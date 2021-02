El gas natural, el gran atorón...

1.- Texas prohíbe exportar gas natural, necesario para que haya electricidad en este lado del río Bravo, por lo que los apagones continuarán.



Hasta cien veces ha incrementado su costo el gas natural que México sí tiene pero que no explota por alguna razón.



Se señala la Cuenca de Burgos, localizada en varias entidades del país, pero la fuerza se centra en Tamaulipas.



Esta temporada fría y extrema es un aviso para prevenir el futuro, y que después se culpe a la naturaleza.



La prohibición texana identifica lo valioso que resulta el gas natural.



Ya los apagones irán diciéndonos a los mexicanos la vulnerabilidad en que estamos y que afecta la diversidad de acciones: transporte, industria, hospitales y una lista grande de acciones que lo necesitan con urgencia.



Y sí, es cierto que era más barato comprarlo que producirlo... ¿pero ahora?



2.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló ayer los lineamientos en el que establecen los criterios y mecanismos para garantizar los principios de imparcialidad y equidad de los procesos electorales que aprobó en diciembre el Instituto Nacional Electoral.



Con esta resolución, explicó la magistrada Janine Otálora, “...se definen bases importantes en un contexto en el cual se establece la reelección de alcaldes y diputados...”, en un contexto en el que aún no está regulado el uso de recursos públicos que funcionarios o legisladores tienen a su disposición para asegurar la equidad.



Con esta resolución, se dio un estate quieta a Morena que consideró e impugnó que el INE se había extralimitado en sus funciones, al pretender regular aspectos fuera de sus facultades. Sin embargo, por unanimidad los magistrados desestimaron los agravios que argumentaba el partido guinda en su recurso.



La magistrada Otálora explicó que es necesario y prudente la emisión de lineamientos para armonizar el funcionamiento de dos principios constitucionales: el bienestar social e imparcialidad en las elecciones.



Por primera vez, dijo, en el ámbito de los diputados federales hay la posibilidad de la reelección, por lo que “cobra sentido en tanto se generan reglas de que los recursos públicos que disponen legisladores no se utilicen para mover principios de equidad electoral.



Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez destacó el sentido de su proyecto “...porque era necesario entrar al fondo del asunto para dar certeza jurídica en la argumentación. Para otros tres magistrados, no era necesario entrar al fondo del asunto por considerar inoperantes los agravios argumentados por Morena...”



3.- Ante el diluvio de boletas electorales que viene, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, [moreno de hueso guinda] afirmó que la institución que encabeza ha puesto en marcha diez acciones “destinadas a inhibir los delitos electorales y a perseguirlos si no queda más remedio” en lo que él y millones consideran el mayor proceso electoral de la historia y que se llevará a cabo el próximo 6 de junio.



En un mensaje difundido por la Fiscalía General de la República (FGR), dijo el fiscal electoral que para este proceso de elecciones múltiples se convocará a cerca de 90 millones de electores, y que aunque habrá quienes se abstengan de participar, se espera que acudan a las urnas alrededor de 60 millones de ciudadanos [si el proceso no se ensucia].



El tiempo será el mejor Juez.



Para este proceso el Instituto Nacional Electoral (INE) está preparando ya 164 mil casillas, y serán las más grandes y complejas, debido a que “va a haber elecciones federales, se va a cambiar la Cámara de Diputados completamente, también habrá comicios locales” en los que se elegirá a 15 gobernadores y en 30 entidades se elegirá a autoridades locales.