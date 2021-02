¿A formarse para ser vacunados?

“Si hay un idiota en el poder, quienes

El periodista Jorge Fernández Menéndez, que tan bien nos ilustró sobre los motivos y la forma como fueron sacrificadas la doctora Gladys Merlín Castro y su hija Carla, echando al bote de la basura la versión oficial de que fueron resultado de los pleitos entre caciques de esa zona, hipótesis que nos aventó en la cara el gobernador quien ni idea tenía del abominable asunto, vuelve a citar en su leída y bien documentada columna de EL UNIVERSAL a Veracruz, donde hay más y más crímenesEl periodista comenta: “Apenas ayer le informábamos del asesinato de la expresidenta municipal de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija, Carla, ambas militantes priistas que buscaban una candidatura por el PRI, pero con contactos también con Morena. Fueron asesinadas, aparentemente, a manos de su equipo de seguridad. El gobernador Cuitláhuac García, antes de investigar lo sucedido, lo atribuyó a venganzas de “cacicazgos”. Ahora balearon la casa del candidato a presidente municipal de Texistepec, José Luis Flores Subiaur, también en el sur de Veracruz. Y muy cerca de allí, también en el sur, en el municipio de Agua Dulce, fue asesinado Salvador Santillán y su esposa Marisol, cuando transitaban con su automóvil por el centro de la ciudad, acompañados por su hijo de 11 años, y fueron atacados por un grupo armado. A pocos metros fue ejecutado otro sujeto aún sin identificar. Siguen en Veracruz los crímenes violentos ligados a candidaturas locales, a veces al crimen organizado metido en política y sigue también la impunidad.”Y como el que calla otorga, don Jorge consolida su prestigio como periodista muy profesional.En la enorme lista que se formó de aspirantes a la presidencia municipal de Xalapa, inspirados por el señor Hipólito Rodríguez Herrero, bueno para nada, hay de todo, de chile de dulce y de manteca. Hay algunos con fama de honestos, uno de ellos Uriel Flores Aguayo que lo es sin duda, otros oportunistas que ven muy fácil el triunfo y otros cuya fama de drogadictos y corruptos les impide hacer realidad el sueño de quien lo está empujando desde el estero.Sin embargo y en aras de echar a Morena de Xalapa, valdría la pena que la alianza que se formó entre el PRI-PAN y el PRD se consolidara y llevara como candidato al empresario David Velasco Chedraui quien ya fue alcalde, tiene una idea muy clara de qué es lo que se necesita para recomponer el municipio y ya no tiene la presión de Fidel Herrera quien, la vez anterior no lo dejó ni un rato ser alcalde independiente y poner en marcha proyectos que pudieron haber cambiado la fisonomía de la ciudad, elevado sus niveles económicos y ponerla como ejemplo en el estado de empuje y tesón de sus habitantes apoyados por su presidente municipal.David Velasco, candidato del PRI a la presidencia de Xalapa, dice que los habitantes de la capital del estado están ávidos de contar con empleos para llevar el sustento a sus hogares, por eso es importante invertir en obra pública y evitar que el recurso enviado por el gobierno federal se devuelva en subejercicio, afirmó el empresario David Velasco Chedrahui. Por ello, dice David Velasco, los empresarios, la sociedad y las autoridades de todos los niveles de gobierno “debemos aplicar un círculo virtuoso, para generar desarrollo, empleos y bienestar, ese es el mejor camino para contener y acabar con la inseguridad”.Lamentó la queja constante de los ciudadanos que enfrentan el desempleo a causa del cierre de negocios afectados por las bajas ventas que ocasionó la pandemia del coronavirus, y la falta de apoyos e incentivos por parte de las autoridades locales.Además, han crecido las quejas ciudadanas por los asaltos y robos a tiendas, a transeúntes y a casas habitación, lo cual es el reflejo de la carencia de empleos. Total que David sabe lo que se requiere, no es un improvisado y frente a Ricardo Ahued, el ahijado de doña Rosa Borunda, se lo lleva de calle, cuando menos David si fue a la escuela.Morena y la 4T consideraron que de todos los candidatos que aspiraron a gobernar el estado de Guerrero, quien representa sus