Columnistas de la CDMX dan versión más creíble

¿Alguien de la Fiscalía General del Estado, o de la Secretaría de Seguridad Pública, o de la llamada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que tuvo acceso a las primeras investigaciones sobre el crimen de Gladys Merlín y Carla Enríquez, buscó desmentir la versión del gobernador Cuitáhuac García Jiménez, filtrando a columnistas de la Ciudad de México la que puede ser la verdadera versión de los hechos?



Ayer, a la par de la secuela todavía de la conmoción que provocó el asesinato, nos despertamos con la versión del columnista Jorge Fernández Menéndez, de Excelsior, quien hizo una narrativa con lujo de detalles, incluyendo los nombres y apellidos de los presuntos involucrados, sobre la causa que derivó en el doble feminicidio. Con esa versión coincidió Salvador García Soto, de El Universal.



El gobernador, unas seis horas después del sangriento hecho, atribuyó la autoría a “cacicazgos políticos locales” de Cosoleacaque, politizó el caso y contaminó el proceso electoral diciendo que lo quieren enrarecer. Aprovechó para arrimarle el caballo a Miguel Ángel Yunes Linares al señalar que su administración auspiciaba y solapaba a esos cacicazgos.



Los columnistas, de acuerdo a su información, dieron como causa el robo a Gladys de un millón de pesos producto de la venta en una gasolinera de su propiedad, robo que habrían cometido las mismas personas que cuidaban de su seguridad, y que luego habrían intentado despojarla de otra cantidad que tendría guardada en su domicilio, donde finalmente la victimaron junto con su hija.



Inicialmente creí que fuentes de seguridad federales habrían filtrado la información a los columnistas capitalinos, y entonces, para salir de dudas, consulté a una fuente con acceso a altas esferas de seguridad nacional en la CDMX, quien me dijo que no, que esa era una información que solo concernía a y manejaba la Fiscalía General del Estado. Casi, sin ninguna duda, me dijo que la información tendría que haber salido de ahí.



Si así fue, entonces alguien (o algunos) decidió ya hacer valer la autonomía de la Fiscalía, saltarse a la propia fiscal, verdadera empleada del gobernador, enviar un mensaje de que en adelante harán saber la verdad y de paso evitarán que siga por los suelos el prestigio de esa institución.



La cuestión es si ahora, para salvar al gobernador de la crítica y el ridículo, la fiscal armará una versión que cuadre con lo que, a botepronto, sin tener elementos sólidos productos de la investigación, aventuró a decir Cuitláhuac.



Por otra parte, ayer no faltó el autor de una columna que terminó comentando que le habían pedido que manejara la versión de que Carla iba a ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Cosoleacaque, porque ahora el cuitlahuismo se quiere victimizar y tener el pretexto para perseguir a sus enemigos políticos que amenazan derrotarlos en las urnas.



Se arma posible planilla de Ahued



En tanto el senador Ricardo Ahued Bardahuil oficializa su candidatura a la alcaldía de Xalapa, versiones sobre quiénes formarán parte de su planilla circulan en algunos círculos de la capital del Estado.



Así, su suplente sería Alberto Islas Reyes, hasta ahora abogado general de la Universidad Veracruzana; para la sindicatura sería propuesta la contadora Cecilia Leyla Coronel Brizio, y para la regiduría primera el empresario Antonio Ballesteros Grayeb.



Islas ya dio color. En una carta que envió a sus amigos les comenta cómo conoció al también empresario y la amistad que nació entre ambos, que persiste a partir de que le prestó servicios profesionales como abogado.



“Por ello, ahora me ha invitado de nueva cuenta, incorporarme en su proyecto por Xalapa, la cual he aceptado con todo gusto.



No tengo ni capital político ni económico, pero sí puedo apoyarlo aportando la experiencia jurídica adquirida por varios años.



Por ello, saldré de la UV y me incorporaré a ese proyecto que se llama Xalapa, con todas las consecuencias que de ello deriven”.



La contadora Coronel Brizio es actualmente Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), la segunda de a bordo después de la titular Delia González Cobos; antes fue Jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario en la actual administración. Fue tesorera del ayuntamiento que presidio Ahued entre 2005 y 2007.



Ballesteros Grayeb fue secretario del ayuntamiento en el gobierno que presidió Ahued, regidor en el que encabezó Reynaldo Escobar Pérez, y síndico en el de David Velasco Chedraui. En agosto del año pasado declaró al periodista Melitón Morales Domínguez que el senador lo venía animando para que él fuera el candidato de Morena a la alcaldía.



Morena no existe en Xalapa



Una versión, que ya publiqué en este espacio, refiere que la que se podía considerar como única morenista, Rosalinda Galindo Silva, no fue aceptada como la candidata a síndica, por lo que, si se confirma lo arriba mencionado, de triunfar los externos será más un gobierno de ciudadanos xalapeños y lo único que llevará de Morena será el nombre.



A Galindo Silva su partido la perfila ahora como candidata a diputada local, por lo que se tuvo que mover a Dorheny García Cayetano a la candidatura a la diputación federal, pero la suerte de ambas dependerá de cómo le vaya al ahora senador entre el electorado y les dé votos, así como se los dio hace tres años López Obrador. Morena, por sí solo, no tiene ya ninguna fuerza en la capital del Estado.



Tripartidistas reanudan negociaciones



Luego de que se les atravesó el proceso interno del PAN y del asesinato de dos militantes del PRI, este miércoles se reanudará en la Ciudad de México la mesa de negociación que busca cerrar ya la alianza con el PRD para llevar candidato único en Xalapa.



Retomarán el caso de Tuxpan, donde finalmente, si se ponen de acuerdo, José Mancha irá como candidato a la alcaldía, Gabriela Gibb Arango, a la diputación federal, y Michelle Gustín Cárdenas, a la diputación local.



También las dirigencias nacionales buscarán cerrar el acuerdo para ir en alianza en Boca del Río, donde el PRI se había resistido ante la eventualidad de que el candidato hubiera sido Jaime Enrique de la Garza, alfil del alcalde Humberto Alonso Morelli. Definido que será Juan Manuel de Unanue, todos lo apoyan.



En el caso de Xalapa, definida ya la candidatura de Sergio Hernández por el PAN y la de David Velasco Chedraui por el PRI, ahora procederán a cumplir el acuerdo tomado por las dirigencias nacionales para determinar quién encabezará la alianza, mediante una encuesta que mandarán levantar. Están ya de acuerdo en que quien gane, ese será. Una primera medición arrojó una ventaja de 22 puntos de David sobre Sergio. No creen que la que sigue varíe mucho.



Además, en la CDMX ya no tienen duda de que el rival que tendrán enfrente es Ricardo Ahued, ante el que no tiene nada que hacer Sergio, y solo le pueden competir con posibilidad de éxito unidos y con David como candidato.