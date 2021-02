Las malas amistades están dañando al Presidente

No nos están picando las costillas, no nos están punzando la conciencia, simplemente en materia política los gringos nos están enseñando con un nuevo estilo, quienes mandan en este hemisferio sin gritos, sin manotazos, sin amenazas, simplemente apoyados en un pretexto válido nos dejan sin los insumos necesarios para sobrevivir.



El Señor Joe Biden, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica debe de estar regocijado por las angustias de su no amigo, Andrés Manuel López Obrador, que ahora debe de encontrarse muy preocupado por el corte en el suministro de gas. Y la mano del Tío Sam, ni se ve, ni se oye, no hace ruido, simplemente se siente con toda la potencia que su malignidad es capaz de aplicar.



Siempre ha habido heladas, el norte del país las ha vivido con bastante intensidad cada invierno y entonces, cuando los corruptos administraban la nación no se helaban las tuberías ni el gas, los calefactores, los hogares, la industria y el comercio trabajaban de forma normal y cómo es posible que ahora que tenemos gobernando gente honrada y con capacidad nos sucedan estos explicables eventos.



Inclusive el señor Presidente, justamente informó a la nación en diciembre del 2018, que los funcionarios corruptos del Peñismo, en su afán de hacer grandes y multimillonarios negocios, habían comprado millones de toneladas de gas, tanto que nos alcanzaban para abastecernos por 30 años, ahora no sabemos qué se hizo con ese gas, si lo vendieron, lo canjearon o de plano ese gas nunca existió.



Estamos orgullosos de la administración austera y honesta que ejerce el Presidente sobre los bienes de la nación, pero algo no funciona adecuadamente y tal parece que por esa razón enfrentamos un complot internacional orquestado por los gigantes de la energía y por los inmorales cárteles de las medicinas a lo que los adversarios del dominus aplauden.



Veamos, el Presidente nos ha informado que, en su decidida lucha en contra de la corrupción, ha implementado mecanismos administrativos tendientes a evitar el nefasto intermediarismo que eleva los costos, sobrelleva inflación de precios y los consecuentes moches y mordidas en licitaciones simuladas que se realizaban para enriquecer a los amigos y favoritos del momento.



Y que con ello se han ahorrado miles de millones de pesos, medidas que le aplaudimos, pero le reprobábamos drásticamente las consecuencias de ello que han sido desastrosas, la primer medida para ahorrar fue el de cancelar la construcción del Aeropuerto de clase mundial en Texcoco, porque supuestamente los costos estaban inflados y un grupo de empresarios corruptos iban a lucrar con los terrenos aledaños en donde según se iban a construir plazas comerciales, hoteles de lujo, unidades habitacionales y finalmente el proyecto no le parecía y que él iba a construir un aeropuerto mejor y más barato, en el balance actual de costos su pura construcción final rosa en los 190 000 millones de pesos, sin tomar en cuenta lo que se tuvo que gastar para indemnizar a las compañías que habían invertido también millones de pesos y en el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, en el que no se ha incluido todavía la infraestructura interna y la externa de acceso a él.



Con la bandera del ahorro, se metió después con las productoras y distribuidoras de medicamentos, acusándolos de corruptos y mercenarios, suspendiendo la compra de medicinas y sometiéndolos a través de las autoridades sanitarias a multas elevadas, e impidiendo a través de las mismas autoridades la importación de los insumos necesarios para la fabricación de medicinas y ofreciendo en cambio que todo el medicamento que se adquiriera sería a través de las recomendaciones de la ONU, para comprar en grandes volúmenes y garantizar medicamentos eficientes y baratos, ¿qué sucedió?, pues todo lo contrario, en las farmacias no se pueden adquirir gran cantidad de medicinas, inclusive las más simples y cuando las encontramos tenemos que comprarlas a precios muy elevados, pero pobres de los niños y de las personas que padecen cáncer o VIH, condenados a morir porque de plano ya no las hay. Aunado a ello un mercado negro feroz que se nutre de la desesperación y que ofrece lo que las farmacias no tienen.



Para qué queremos aeropuerto, si los vuelos mundiales están suspendidos, para que queremos un tren de alto impacto, moderno, con los mejores paisajes ecológicos como el tren maya, si a corto plazo no tendremos turistas que vengan a pasear, quién va a querer venir a un país de millones de enfermos portadores de contagios mortales, sin vacunar o posiblemente cuando ya vacunados la cepa del coronavirus haya evolucionado hacia nuevas formas incontroladas, o que las vacunas tengan un efecto temporal o no sean tan efectivas como se dice, pues recordemos que aún todas están en fase experimental, la eficiencia solo se comprueba mediante su uso por años, las generaciones futuras si no hay un cambio en la política sanitaria verán en las películas las imágenes de un tren fantasma con miles de durmientes abandonados, esperando ser leña para las cocinas de los indígenas.



Luego mi presidente con el mejor de los propósitos, pensando en la patria y en la soberanía energética, dio inicio a una serie de reformas en esta materia que nos lleva a donde ahora estamos, cancelando los contratos de exploración y de explotación de gas y de petróleo, cancelando los proyectos de desarrollo más importantes, para disminuir el gasto y ahorrar y ahí están las consecuencias a punto de regresarnos fatalmente a los tiempos de la oscuridad, de los mechones y de los candiles pues de tener una industria eléctrica saludable administrada por la Comisión Federal de Electricidad como una empresa de corte mundial, capaz de generar energía atómica y de impulsar las energías limpias, ahora regresamos a los tiempos del combustóleo y del carbón, arrancando las plantas chatarra que estaban paradas porque a decir del mismo presidente estábamos generando energía de más.



