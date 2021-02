¡Ojalá y no lo saquen de la boleta electoral!

cada mujer que vaya a votar

ha manifestado una y otra vez, en diferentes entrevistas a los medios de comunicación,en distintos tiempos, desde 1988 hasta la fecha.Hoy, es ya candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por MORENA, su partido, quien ha sido protagonista de no pocos escándalos y lastimosas anécdotas, y quien llegó amenazar al diputado con licencia Mario Delgado, dirigente nacional de ese instituto político... ”si no soy yo el candidato... les voy armar un desmadre”.Y se hizo luz. MORENA, el partido que dice que es líder en luchar y combatir las injusticias; estar de lado de los pobres y agraviados, decidió abanderar como su candidato a gobernador por el estado de Guerrero, a un hombre acusado de abusar y violar al menos a 6 mujeres; a un bravucón, ebrio, que cuando fue presidente municipal de Acapulco recorría las playas paradisiacas de ese bello puerto, y escogía a las mujeres >bien formadas físicamente< para pedirles que se retrataran con él, utilizando algunas de ésas en su película, realizada con recursos públicos, en donde transparenta su ego de macho contumaz.Al hombre que cuando fue diputado se lio a golpes, en completo estado de ebriedad con la policía, insultándolos, boca bajeándolos y burlándose de ellos, porque apelando siempre su fuero, jamás pudieron proceder contra él.Pero eso sí, para siempre estar bien con el que en ese partido, y antes en el PRD, daba el dedazo para ocupar los cargos de elección popular que ha tenido (diputado federal y senador varias veces), le compuso una cumbia para de esa forma ganarse su simpatía y favores, mismos que lo hicieron primero candidato, y hoy lo sostiene, a pesar de todas las acusaciones que pesan sobre él, arguyendo que, en clara respuesta a las activistas, escritoras, investigadoras, y actrices que le exigieron al Ejecutivo federal romper el pacto de machismo, al mantener alcomo candidato MORENO a la gubernatura del estado de Guerrero.Haciendo a un lado la respuesta narcisista, maligna, delirante, ignorante, prepotente y machista que MORENA y su dirigencia nacional ha hecho, mostrando de igual forma que defiende la escoria en lugar de las mujeres ultrajadas, hoy quiero dejar asentado que no estoy con todas las voces que exigen el retiro de la candidatura en favor del émulo de Gabino Barreda y Simón Blanco. No, quese quede como tal,, para que, no solo en ese estado del pacifico mexicano, sino en el país, en el momento de tener la boleta en sus manos, recuerde de qué lado está MORENA y sus dueños: protegiendo al hombre que confiesa cínicamente que es cierto todo lo que se dice de él, que es macho, muy macho, que ha lesionado física y psicológicamente por lo menos a seis mujeres, pero que su partido, MORENA lo ampara, defiende y lo cubre de IMPUNIDAD.