“La pandemia es el propedéutico

del infierno

Yo

Lo anterior viene a cuento a propósito de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración estatal por dos mil 691 millones de pesos, derivadas de la revisión a la cuenta pública 2019, señalamientos que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, volvió a minimizar el tema diciendo que "no son observaciones graves"."Las vamos a solventar sin problemas, no tenemos nada grave. La ASF te da tiempo para solventar, tenemos más de 30 días para solventar y lo haremos".Explicó con toda calma y serenidad que al inicio de este año pidió a sus secretarios "adelantarse" a las observaciones de la Auditoría para poder atenderlas en tiempo y forma."Nos anticipamos desde hace tres meses, empezando el año, les indiqué a todos los secretarios que se abocarán a observar qué puntos pudieran ser observados por la Auditoría y que nos anticipáramos preparando todo el material y en eso estamos. Tenemos muy claro que no somos un gobierno corrupto, no va a pasar con nosotros y solventaremos todo"... Dice el refrán popular que el que madruga Dios lo ayuda.Sobre los resultados de la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Cuitláhuac García, el dirigente estatal del PRD Sergio Cadena Martínez afirma que éstos evidencian el desastre en el que se encuentra sumida la actual administración estatal, donde lo que priva es el desaseo, la corrupción, la ignorancia y el nepotismo, lo que ha sido el sello de su actuar en detrimento del bienestar de todos los veracruzanos, señaló Sergio Cadena Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Veracruz.Lamentó que áreas tan sensibles como lo son la de salud y educación presenten severas anomalías administrativas que representan millones de pesos desviados o mal utilizados, pero sobre todo, lo más importante, la vida de cientos y cientos de veracruzanos que confiaron en las falsas promesas de este gobierno y hoy están abandonados a su suerte o incluso fallecieron por no contar con la atención y los medicamentos necesarios para curar su salud cuando así lo requirieron.El líder del partido del Sol Azteca recordó que es el caso de las y los niños con cáncer que han sido desatendidos al no contar con medicamentos a tiempo para tratar el mal que padecen, lo que es a todas luces un cobarde acto de irresponsabilidad en contra de un sector vulnerable que al no representarles votos no es atendido como prioridad mientras se destinan millones de pesos al pago de gastos personales de funcionarios y aviadores, que es lo que arroja el resultado de la auditoría."Ya lo demostró la Auditoría Superior de la Federación, los actuales funcionarios estatales salieron peor que todos los del pasado que tanto critican, no hay comparación, lo que a los otros les llevó un sexenio estos funcionarios ambiciosos, irresponsables y corruptos lo han hecho en tan solo dos años; si Veracruz no cambia de rumbo se enfila a un desastre total, nos estamos jugando el futuro de nuestra generación; lo señalamos y lo reiteramos, Javier Duarte les quedó chico", apuntó Cadena.El líder perredista en el estado hizo un llamado a sus militantes y a la ciudadanía de todos los rincones de Veracruz, para tomar medidas urgentes que permitan implementar acciones a fin de dar un golpe de timón y recomponer el rumbo para recuperar a Veracruz y rescatarlo de las garras del grupo de cínicos que llegó a saquear las arcas estatales para su beneficio personal, lo que hoy queda más que claro con el golpe que les propinó la ASF, ante lo que es inocultable y evidente.Dice la sabiduría tabasqueña mezclada con la oaxaqueña, que no es compadre, compadre, el que no le llega a la comadre. ¿Será?