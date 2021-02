¡Paren ese atentado!

“La estupidez política está de moda”

Para eso de la pensada los colaboradores del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, y él mismo, son poco avezados, más bien no se les da de plano están negados.La arquitecta Sulekey Citlali Hernández Garrido, Directora de Obras Públicas, tomó el toro por los cuernos y salió a enfrentar a los xalapeños que estaban cerca de lo que fue el mirador de el parque Juárez, en espera del alcalde que llegara a explicar de qué se trata la obra que están realizando en ese histórico lugar, a quién le pidieron permiso para hacerla y cuál es el propósito de la misma.Resulta que –explica Sulekey- todo se debe a que se han registrado filtraciones de humedad de la explanada o mirador, hacia abajo donde se encuentra la sala de cine. Según la inteligente funcionaria municipal, estas filtraciones se han acrecentado porque jóvenes usan el espacio como pista de patinaje y para resolver este “grave problema” pues concibieron hacer la obra que estamos viendo, sin explicar con claridad de qué madres se trata, qué función cumplirá, qué uso le darán a eso que de entrada lleva toneladas de estructura de fierro más quince centímetros de tepezil que ya le encimaron más la loza de cemento que le tendrán que poner.¿A poco no es una tremenda estupidez?A ver señores, sin ser arquitecto creo que cualquiera puede opinar con sentido común, con prohibir el paso a los jóvenes de las patinetas hacia esa área es suficiente. Un vigilante que permanezca ahí impidiendo la entrada de los patinetos y se terminó el problema. ¿Qué hay tres capas de loza que se han ido aumentando con el tiempo para resolver las filtraciones?, pues que las levanten y pongan una nueva de buen grosor y asunto arreglado, el mirador queda listo y las filtraciones tapadas.Pero echarle quince centímetros de tepezil más unos quince centímetros de loza, más las toneladas de la estructura, le van a dar en la madre a todo, ya veremos como se hunde por el sobrepeso esa absurda obra. Además la altura que ya tomó le explanada representa un serio peligro para quien se acerque y se incline hacia la calle de Allende o hacia el costado izquierdo del parque, se van a ir de cabeza: están poniendo en peligro la vida de las personas. ¿A poco no es una tontería?, pero bueno si la víspera del final de esta administración municipal se quieren llevar una buena lana, obras como esta les permitirán llenar las alforjas.“Yo no me he robado nada” afirma el buen Polo, pues no, para qué si sus colaboradores son unas ratotas que han hecho lo que han querido con la impunidad que les brinda Polito, en el entendido de que seguramente el alcalde lleva mochada.Seguramente no lo saben, o como son de Morena y sueñan que se van a quedar en el poder el resto de sus vidas, ignoran que el reglamento de Desarrollo Municipal de Xalapa ordena lo siguiente:Artículo 39. Para la realización de cualquier obra en la vía pública del Centro Histórico, será requisito indispensable la conservación de la actual traza urbana, los niveles de rasantes de sus calles y avenidas, así como los actuales alineamientos de las edificaciones.Artículo 44. Para el mantenimiento, restauración, adecuación o cualquier tipo de intervención en inmuebles protegidos o bien con las características de la arquitectura tradicional, incluida la zona del Centro Histórico, además de los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, deberán tomarse en cuenta las siguientes medidas:I.- Queda prohibido alterar o modificar la distribución arquitectónica original del inmueble en su totalidad o parcialmente.II.- Podrán demolerse los elementos construidos que, según el resultado de un análisis pericial con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, determinen que son agregados y lesionan de alguna forma el inmueble.III.- Queda prohibido alterar las dimensiones o proporciones de las fachadas, vanos, elementos decorativos como: pilastras, marcos, molduras, cornisas. No se permitirá el tapiado parcial o total de vanos.IV.- Queda prohibido alterar la homogeneidad de la fachada de un edificio histórico con colores o acabados, por razones subdivisiones de la propiedad o por giro de actividad.Artículo 45. En materia de construcción, de acuerdo con la delimitación de los perímetros que constituyen el Centro Histórico, la aplicación del presente reglamento tiene dos niveles:I.- Para la Zona de Monumentos Históricos.II.