Pero por ficticios incendios como el de Tamaulipas, por la imprevisión en la compra de gas y por la pésima relación con nuestros vecinos, vamos a caer en un profundo barranco económico y en un mayúsculo descalabro electoral del partido del presidente, por más que afirme que el problema de energía está resuelto porque se adquirieron barcos con gas suficiente para abastecer al país, la gente cree que estos barcos con gas pueden ser como las anunciadas vacunas que ya teníamos compradas pero que con mucha mala leche se sumaron calladitos al boicot de las farmacéuticas y como nuestros depreciados dólares valen menos que los de los judíos, que los euros de Europa, o que el dólar de los Estados Unidos, como vale y valemos menos nos dejaron para el último y prefirieron surtir a sus consentidos con quienes sí tienen buenas relaciones, mientras que acá fantaseábamos y fanfarroneábamos con nuestras dizque buenas relaciones, vamos hasta Putin nos está agarrando de tontos.



El Presidente Andrés Manuel, es un gran hombre, con un grave defecto de personalidad, que a cualquier ser humano se podría calificar como sublime virtud, es extremadamente leal a su amigos que lo rodean y que colaboran con él, los protege, los apapacha aunque no le den resultados positivos, aunque para defenderlos lo embarren de purulencias como el candidato a la gubernatura de Guerrero, Don Félix Salgado Macedonio, que le está llevando a su partido a nivel nacional una imagen de porquería y de desaseo que aun cuando en su tierra sea muy querido, su imagen a los sensibles ojos de las mujeres es la de un fauno asqueroso.



Es tan leal a sus amigos que no importa que Manuel Barttlet con toda la imagen de corrupción que refleja desde su gabinete hacia la sociedad, ahí lo tiene cerquita, adornando con su deshonestidad todo el gran programa político que está desarrollando y sin embargo para él es un gran hombre, víctima de la insidia política.



No tan solo es generoso con sus amigos, también con su familia que desafortunadamente se ha distinguido por practicar diversos actos de corrupción, pero eso a él no le interesa, por el contrario, él está seguro que los difaman y los calumnian por atacarlo a él y por lo tanto son merecedores de su apoyo y protección, ahí está el caso de su hermanito querido Pio Lorenzo, entre otros, que fue exhibido en un video, recibiendo dinero de un funcionario público del gobierno de Chiapas como un apoyo para la campaña, Candelaria la hermana y su prima Felipa Guadalupe, no se quedan atrás.



Pero no seamos malos mexicano, sumémonos a su esfuerzo y hagamos lo que nos está pidiendo para fortalecer la administración de la energía eléctrica, quedémonos con las ganas de ver las telenovelas nocturnas, ahorremos luz apagando los focos innecesarios, por hoy no hay que planchar ni usar la lavadora, es más no hay que bañarse a diario, hay que hacerlo cada tercer o cuarto día para ahorrar gas y verán que así alcanzará la luz para todos.



Cambiando de tema y desde la lejanía, a la manera en que se está resolviendo el asunto del ayuntamiento de Xalapa, no cabe duda de que Morena tiene amplias posibilidades de ganar con Don Ricardo Ahued y la muy selecta planilla aristocrática que lleva y en la que no se ven los Marinistas que en esta ocasión serán utilizados para sostener un programa de gobierno que muchos beneficios les está redituando a los xalapeños, pero que mucho le sale debiendo a la ciudad en la que nos enteramos que por el abandono en que la tiene el actual Presidente Municipal, hasta el Señor Gobernador, Cuitlahuac García Jiménez, ha salido personalmente a limpiar y hermosear las áreas verdes.



Sin embargo, no hay que perder de vista a David Velazco Chedraui que, si logra unir a la Alianza y forma una planilla con elementos con prestigio que emerjan de las clases trabajadoras y de la clase media, estará en posibilidades de presentar una competencia digna y también podría alcanzar el triunfo.



David, tiene la gran ventaja de que es xalapeñisimo, ahí tiene enterrado su ombligo y ahí reposan sus antepasados y si algo tiene la ciudadanía de la ciudad de las flores es el xalapeñismo como un signo que distingue y que se ha sentido muy agredida y lastimada por aquel menosprecio que el Presidente Morenista, Hipólito Rodríguez, hizo de su población al considerarla no capacitada para la administración pública, trayendo para tal efecto a funcionarios de otros Estados, haciendo a un lado a los xalapeños, quienes desde entonces sintieron que habían perdido su palacio Municipal al que llegaban como a su casa y ahora ni a la puerta pueden acercarse, porque de entrada no reciben y los funcionarios menores no atienden y tratan mal a la gente.



Finalmente, hay que decir que es el momento de no pensar en la catástrofe, la sociedad sabe bien qué es lo que tiene que hacer para sortear cualquier contingencia, si la pandemia no ha logrado vencernos, la adversidad energética tampoco logrará apachurrarnos, tenemos que ser muy optimistas y recordar que el coraje nos enferma más y nos precipita a adoptar conductas negativas que repercuten sobre nuestra salud, no dudo de que el Presidente obtendrá buenos resultados benéficos para todos con una nueva óptica, así es que no suframos por las eventualidades temporales y fortalezcamos la fe que nos hace más solidarios y humanos para servir y consolar a nuestros semejantes urgidos de ayuda.- Por el bien de la causa.