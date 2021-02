El 'che-resbalón' argentino

*Polémico ámbito educativo

Los mexicanos de los tiempos actuales, tanto nosotros los viejos como ustedes los jóvenes, hemos transitado desde nuestra infancia en los marcos de la no reelección y la no intervención en los asuntos que le competen a otros países, tales ordenamientos plasmados en nuestras leyes así como en nuestros usos y costumbres, nos han generado prestigio y respeto en los espacios internacionales, lo que en la práctica constituyen la oportunidad de contar con gestos de solidaridad hacia nuestro país, así como trato de respeto y comprensión hacia los mexicanos que viajan o trabajan en diversos países.



Ante tales referencias es natural el que reflejemos por lo menos "extrañeza", ante los apuntes marcados por el Presidente de Argentina, Don Alberto Fernández, quien en su discurso frente a los mexicanos externa:



"México tiene el primer presidente honesto y decente en muchos años" refiriendo en el mismo contexto que "por fin" y después de muchos años nuestro país tiene un presidente que merecen los mexicanos, con valores morales y éticos.



Se podría decir que en calidad de supremo jurado, el actual Presidente de Argentina descalificó "a los anteriores presidentes mexicanos", sin citar en qué se fundamenta para referir, lo que millones de mexicanos no lo han sostenido, dejando en mal a la bandera que representa, porque subliminalmente reprueba el sufragio de millones de mexicanos que no votaron por Don Andrés Manuel López Obrador, pero lo que es peor, su discurso demerita la historia reciente que abarca varios sexenios presidenciales.



Lo más sorprendente es que años atrás y en diversos momentos, México por conducto del respectivo Presidente de la República (los ahora denostados) ha tendido la mano solidaria al pueblo argentino, cuando así lo ha requerido, al tiempo que muchos son los argentinos que han sido recibidos en nuestro país en diversas etapas de la historia, escenarios todos que se deben a las gestiones gubernamentales dispuestas por "anteriores presidentes mexicanos".



No cabe duda que la ligereza en expresiones y acciones de gobernantes, con frecuencia resultan no sólo ajenas a la realidad, sino "pecados diplomáticos" que apuntan sobre desconocimiento de los hechos o intentos de intervenciones en la vida pública de un país, que hoy ha recibido al "inconsciente intervencionista" con los brazos abiertos.



¿Qué opinión tendrán hoy los mexicanos y los argentinos, que no coinciden con el discurso intervencionista del Presidente de la tierra del Tango?...



Mucho es lo que los latinoamericanos tenemos por aprender, entre tales pendientes debemos citar el siempre tener claro que, la calificación sobre un gobierno le corresponde a los ciudadanos del país en referencia, no a quienes acuden como invitados especiales a un país ajeno, para referirnos en espacios de difusión nacional e internacional, qué expresidentes fueron malos gobernantes y cuáles no lo han sido, porque tales escenarios sólo le competen a los ciudadanos del país donde se es huésped, no Juez de Supremo Tribunal Tricolor.



En México mucho es el aprecio e incluso simpatías que el pueblo refiere al pueblo argentino, escenario de solidaridad que no lo alterará la descalificación que efectuó el Presidente Argentino de quienes fueron recientemente Presidentes de nuestro país... Vaya resbalón, hasta el gran Diego Armando Maradona ha de haber exclamado "Gol de mano Che".



Lo que se lee



En el Estado de Morelos se rechaza el retorno a clases presenciales en escuelas particulares, programado por directivos de ese sector educativo, escenario que fue señalado como de alto riesgo para las familias, fundamentalmente porque la mayoría de los niños son asintomáticos y podrían, sin nadie advertirlo, ser contagiados y reproducir el contagio entre sus compañeros, hermanos e incluso padres, primos, tíos y abuelos.



Tal argumento al interior de las familias, indudablemente que se encuentra fundamentado en la realidad, máxime si las referencias están sustentadas en que el territorio nacional y el mundo, son escenarios de familias enteras que han resultado afectadas por el coronavirus, como resultado de que uno de ellos no advirtió a tiempo que estaba contagiado y transmitió (sin siquiera imaginárselo) el terrible coronavirus a varios o todos los integrantes de la familia.



Serenidad y prudencia son actitudes que deben privar entre autoridades educativas y gobernantes, así como entre todos los integrantes de la colectividad, para no caer en el error de ejecutar cosas malas que parecen buenas, escenarios frecuentes que han originado incluso tragedias en los diversos espacios del colectivo social.



Se tiene claro que los efectos del Covid-9 pueden ser letales, por lo mismo sujetémonos al sentido común, que es actuar con prudencia y apegados a los más conveniente para la salud en nuestro entorno.



Lo que se ve



La idea originada en países europeos de ofrecer paquetes de viajes turísticos, agregando a ello vacunas contra la pandemia a quienes contraten dichos servicios, podría catalogarse como una aceptable opción para reactivar la actividad de la valiosa industria sin chimeneas, uno de los sectores mayormente afectados como resultado de los impactos pandémicos, tanto así que ya se perdió la cuenta del número de hoteles, bares, restaurantes, centros de diversión, áreas playeras con servicio de atención a visitantes, que se han declarado en quiebra total, al tiempo que otros se encuentran prácticamente solitarios.



No faltará quienes sostengan que mercantilizar la vacuna podría resultar aberrante, pero sobre tal enfoque, seguramente que los trabajadores, los prestadores de servicios de transporte, los sectores de restaurantes, bares, hoteles e incluso el comercio en lo general, aplaudirían la estrategia, simple y sencillamente porque podría reactivarse ese sector, vital tanto para los lugareños como para innumerables zonas turísticas del país y del mundo.



¿Qué con ello se comercializaría la vacuna?... Desde su elaboración la vacuna es parte de la actividad industrial y comercial, los países la compran y no precisamente a precio de costo y, si con ofrecer vacunas en paquetes turísticos se reactiva el sector "vital" para la economía... Aplausos para quienes aportaron la idea.



Lo que se oye



Es tan dramático el colapso económico que se registra en México, que en los estudios oficiales levantados por INEGI se refiere que actualmente 6 de cada 10 empleados, son ajenos a las prestaciones que por Ley deberían de percibir, escenarios que lo saben los de arriba, e incluso los de "muy arriba" como se podría calificar a las autoridades, pero que nada pueden hacer, causa, motivo o razón por la que hoy referimos que más vale poco que nada y, ello, es la clara confirmación del colapso económico que se registra en México, mismo que, como secuela inmediata y destacada, alienta escenarios laborales donde el patrón está castigado por el látigo de la inactividad financiera, al tiempo que el trabajador es impacto por la carestía y la escasez en ingresos.



Claro que todos los días vemos a quienes gobiernan hablar de que "vamos bien" y que la carestía, con todo y sus espantosos efectos colaterales, es culpa en parte de los diabólicos neoliberales, prédica que escuchamos mientras que los mexicanos ruegan que "por lo menos quedemos como estábamos antes de transformarnos"... Porque la verdad, esa metamorfosis nos ha colocado al borde del precipicio... Ahí la dejamos.