presionados como pareciera y se les ve ahora con mayor frecuencia, lanzando atarrayas al agua para ver que sale en ellas.



Analistas y políticos observadores ven con otra óptica la aparición de estos partidos en la escena pública, que le da razón y fuerza a Morena para alzarles la canasta para varias cosas.



Una: La representación parlamentaria de los guindas en la cámara de diputados, recién presentó iniciativas para: a) Elevar de 3 al 4% [del total de la votación emitida], el porcentaje mínimo para que los institutos políticos mantengan su registro y b) Para eliminar los 200 diputados federales plurinominales con los que actualmente se integra el Palacio Legislativo de San Lázaro. [300 unis y 200 pluris]



La primera iniciativa: a) Elevar de 3 al 4% [del total de la votación emitida], la presentó Morena ayer por conducto del diputado Gustavo Callejas, que busca modificar los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución General de la República para elevar de 3 al 4% la votación mínima para que un partido político mantenga su registro en el sistema electoral mexicano.



De manera paralela, busca que la repartición se escaños por la vía plurinominal se haga de manera igualitaria entre diputadas y diputados. [100 y 100] que estaría condicionada a la permanencia de esta ganancia de los partidos políticos [chicos y grandes]



“Todo partido político que alcance por lo menos el cuatro por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos escaños de diputadas y diputados según el principio de representación proporcional”, argumenta en su propuesta de modificación al artículo 54 de la Constitución.



En su planteamiento el legislador de Morena describe: “Con la presente iniciativa también se elevará de 3 a 4% la barrera mínima para un partido político pueda conservar su registro, ello con el objetivo de incentivar el dinamismo partidista, elevar la calidad de la democracia y de sus procesos, así como el de fortalecer la gobernabilidad en un sistema político cada vez más robusto e incentivar el número efectivo de partidos; como se logró con la reforma político-electoral de 2014, en la que se pasó de 2 a 3 por ciento el umbral electoral.



Otra: En sentido opuesto, pero con atarraya parecida, el diputado de Morena Óscar Eugenio Gutiérrez Camacho, también presentó otro proyecto de ley en la Gaceta Parlamentaria, para reformar los artículos 52, 55 y 54 de la Constitución “para eliminar a los 200 diputados plurinominales”.



“El diputado guinda hace diferencia entre los diputados electos por la vía de mayoría relativa (hacen campaña) y plurinominales (no hacen campaña) y describe que éstos últimos resultan cuestionables, pues si bien en un principio las modificaciones constitucionales de los años setenta, las cuales instauraron las diputaciones plurinominales, buscaron garantizar que las minorías contaran con voz y voto dentro de los procesos legislativos, la realidad nos ha sobrepasado”.



Ahora la existencia del principio de representación proporcional y, por efecto, la designación de 200 diputados federales bajo este principio resulta cuestionable”, porque con su participación, todos los partidos tienen opciones reales de ganar elecciones. Califica como ilógico y excesivo que una cámara de diputados cuente con 500 integrantes, cuando otros países, con mayor número de habitantes, tienen entes legislativos que no están constituidos por tantas y tantos representantes populares.



Y por allí se va, comparando la vida política y electoral de otros países con la nuestra, que se verá, no tienen la misma identidad económica, política y social. Nomás por eso.