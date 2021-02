Desesperanza y encono

*¿Tragedia por austeridad?

*Actopan con nuevo alcalde

*Tabo Ruíz... por Alvarado



No se debe confundir al pueblo mexicano como un sector ingenuo, porque muy distinto es que se practique la hipocresía de acuerdo a circunstancias y conveniencias y, otro escenario muy diferente, es que los mexicanos “el pueblo bueno” (expresión muy socorrida en ámbitos gubernamentales de la actual generación “transformadora”) resulte tan ingenuo como para creer en tales adjetivos al estilo de los zalameros, muy practicados en los espacios de la función pública, como una vía de rangos demagógicos en donde los halagos exagerados se inician de ida, esperando el demagogo que los externa que se registren en su favor cuando van de vuelta.



Porque la demagogia nunca ha desaparecido (sobre todo) en los sectores de la actividad gubernamental, sea el ejecutivo o el legislativo y, ya no se diga en los ámbitos partidistas, espacios en los cuales siempre privan y con frecuencia dominan los intereses personales y de grupo, todos (con raras excepciones) generalmente en torno a mantener el poder e incrementarlo, tapetes ciudadanos sobre los cuales los empoderados y los aspirantes a lo mismo, siempre lucen frente al espejo como servidores del pueblo, pero con regularidad terminan “sirviéndose del pueblo”, sin que priven límites para colmar sus aspiraciones de poder, que a la vez constituye el alcanzar escenarios de confort que generan placer... Cómo el de vivir en un Palacio.



Décadas atrás un ameritado maestro me comentaba que el poderío y el sometimiento, lo reflejó con fascinante calidad el poeta veracruzano Don Salvador Díaz Mirón, al referir en uno de sus textos: “Hemos venido a este valle de lágrimas que abate: Tú, como la paloma para el nido y yo, como león para el combate...” Así los actuales caballeros del poder, nos venden a cambio de nuestro invaluable sufragio, la idea que ellos nacieron para el combate y detentar el poderío, pero los demás se deben reflejar dóciles y al servicio del que combate “por el bienestar colectivo”.



“Amor y pasión” no es exactamente lo mismo, pero se parecen, al igual que en lo referente a “eficacia y resultados”, con recurrencia existen funcionarios públicos que hacen apuntes sobre el amor al pueblo y pasión por servirle a la colectividad, cuando el compromiso real debería reflejar niveles de eficacia notorios con resultados notables, porque lo que beneficia a un país no es que el gobernante “ame a su pueblo” y que “sienta pasión” por practicar el servicio público, sino que su administrar sea realmente eficaz para el bienestar de la colectividad y que en esa ruta, se logre cumplir con las leyes a las que se juró respetar, no instaurar nuevos ordenamientos constitucionales acordes con lo que piensa el mandatario, pero que probablemente no coincidan con lo que aspira el ciudadano.



Fomentar la productividad e incluso estimularla con reconocimientos.



Otorgarle real vigencia a la restauración de la tranquilidad social, al tiempo de llevar a juicio a los delincuentes.



Incrementar los espacios de la inversión privada, transformando al Gobierno en real aliado de proyectos productivos siempre apegados a la legalidad.



Velar para que se cumplan con notoria oportunidad todos los reglones de salud pública, con la finalidad que existan espacios, equipos y medicamentos que salven vidas, al tiempo de evitar dolor y lágrimas (primordialmente de menores de edad).



Sumar empeños y esfuerzos con el sector empresarial para ejecutar proyectos mancomunados, que permitan superar problemas comunes en el marco del contexto social.



Claro debemos tener que la transformación del país debe ser para lograr mayor productividad, mayor prosperidad, mayor seguridad y mayores niveles de satisfacción y bienestar de todo el conglomerado social, no mayor encono de los unos contra los otros...



Claro que esos espacios, es obvio, que no pueden alcanzarse en dos años, pero menos aun si contemplamos referencias negativas en los renglones de salud pública y desarrollo empresarial, lo que obviamente daña al bienestar de los mexicanos y siembra desesperanza e incluso irritación en diversos sectores de la población, que de hecho conforman parte esencial de la productividad en el territorio mexicano... los desencuentros, los distanciamientos, el encono en el colectivo social... ¿Acaso no es se ha incrementado a la sombra del régimen transformador?



Parafraseando al legendario Don Quijote de la Mancha, bien podríamos referir: “Sancho... Hemos topado con la ineficacia que viene acompañada del encono.”



Lo que se lee



Terrible y doloroso para familiares e incluso diversos sectores de la población, representó el accidente registrado ayer en los ámbitos del aeropuerto de Xalapa, en el que perdieron la vida integrantes de las fuerzas de seguridad pertenecientes al sector militar del país.



Las versiones sobre las causas que dieron curso a esta tragedia, es que la nave no respondió apropiadamente y los pilotos no lograron (por tales desperfectos) evitar el fatal accidente.



Ante los lamentables hechos, de inmediato surgieron versiones en las que se refiere, que aparentemente debido a las medidas de austeridad del Gobierno Federal, la flota aérea del ámbito militar, no cumple con el mantenimiento que regularmente deben recibir los aviones militares, hecho que podría haber originado una falla mecánica que el piloto no pudo controlar, originándose el lamentable suceso.



Como es de esperarse en los escenarios que hoy se registran en el país, los hechos han despertado polémicas frente a las versiones sobre supuesta irresponsabilidad, que evita el apropiado mantenimiento de las naves militares, apuntes que obviamente unos desmentirán y otros afirmarán, como ya se ha convertido en habitual en los días actuales.



Lo que se ve



Es puntualmente apegado a la legalidad, el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictaminara que ninguno de los integrantes del cuerpo edilicio puede asumir la Presidencia Municipal de Actopan, en tanto que tal responsabilidad le corresponde al Presidente Municipal Suplente, por lo que se espera que en fecha inmediata, Don Alfredo Torres Carreto rinda protesta como Presidente Municipal de dicho municipio.



Todo hace indicar que los integrantes del Cabildo habían actuado por la libre y ni siquiera consultaron las leyes establecidas para dichos casos, situación que fue analizada por el Tribunal Electoral, originando el ordenamiento en referencia, mismo que incuestionablemente se apega a la legalidad.



Saludable y para el beneficio de Actopan, es que el alegato judicial, así como las fricciones sobre el tema, queden en el pasado, al tiempo que los integrantes del Ayuntamiento unifiquen esfuerzos y experiencia en torno al nuevo Presidente Municipal, de lo contrario saldría perdiendo la población.



Lo que se oye



Incuestionablemente existen panoramas apropiados para que Tavo Ruiz inicie campaña por el PAN, PRI y PRD, para contender como candidato de la coalición para la alcaldía de Alvarado, ello teniendo en cuenta que su cercanía con la colectividad y sus positivos antecedentes, lo colocan desde estos momentos con notorias posibilidades de obtener el triunfo electoral... Dicen que en cuestión electoral no existen cartas marcadas, pero lo que sí se registra es el augurio positivo en favor de un candidato con clara y arraigada simpatía entre las siempre alegres tierras de Alvaradeñas.



Ya dicen que su campaña habrá de ser un son agradable que canta en el río.