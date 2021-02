Peña dejó pasar a AMLO

“¿Una tienda que elimina el mirador

Será bastante difícil que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, acepten que éste llegó al poder gracias a un pacto que hizo con el ex presidente Enrique Peña Nieto, con los líderes de los cárteles de la delincuencia organizada más importantes en ese momento y con los altos mandos de la milicia. Solo así los que él atinadamente llamaba “la mafia del poder” lo podían dejar pasar; impunidad a cambio de poder.El discurso de 18 años de AMLO, de andar picando piedra era el mismo; capitalizar el descontento social contra los rateros que se mantenían en el poder, por casi ochenta años, disfrutando de las enormes fortunas que lograron amasar de los negocios que hicieron al amparo del poder, las cuales por ningún motivo estaban dispuestos a perder solo porque de momento México se convertía en un país democrático.Si Enrique Peña Nieto, los miembros del grupo Atlacomulco, los políticos hidalguenses, los altos mandos de la milicia y los grandes capos deciden impedir el acceso de López Obrador al poder presidencial, con la mano en la cintura lo impiden. Hay que recordar al priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien con un discurso en el que manifestó sus intenciones de cambiar al país se colocó un revolver en la sien y se disparó. José Córdoba Montoya, Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones y el resto de los mafiosos en el poder, organizaron el complot para matarlo e impedir el cambio de la historia.¿Qué trabajo les hubiera costado a esos miembros de la mafia hacer a un lado a López Obrador y encumbrar a otro de los suyos para continuar en el poder?... ninguno. Sin embargo mentes perversas tomaron la decisión de pactar con él impunidad a cambio de “prestarle” la presidencia y ahí están las consecuencias de esta maroma: los mexicanos tenemos a un presidente que se siente rey; se rodeó de cascajo y de ex priistas de lo más corrupto como Manuel Bartlett; ha tenido que rendirle culto a los capos del narco humillando al Ejército, bajándose de su auto para saludar de mano a la mamá de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo Guzmán” para quien el gobierno le tramita un permiso ante el de los Estados Unidos, para que visite a su hijo en el penal donde está recluido. ¿Y qué nos dicen del trato que le da a las fuerzas armadas, las encargadas de realizar las grandes obras en calidad de constructora independiente, de la intervención que tuvo el canciller Marcelo Ebrard para que el General Cienfuegos, considerado “El padrino” de la mafia mexicana fuera extraditado a México donde le pidieron perdón por las molestias ocasionadas y lo dejaron en libertad?.¿Qué importante personaje de la mafia política que gobernó al país durante el prianismo está en la cárcel por los delitos cometidos?... ninguno, todos gozan del manto protector del pacto.Pero la Auditoría Superior de la Federación, que preside David Rogelio Colmenares Páramo, propuesto ante el Congreso por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha dado a conocer una serie de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, que pintan de cuerpo entero, como el más corrupto de los presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador y su equipito de colaboradores. La Auditoría Superior de la Federación, afirma en las conclusiones de sus trabajos, que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco –el megaproyecto más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto-- terminará costando, por lo menos, 331 mil 996 millones de pesos, monto más de tres veces superior a los 100 mil millones de pesos que anunció la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes (SCT) en 2019.Y ese costo, dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría incluso resultar bastante mayor, pues no incluye los 79 mil 265 millones de pesos pendientes de pago por los bonos emitidos para financiar el megaproyecto ni las comisiones e intereses, y tampoco contempla los resultados de los 41 juicios de amparo y dos demandas de arbitraje internacional interpuestos por empresas contratistas contra la decisión de cancelar el proyecto.Esto es solo en cuanto hace a la cancelación del aeropuerto, pero la ASF le pone una madriza al gobierno de AMLO de aquellas. Los más importantes funcionarios de la llamada 4T son los más puercos, han robado todo lo que han podido y gozan de impunidad porque esas son las reglas, de manera que cuando se les señala el Rey responde “Yo tengo otros datos”.No está nada mal la propuesta que le hace el partido Movimiento Ciudadano al doctor Raúl Arias Lovillo, ex rector de la Universidad Veracruzana, para que acepte ser candidato de ese partido a la alcaldía de Xalapa. Comparado con los personajes que se mencionan, Arias Lovillo sería un excelente alcalde, un buen administrador de los fondos públicos y un impulsor del desarrollo de la capital del estado. La carta que le envía MC a Arias Lovillo dice: Estimado Doctor Raúl Arias Lovillo, en Movimiento Ciudadano siempre hemos creído en las candidaturas independientes, nosotros las propusimos desde el año 2007. El 13 de septiembre de 2013 votamos a favor de su creación en el Congreso de la Unión. Son una herramienta fundamental de la democracia participativa, lamentablemente los partidos tradicionales las llenaron de obstáculos y las sobre reglamentaron, lo que las vuelve difíciles de alcanzar y en el caso de alcanzarlas las pone en una terrible inequidad en la contienda.” “Anticipándonos a ello, en Movimiento Ciudadano reformamos nuestros estatutos desde el año 2011, para abrir hasta el 100% de nuestras candidaturas y así ponerlas al servicio de la sociedad y de ciudadanos sin militancia ni afiliación partidista, pero sí con una trayectoria personal reconocida y una historia de vida a favor de los demás.Hoy Xalapa está en el abandono, el gobierno actual no ha sido capaz de responder a las necesidades de esta ciudad. Pero la solución no es ni el pasado ni los que hoy están y se aferran a las prácticas del pasado, la solución al presente tiene que venir con ideas de futuro, de un proyecto colectivo y libre que les permita a los ciudadanos caminar más deprisa.”“La base de nuestro Movimiento son los buenos gobiernos, que promueven la participación ciudadana, los presupuestos participativos, la transparencia y la revocación de mandato. La apuesta del Movimiento Naranja es la apuesta de los gobiernos ciudadanos en favor de México y de Veracruz.”“Tenga la seguridad de que en Movimiento Ciudadano tendrá toda la libertad para construir un proyecto sin cuotas y con la autonomía necesaria para integrar un gobierno con los mejores hombres y mujeres que requiere el municipio.Demostremos que en Xalapa y en el estado sí hay alternativa política y electoral. Juntos podemos trabajar para devolverle su grandeza a nuestra capital, la Atenas Veracruzana. ¿Ya vieron cómo se maneja prensa?, el maestro Hugo Gutiérrez Maldonado se ha convertido, de la noche a la mañana, en un atento caballero, preocupado por los niveles académicos de la policía estatal, cumplido funcionario, amable con los representantes de los medios y distinguido veracruzano. Se puede, es cosa de echarle un poco de sesos al asunto y vean los resultados.