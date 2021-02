Carta aclaratoria a un periodista

“En Veracruz la norma

La tarde del lunes alguien tuvo la brillante idea de sugerir al Gobernador que saliera a ofrecer una rueda de prensa, con relación al doble crimen de Cosoleacaque, el de la doctora Gladys Merlín y el de su hija Carla Enríquez.Con los pelos de la burra en la mano y acompañado por el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el gobernante Cuitláhuac García Jiménez, adelantó a los representantes de los medios de comunicación que se siguen dos líneas de investigación (la uno y la dos) respecto al doble homicidio.Y como lo ha venido haciendo en casos anteriores de crímenes de alto impacto, lanzó una advertencia a los cacicazgos políticos “los tiempos ya cambiaron”.Pero fue insistente con ese asunto: "En el pueblo de Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios se va a topar con pared, el pueblo es consciente y sabe qué está pasando ahí en Cosoleacaque y no va a permitir cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior". Todo mundo se quedó sorprendido ante esta contundente afirmación que, al parecer, llevaba dedicatoria a la familia Vázquez.Cuitláhuac volvió a repetir la cantaleta de siempre, la que por cierto no se cumple: “Vamos a ir tras los responsables, tras los autores intelectuales y materiales, este ha sido un distintivo de este gobierno que no hay impunidad” (¿) cuando en realidad en estos hechos se han dado nulos resultados con los responsables de dichas masacres.García Jiménez, negó que los asesinatos de políticos en el Estado vayan a enrarecer el proceso electoral de este año."No vamos a permitir que quienes crean que se puede enrarecer el tema electoral, y ser cubiertos por la impunidad que ya se acabó que no sé confundan ya no están aquí con los que podían pactar impunidad (sic). Este gobierno no pactará con grupos que puedan dañar el ambiente electoral" lo que provocó un piquete de ojos al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.Recordaba ayer en su Prosa Aprisa el periodista Arturo Reyes Isidoro, que en política el hombre más informado en un estado es el gobernador, y en el país el presidente. Eso lo hemos podido comprobar con ex gobernadores como Rafael Hernández Ochoa, Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado Rannauro, Patricio Chirinos Calero, Fidel Herrera Beltrán y el mismo Miguel Ángel Yunes Linares, políticos que han sabido dar el valor que tiene la información: es poder. No hay una hoja de un árbol que caiga, que no esté enterado el gobernador, nos han dicho y lo hemos podido comprobar con políticos profesionales.Un gobernante bien informado es un político con mucho poder, por eso nos preocupa que el nuestro, el actual, a cada rato lo empujen sus colaboradores solo para embarcarlo. Lo de las afirmaciones que hizo sobre el doble crimen de Cosoleacaque puede ser otro caso más que se suma a anteriores que nos permiten sospechar de la presencia cercana al titular, de gente mal intencionada que se encarga de aventarlo al ruedo sin las suficientes herramientas o de plano sin nada, con tal de hacerlo quedar mal. La columna que publica ayer el periodista e investigador Jorge Fernández Menéndez, en EXCELSIOR titulada “Morir en Cosoleacaque, Veracruz”, narra con detalle y gran precisión los hechos en los que perdieran la vida Gladys y Carlita. Narra los motivos que generaron ese indignante hecho y no tiene nada que ver con cacicazgos regionales, con asuntos de la vida política del estado y ni siquiera balazos hubo.Y si nos atenemos al principio de que el mejor informado del estado es el gober, habrá que leer hoy en EXCELSIOR una tremenda carta aclaratoria, como el mentís que le dieron a la periodista de Televisa Danielle Dithurvide, porque no es posible tolerar que alguien, por el hecho de ser periodista, al que le publican en los diarios más importantes de México y tiene un programa de TV sobre bandas de narcos, en lo que es experto, que tiene los mejores contactos con agencias como la CIA, la DEA, el Cisen (todavía existe), las áreas de inteligencia de la Armada de México y la Marina, que le pudieron filtrar la convincente información que publicó sobre el caso Cosoleacaque.A nosotros nadie nos pone en entredicho... !Otra aclaración para ese señor!, que madre se cree.En otro asunto más serio, les confirmamos, como tenía que ser, que el precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Veracruz, Bingen Rementería Molina pedirá la anulación de la elección interna que se llevó a cabo este domingo y que fue reventada por gente de Miguel Ángel Yunes Márquez. En rueda de prensa donde presentó videos muy contundentes sobre lo ocurrido Rementería Molina precisó que la solicitud para la anulación de la elección interna se presentará ante las instancias del Partido Acción Nacional, y de ser necesario se llegará hasta el Tribunal Electoral.Rementería Molina aseguró que además de las irregularidades el día de la elección, las cuales estuvieron solapadas por el Comité Municipal del PAN, se enfrentó a toda la maquinaria del Ayuntamiento de Veracruz y del alcalde Fernando Yunes Márquez."No vamos a permitir que esto se quede así. La elección se tiene que repetir y vamos a estar preparados. Me enfrenté al Palacio Municipal, me enfrenté al Alcalde, me enfrenté al hermano del Alcalde, me enfrenté al exgobernador, me enfrenté al excandidato a gobernador. Me enfrenté a toda la estructura del Ayuntamiento, a los que compraban credenciales, a la gente le decían que si no votaba los corría".Aun así –dijo- con todas las irregularidades, la diferencia fue mínima. "A todo eso nos enfrentamos y la única diferencia fueron 12 votos; les debería dar vergüenza. Vamos a estar listos, vamos a estar preparados".En rueda de prensa exhibió videos en donde se observa que los presidentes de las casillas rompían las boletas sobrantes para que no votaran los militantes nuevos, además de los actos violentos en los que dos personas de su equipo resultaron lesionadas. Indicó que en las próximas horas presentará la impugnación ante la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul para que anule los comicios y convoque a otros."Lo que procede es apegarse a los estatutos del partido. Tenemos cuatro días para presentar la denuncia y tenemos todos los elementos. Esto viene de gente de otro partido, esto en el PAN no pasaba, así actúan; cuando saben que están perdidos simplemente la roban y la arrebatan”.Ante estos violentos hechos, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, lamentó que se registraran incidentes porque como partido están en contra de ese tipo de acciones que responden a personas que no pertenecen a Acción Nacional: "Todo iba muy tranquilo y se suscitó con gente que no es del partido, gente que no tenía nada que ver y que estuvo tratando de incidir en la elección que es únicamente para los panistas. Cada candidato actuará conforme al marco legal. Yo hago un llamado al diálogo, a la unidad y lo más importante es que viene una elección al exterior y es todavía más difícil y sobre todo una elección más dura. Es importante la unidad y ver el asunto en el ámbito legal que es como se debe desarrollar. Estamos al margen de la actuación legal que haga cada candidato, estaremos auxiliando a la Comisión Electoral Nacional en lo que nos solicite".Afirmó que hubo observadores de la Comisión Nacional del PAN en la contienda en la que se enfrentaron Miguel Ángel Yunes Márquez y Bingen Rementería Molina y será la Comisión Organizadora Electoral Nacional la que determine el asunto de Veracruz.Nadie sabe lo que tiene, hasta que gana Morena.