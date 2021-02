Habrá nuevo estilo de vida

*Sembrando proselitismo

*Cuitláhuac y encuestas

*Más rellenos sanitarios



Mientras se habla de un cercano “retorno a la normalidad” pareciera que dichas expresiones provenientes de funcionarios públicos, es porque la muerte (todos los días) de una cifra superior a los mil quinientos mexicanos afectados por la pandemia, se ha convertido también “en la nueva normalidad” en territorio nacional, referencia cotidiana que suma una cifra que rebasa fácilmente a miles de nuevas familias dolientes en el país (y en datos nos quedamos cortos) panorama que por sus propios escenarios, deberían de originar que la bandera nacional se mantenga “a media asta” todos los días, en señal de un pueblo que suma a millones de mexicanos muertos y, un número muy superior de que han perdido a su progenitora, a su padre, a sus hijos, a sus vecinos, a sus colaboradores, así como a los entrañables amigos.



Hoy no son tiempos de celebraciones, como tampoco son días para elevar discursos triunfalistas en ámbitos gubernamentales, porque incluso la campaña electoral ya en marcha en nuestras tierras, se efectúa en espacios de profundo duelo del pueblo mexicano, porque vivimos tiempos apropiados para preguntarnos ante cientos de muertes cotidianas... ¿Ahora por quién doblan las campanas?



Y claro que el mundo sigue girando, como en todo tiempo y en todo momento...



Claro que la vida sigue siendo “una tómbola” para muchos de nosotros, pero para millones de dolientes mexicanos los días actuales han sido de angustia, de sufrimiento y también de doliente llanto, porque la pandemia ha convertido nuestro andar en un doliente sudario, que opaca celebraciones e incluso trastoca la actitud tradicional de los mexicanos, al igual que las de otras regiones del mundo.



En esos espacios enlutados surge el reto de superar los senderos de la aniquilación, frenando la mortandad que trastoca nuestras vidas, nuestros hábitos y nuestro bienestar en lo general, para ello se requiere de mayores niveles de efectividad en los espacios gubernamentales, así como mayor disciplina de la sociedad para respetar lo recomendado por los especialistas, recomendaciones que efectivamente van contra nuestros tradicionales hábitos, como las reuniones entre amigos y por momentos incluso entre familiares, al tiempo que estamos obligados a la adopción de “nuevas formas de vida” en lo general.



Incluso ya se insiste en la referencia de un nuevo estilo de vida, que se asumirá en tiempos inmediatos, que habrá de registrar efectos tanto “en los de arriba como en los de abajo”, sin que (también COMO ES NATURAL) aparezcan los que mostrarán resistencia que podrían dar curso a una nueva etapa de “rebeldes sin causa”, cuando antes y hacia el futuro, todos sabemos que “sí tenían y tendrán causas”.



La pandemia no sólo dejará dolor, rabia, impotencia y señalamientos de yerros en los espacios gubernamentales, sino que habrá de originar por personal convicción, una etapa post pandémica de donde habrán de surgir estilos de vida y de comportamiento no existentes en tiempos anteriores a la depredación pandémica, al tiempo que renglones como la cibernética, habrán de referir un gigantesco paso en los espacios de la culturalización en el mundo entero, cimentando su floreciente etapa (como siempre sucede) sobre todo en las nuevas generaciones.



Del universo pandémico pasaremos al universo pleno de la cibernética, al tiempo que también consolidaremos avances sobresalientes en usos, costumbres, competencia y equipamiento en el reglón de salud pública y, obviamente, en los renglones de la medicina en lo general.



Pero la gran interrogante nos cuestiona si de la misma forma, habrá “una transformación” (ya prometida) en los niveles de la administración gubernamental, porque insistimos, en otros ámbitos se advierten cambios ya sin marcha atrás, pero... ¿En el renglón gubernamental municipal, estatal y federal, tendremos referencias consolidadas sobre un mejor país?...



Hasta la fecha muchos dicen que sí y muchos otros refieren que no, pero la mejor opinión habrá de ser la que refieran las campañas electorales y los sufragios el día de la elección, que se ve distante... Pero tenga la seguridad que por el momento, el día de los comicios, nuestros escenarios no serán muy diferentes a los que actualmente estamos transitando y, en un descuido sufragamos “respetando la sana distancia”... Ya veremos.



Lo que se lee



Refieren activistas del partido MORENA que en el Distrito de Córdoba, se están ejecutando por otros partidos políticos campañas anticipadas, referencia que muchos se preguntan si es la práctica del tradicional humor negro, o simplemente “son los usos y costumbres” a los que ya estamos habituados.



Obviamente tal referencia es en el sentido que muchos mexicanos contemplan “las campañas permanentes en Las Mañaneras”, evento de imponente difusión cotidiana que se realiza sin pena ni remordimiento, que indudablemente hubiera sido condenado por “los morenos” si lo hubiera practicado (en tales dimensiones) el entonces Presidente Peña Nieto.



Pero tampoco extraña el comportamiento del activista del Partido en el Poder, porque ello forma parte de las estrategias diseñadas por “los morenos” en el país, misma que ya se practica en diversas regiones en territorios municipales y estatales, con la intención “de sembrar” la idea que no sólo funcionarios federales andan en campaña pro partidista, sino también los colorados y azulados e, incluso los amarillentos andan “sembrando” vida partidista.



Bueno... Dicen que hasta los Servidores de la Nación hacen campaña, obviamente para la vacunación.



Lo que se ve



Que muchos veracruzanos, si antes se reflejaban confundidos entre dimes y diretes, ahora ya dejaron de estar “enredados” para quedar “hechos pelota”, ello como resultado de que mientras en algunas encuestas el actual gobernante de Veracruz, Don Cuitláhuac García Jiménez, aparece con números aprobatorios incluso superiores al 70 por ciento, en otras se apunta que “anda volando bajo”.



La realidad es que al iniciarse (en los hechos ya andan en eso) las campañas electorales para alcaldes y legisladores, las cifras sobre tendencias de popularidad también se convierten en instrumentos de campaña, salvo algunas empresas encuestadoras que no se prestan a las “bromas pesadas”, pero como siempre se ha sostenido, la mejor encuesta en un proceso electoral es la respuesta de los electores el día de los comicios, yo diría que es la más sólida y la más creíble.



Lo que se oye



Gusto se experimenta cuando se escuchan noticias positivas como lo del nuevo “relleno sanitario” que inicia operaciones en beneficio de la ciudad de Xalapa y del municipio Emiliano Zapata, obra que se requería desde tiempo atrás como sucede en la mayor parte de los municipios veracruzanos, pero que, como son de las inversiones “que no se ven” a más de costar un dineral, los ayuntamientos prefieren ignorar tales proyectos pese a las secuelas contaminantes que ello genera.



Los gobiernos estatales y los respectivos congresos, deberían dirigir con mayor frecuencia la mirada hacia el manejo de los desechos en tierras veracruzanas, prácticas que por improvisadas ante la falta de recursos, han contribuido a elevar los niveles de contaminación en gran parte del territorio no veracruzano.



Es tiempo de que en Veracruz se atienda con eficacia éste problema y, para ello, se requiere energía en el Congreso del Estado y alcaldes más competentes para cumplir con su amplia responsabilidad... Ahí la dejamos.