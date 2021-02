“El toro sin cerca, es hoy

un buey acorralado”

Amador Narcia

La situación que estamos viviendo es bastante difícil de superar: una pandemia que no disminuye la cantidad de muertos y nuevos contagios, diarios; un plan de vacunación que en vez de alentar la esperanza de salvar la vida provoca más molestia contra las autoridades del sector salud por su ineficiencia, y su falta de seriedad al ofrecer un día la aplicación de las vacunas para un sector y, al siguiente, incumplirlo; la terrible inseguridad que cobra nuevas víctimas a cada rato. Para completar este dantesco cuadro se confirma lo que hace años dijo el padre Alejandro Solalinde, en el sentido de que Veracruz estaba convertido en un gigantesco cementerio.Y es que el pasado jueves familiares y Colectivos de Desaparecidos en Veracruz hallaron nuevas fosas clandestinas en los municipios de Ixtaczoquitlán en las montañas veracruzanas y en Alvarado cerca de la franja costera.La exhumación de los cuerpos comenzó el jueves y concluirá en próximos días, cuando peritos criminalistas y forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE) hagan un barrido por completo del terreno. En ambos puntos hay cientos de desaparecidos que datan de los años 2019, 2017, 2015 y 2014.De acuerdo a la información que proporcionan los medios, en la congregación de Campo Grande, en Ixtaczoquitlán, el Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba localizó cinco puntos positivos de restos humanos.En dicha búsqueda participó medio centenar de personas, entre familiares de desaparecidos y fuerzas policíacas del estado y ministeriales de la FGE, así como empleados de la Comisión Estatal de Búsqueda y miembros del Colectivo de Desaparecidos Córdoba-Orizaba.En el sistema lagunar de Alvarado, el Colectivo Solecito dio con el hallazgo de posibles fosas clandestinas la semana anterior. El pasado jueves la Secretaría de Marina, Policías Ministeriales y la Comisión Estatal de Búsqueda confirmaron la existencia de fosas a un costado de la laguna de Alvarado, a unos ocho kilómetros del mar y de la congregación de Arbolillo, lugar en el que durante 2017 y 2018 fueron exhumados restos óseos equivalentes a ¡246 personas!, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado.Lucía Díaz del Colectivo Solecito y quien tiene desaparecido a su hijo Guillermo Lagunes Díaz, desde junio del 2013 expresó que la búsqueda positiva inicial, da pie a pensar que hay muchas más fosas en ese radio que abarcaría más congregaciones del municipio de Alvarado, por lo que será necesario realizar inspecciones alrededor de todo el sistema lagunar. Es triste ver a personas maduras y mayores, rascando por todas partes en la entidad, con la esperanza de encontrar los restos de sus seres queridos desaparecidos recientemente o hace algunos años. Lo más impactante es que muchos sí los encuentran.Ha sido tan veloz el efecto de la pandemia del Coronavirus en México, que no tenemos tiempo, los comunicadores nostálgicos, de dejar unas palabras escritas en memoria de quienes murieron víctimas del Covid, a los que nunca volveremos a ver.En nuestro caso extrañaremos la presencia física de personajes como el abogado Antonio Gallegos Bonilla, quien se venía desempañando como Notario en la población o municipio de Jalacingo. Toño Gallegos era un experto en derecho, estuvo nominado para ser director del DIF en tiempos de don Rafael Hernández Ochoa, solo que la “compañera” María Esther Zuno mandó a Carlos Padilla Becerra, como su recomendado para el cargo y ni modo, se le cayó a Toño; también se fue con esta pandemia el doctor Bricio Rincón Aguilar, notable martinense, generoso y muy profesional; Mariano Garcés Hernández, amigo de la infancia, maestro mecánico jubilado, también cayó; las maestras Susana y María Elena Viveros, vecinas y reconocidas educadoras.El Covid-19 también se llevó al distinguido político de Papantla, Edmundo Martínez Zaleta, priista que brilló en todos los cargos que ocupó a lo largo de una fructífera carrera política; el extraordinario cantante y guitarrista Mayolo Ortíz Sánchez, fundador del grupo Los Joao, y otros muchos más cuyos nombres escapan a mi memoria, mas no en el recuerdo, como amigos con quienes tuvimos la oportunidad en la vida de convivir en algún momento y a quienes deseamos estén descansando en paz.El director general de la API Coatzacoalcos, Antonio Luna Rosales, junto a las gerencias de la entidad y las empresas constructoras, realizaron un recorrido de conclusión de las obras de infraestructura del recinto portuario de Pajaritos. Estas obras corresponden a