valores y principios es Félix Salgado Macedonio, actualmente senador con licencia. Sus méritos: fue quien más grito y amenazó. Dejó en el camino, entre otros y por ahora, a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, que era el puntero entre los que aspiraban al cargo. Mal andan las cosas en Morena y en la 4T cuando un presunto violador merece el calificativo de ser el mejor; y, de ganar la elección, que asuma la responsabilidad de gobernar una de las entidades con el mayor número de rezagos y problemas.En un extenso documento (nos envió una copia) el empresario Alejandro Cossío comenta las razones por las que no pudo adquirir las vacunas contra el Covid que ya tenía negociadas para traerlas a México, entendemos que fue el gobierno el que lo bloqueó porque las quiere para darles uso electoral tal como lo estamos viendo. Aquí les compartimos parte del documento con la intención de difundir los motivos de Cossío que no fue ni un mentiroso y menos un charlatán como los que están al frente del gobierno:“En marzo de 2020 –dice Alejandro- la pandemia de COVID-19 ya había azotado China y se encaminaba en Europa a convertirse en un grave problema, en esos momentos y después de dedicarme por más de 10 años al tema de las infecciones nosocomiales y ser un convencido de que contábamos con el mejor producto del mundo para enfrentar la pandemia en México me lancé a una gira que me llevó por El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Brasil, ofreciendo nuestro producto, me vi en la necesidad de regresar a México porque ya se estaban cerrando prácticamente todos los aeropuertos del Mundo, suspendí mi gira que seguiría por España, Francia, Italia, Dubai, Sudáfrica, la India, Australia y Japón ya no me dio tiempo de seguir pero si me alcanzó para poder traducir nuestros productos al Árabe, Persa y Ruso.”“En la gira por Centro América conocí al Embajador de Rusia en una cena y por coincidencia y gusto al Vodka iniciamos una amistad que perduró por todo el 2020 con varias comunicaciones además de que él fue pieza fundamental para que la traducción al Ruso fuera impecable y así poder enviar productos de México a Rusia.En los meses de Noviembre y Diciembre del 2020 me di cuenta del grave problema con la pandemia al ser proveedor de algunos de los centros COVID más grandes de mi país. Por este motivo busqué a mi amigo el Embajador y le pedí su asesoría para explorar la posibilidad de comprar vacunas rusas y traerlas a México para el mercado privado.”“Mi gran sorpresa fue encontrar un Sí a mi petición y lo mejor de todo es que el empresario Ruso con el que explore la posibilidad de mandar mis productos a Rusia hacia 8 meses atrás era la persona autorizada para vender la vacuna. Desde ese momento me di a la tarea de consolidar la transacción, por supuesto que con la experiencia de mi empresa y toda la vida dedicado al tema de la salud cuento con los permisos, relaciones y la infraestructura para poder lograr la tarea, no fue complicado cumplir con todo y así en el mes de Enero de 2021 firmé en Miami el contrato para adquirir 2.5 millones de Vacunas Sputnik V. Desde que hice público mi contrato sólo he recibido ataques, y descalificaciones de parte de los funcionarios Federales responsables del manejo de la pandemia, en ningún momento les importó saber cómo lo hice, sólo les ha movido descalificar mi persona y tratar de encontrar un motivo político.”Yo soy empresario, no tengo ningún interés en ser, ni policía de crucero!Me duele que pudiendo disminuir el dolor en mi país yo tenga que llevarme las vacunas que adquirí, para ser distribuidas en otro País.”“A los Gobernadores y Gobernadora valientes que confiaron en mí y en mi empresa ¡Gracias!, a los Municipios y a las organizaciones Sociales y Empresas que nos emitieron cartas de intención ¡Gracias!. Veracruz es el estado donde más feminicidios se cometen. En menos de diez días, han muerto al menos 11 mujeres de manera violenta. A los siete homicidios de la semana pasada se suman otros cuatro en dos días: la cobarde ejecución de la doctora Gladys Merlín Alor y su hija Carla, así como dos mujeres que acompañaban a sus respectivas parejas en los municipios de Agua Dulce y San Andrés Tuxtla... ¿Será que no les gustan?