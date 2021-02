Cosoleacaque, caliente

Sorprende que a pesar de haber sido un crimen de alto impacto, la Fiscalía General del Estado todavía no haya hecho público el avance de sus indagatorias sobre los asesinatos de la ex alcaldesa y ex diputada de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín, no obstante que un par de columnistas de la Ciudad de México publicaron al día siguiente del trágico suceso una serie de indicios que apuntaban hacia el robo como móvil del doble homicidio y la presunta implicación del ex jefe de seguridad de la política priista que ya tenía acuerdos con Morena.



Sin embargo, lo que más suspicacias ha generado es que los columnistas capitalinos Jorge Fernández Menéndez, de Excélsior, y Salvador García Soto, de El Universal, hayan tenido acceso a información más completa y verosímil que el gobernador Cuitláhuac García, quien este lunes, en conferencia de prensa, se inclinó más por la versión de un presumible crimen político que atribuyó –sin mencionarlos por su nombre– a los caciques de esa región.



“En Cosoleacaque los cacicazgos están muy claros y el pueblo lo sabe, si alguien pretende que haciendo estos homicidios va a desviar esto, se va a topar con pared porque no hay impunidad y es un pueblo ya consciente que sabe perfectamente qué está pasando (...) No vamos a permitir que cacicazgos políticos que fueron solapados y auspiciados por el régimen anterior se mantengan haciendo estos homicidios. Este gobierno ya no lo permite ni pacta con ellos, se confundieron”, afirmó el mandatario veracruzano.



García Jiménez advirtió que “mucho menos vamos a permitir que alguien o exista quienes crean que pueden enrarecer el tema electoral y ser cubiertos con impunidad; que no se confundan, ya no están con los que podían pactar impunidad, ya se fueron, que quede claro: este gobierno tiene la moral alta y no va a pactar con ningún grupo que esté pretendiendo dañar el ambiente electoral”, reiteró.



Por la noche, el diputado federal Héctor Yunes Landa, vicecoordinador del Grupo Legislativo del PRI, le exigió al Ejecutivo estatal en Twitter que “si tiene alguna información sobre los responsables del doble homicidio de Gladys y Carlita que la aporte a la FGE y no politice este penoso caso”.



A su vez, el alcalde priista Cirilo Vázquez Parissi y su hermano Ponciano, que aspira a la presidencia municipal por el PRI –ambos hijos del desaparecido cacique Cirilo Vázquez Lagunes, ejecutado en noviembre de 2006–, lamentaron también en Twitter el homicidio de la madre e hija, expresaron sus condolencias a la familia Merlín y exigieron que los crímenes no quedaran impunes.



Y anteayer, ante un nuevo asesinato, el alcalde del PRI difundió un video en su red social en el que nuevamente expresa que “somos más los que buscamos la paz en el municipio de Cosoleacaque, somos más los que queremos la justicia, somos más los que exigimos tener armonía en este municipio”.



“Como un ciudadano más despertamos el día lunes con una tragedia que nos ha sacudido a todos, y el día de hoy, miércoles, un joven ha sido asesinado cobardemente también. Pido, solicito y exijo a las autoridades estatales y federales trabajar conjuntamente y que reforcemos la seguridad en el municipio de Cosoleacaque. Todo en beneficio de la ciudadanía, sin políticas, sin colores, lo único que tenemos que ver es el enemigo común que tenemos todos, que es la delincuencia, y tenemos que trabajar de la mano, juntos, solamente así saldrá esto”, remarcó.



¿Le tomarán la palabra en Palacio de Gobierno?