la construcción de 130 metros de muelle en sus dos módulos con una inversión de 282 millones de pesos y la creación de 178 empleos, obra concluida al 100%; el acceso carretero del propio recinto con una inversión de 43 millones de pesos de pesos y la generación de 53 empleos, obra concluida al 100%; y finalmente el dragado de construcción del muelle con una inversión de 100 millones de pesos y la creación de 126 empleos, con un avance del 13.52% a concluirse en marzo de este mismo año. El puerto de Coatzacoalcos se pone a la vanguardia en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así cumple el xalapeño Antonio Luna Rosales, un morenista eficiente, preparado.En su mensaje dominical, el arzobispado de Xalapa manda un interesante mensaje a la feligresía, pero en especial a quienes se dedican a la actividad política, a ellos les dice: “Durante este periodo de la cuaresma, el llamado principal que escucharemos es el de la conversión y la renovación interior. Este llamado no se reduce sólo al campo religioso. La conversión toca el corazón, la mente, los pensamientos, los sentimientos y los afectos, todas las acciones de la persona. Todo se encamina al bien cuando hay conversión. Todos necesitamos convertirnos; no podemos ni debemos acostumbrarnos a un estado de vida mediocre; no es bueno quien no quiere ser mejor. En este sentido la comunidad y quien desempeña la autoridad también necesitan conversión; la función política necesita convertirse en un instrumento que ayude a servir a la sociedad para hacer de esta profesión una ocasión para trabajar por el bien común, la justicia y la construcción de la paz.”“Quienes se dedican a la política saben que esta función se ha deteriorado y se ha desacreditado enormemente. Estamos observando muchos vicios que se esperaban ya se hubieran desterrado; se sigue haciendo a un lado a los ciudadanos y se observan imposiciones y caciquismos; por otra parte, no menos grave, en el caso de algunos servidores públicos, con una actitud cínica y sin ningún rubor usan los bienes públicos para manipular, chantajear, aprovecharse de las necesidades de la población vulnerable y pretender perpetuarse en el poder. Ojalá los candidatos a diputaciones federales y locales así como quienes aspiran a ser alcaldes comprendan que la gente ya no soporta promesas irreales o mágicas y ya no quiere ni merece mentiras. Por todo esto el llamado y la insistencia a la conversión durante este periodo cuaresmal van más allá de las fronteras de la comunidad cristiana. Renovar el interior es saludable para todos y nos hace bien a todos. Urge la conversión interior para comprometernos con el bien y la bondad. Que este periodo cuaresmal nos lleve a todos a convertirnos en mejores ciudadanos y a tener una mejor sociedad.”La compañera Jasminn Gutiérrez, originaria de Martínez de la Torre y egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV, nos manda este testimonio que es una prueba de cómo el gobierno de Morena politiza la aplicación de las vacunas:“Hola a todos”“Me acabo de poner la vacuna. Todo el personal médico no hay problema.Me revisaron credencial del INE, anotan tus datos en una hoja. Me pasaron a un cubículo y me vacunaron pero, y aquí viene el problema: Me mandaron a una carpa donde estaba un grupo de hombres y mujeres con un chaleco, obvio del color del partido Morena con escudos del gobierno, eran como 10. Entregue la hoja con mis datos y me pidieron la INE para tomarle foto pero junto a mi había una señora que se negaba a que le tomaran foto al INE y además foto sin cubrebocas con el celular de ellos. La señora se negó y yo me estaba negando pues no había necesidad ni de foto al INE ni una foto del rostro.”“El problema es que estos “sirvientes de amlo” me amenazaron a mí y a la señora que si no dejaba que tomaran la foto del INE y la foto de mi rostro me dijeron, textualmente: “Pues si no nos deja tomarle foto al INE posiblemente no lo llamen para la segunda aplicación”.“Tuve que acceder pero la foto de mi rostro no se los permití, así que me arriesgué a que no me llamen para la segunda aplicación. Siento que ahí es donde están fraguando el fraude electoral de las elecciones de Junio.”“Por favor circulen esto. Atentamente Jasminn Gutiérrez”La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, rinde su informe este miércoles 24 al interior del Consejo Directivo de la institución. Hay que hacer notar que, gracias al oficio político, honradez y eficiencia en el servicio público de Griego Ceballos, el IPE camina bien desde que asumió el cargo al inicio de la presente administración, es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas.Escríbanos a [email protected]