- Para el Perímetro “A” se aplicarán rígidamente, pues esta zona se encuentra constituida por un número considerable de edificios históricos y artísticos.III.- Para el Perímetro “B”, que constituye una zona de transición y protección del Perímetro “A”, se hace énfasis especial en lo referente a los edificios catalogados como Arquitectura de acompañamiento, por predominar en dicha zona.Para los efectos del presente reglamento, se considera como arquitectura de acompañamiento, aquel género de edificios que manejan ciertos elementos de la arquitectura tradicional, ya sea histórica o artística, y que ayudan a configurar el carácter típico de la zona. -Xalapa Antiguo.“Cúmplase la ley... ¡En los bueyes de mi compadre!”“Lo que solicitamos a la autoridad municipal es que suspenda inmediatamente la obra, pero adicionalmente que ese elemento que es discordante con este tipo de arquitectura y con ese balcón de la ciudad sea retirado”, dijo Nicomedes Melgarejo Ortiz, ex directora de Obras Públicas en la administración local de Manuel Fernández Ávila.“Es verdaderamente indignante cómo atentan contra el patrimonio sin una consulta previa, porque debieron haber hecho una consulta previa”, manifestó la arquitecta, quien también fue funcionaria en el gobierno municipal de Carlos Rodríguez Velasco.Además, fue clara al señalar que Xalapa “no es de la autoridad, la ciudad es de todos, espero que se sumen los ciudadanos y que juntos hagamos un llamado para que se respete a la ciudad”.Asimismo, expuso que ningún gobierno municipal anterior había metido la mano al parque Juárez sin consulta pública.“Estamos muy molestos, porque han pasado muchas administraciones desde la fundación de la ciudad y siempre ha sido respetado el parque Juárez”.Agregó: “el parque Juárez, además de ser el corazón de la Atenas Veracruzana, tiene un gran valor histórico”, incluso, dijo, “artístico y no merece este atentado que está haciendo la autoridad contra el parque y contra los xalapeños”.Melgarejo Ortiz reiteró: “no queremos que se instale. La petición formal al alcalde es que sea suspendida la obra, porque no cumple con las características de conservación de nuestro patrimonio histórico. La terraza es una terraza natural, es un balcón natural y no necesita más nada”.Sobre el posible riesgo de que la estructura que se construye pueda caer, expuso que “hay que hacer un análisis estructural de la terraza y de las cargas que va a aportar esta cubierta”.Sobre el supuesto respaldo y visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el sentido de que no afecta en nada, dijo que afecta el entorno, “es un balcón natural”.Ya oíste Polito... !Paren ese adefesio!, te lo pedimos los xalapeños que somos tus patrones, quienes te llevamos al poder contratado para administrar los fondos municipales y los que te pagamos. Y ruégale a Dios que gane Ahued porque si no hasta el bote vas a ir a dar por hacer tantas tonterías.El autor de la columna Templo Mayor, reflexiona sobre la actitud asumida por el presidente como jefe de un partido político, no de la presidencia de la república, confundiendo gobierno, con partido.AH, CARAY! ¿A poco las instituciones del gobierno federal consideran que tienen opositores? La pregunta viene al caso porque, tiro por viaje, tanto en comunicados como en cuentas oficiales de redes sociales, las dependencias adoptan un discurso no de Estado sino más bien partidista.AHÍ ESTÁN, por ejemplo, los mensajes de la CFE en Twitter en los que se lanza contra "los opositores", a los que acusa "que cuando conviene a sus intereses, se vuelven ambientalistas". La empresa que dirige Manuel Bartlett podrá decir que sólo está repitiendo las palabras presidenciales... y ese es precisamente el problema.HAN PASADO más de dos años de que Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, pero sigue sin asumir que es el Presidente de todos los mexicanos, no sólo de sus simpatizantes. De ahí que cuando el mandatario habla de sus "adversarios" está confirmando que su misión y su visión es electoral, no de estadista. Después de que este lunes fuera detenida Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzmán, en Estados Unidos, el expresidente Vicente Fox reaccionó en sus redes sociales a su captura y aseguró que el presidente Andrés Manuel López ObradorA través de su cuenta de Twitter, el exmandatario expresó: "No te preocupes Emma, el presidente saldrá al rescate".¿Sabían ustedes que Félix Salgado Macedonio es padrino de bautizo (él se lo bautizó) de un hijo de AMLO?. Con razón al compadre lo que quiera aunque sea un consumado violín.