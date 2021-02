... En el penoso – y creciente- asunto de las violencias contra las mujeres en el estado de Veracruz, habíamos mencionado en este espacio el importante papel que desempeñan diversas organizaciones que valientemente han visibilizado esta situación, ya sea desde el ámbito académico como el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), que mes a mes da cuenta de las agresiones que sufre este sector, ya sea en la modalidad de feminicidios, desapariciones y homicidios entre otros.Asimismo, existen otras organizaciones en apoyo de aquellas que padecen alguna enfermedad o carecen de recursos económicos, con lo cual se demuestra que en Veracruz existe más sociedad que gobierno en la procuración de atención y protección de las mujeres, como se ha demostrado y visibilizado constante y frecuentemente.Así como lo hacen esas organizaciones desde sus respectivos ámbitos, así también se ocupa de esa visibilizacion el medio de comunicación especializado en esta temática “Testigo Púrpura” https://testigopurpura.com/ que coordina la comunicadora Ana Alicia Osorio y cuenta con la activa participación de Alba Valdez; Vanessa Góngora García; Shuemy Pérez; Rosario A. Cano e Iván Sánchez.Como da a conocer Testigo Púrpura en su presentación, se trata de un medio especializado que busca visibilizar el problema de violencia contra las mujeres que se vive en el estado de Veracruz, en lo particular y en general, en el país.Si usted amable lector visita el sitio de Testigo Púrpura, se encontrará con diversos trabajos periodísticos publicados, en los que da cuenta por ejemplo el caso de “Maru”, quien hace cuatro años sobrevivió a siete puñaladas que le dio su expareja y ahora intenta sobrevivir a los malos tratos, tráfico de influencias, revictimización e intimidaciones que le dan en el juzgado, pues las autoridades encargadas de procurar justicia se han unido para ser parte de sus agresores, con quienes ha tenido que lidiar por la lucha para obtener sus derechos.Testigo púrpura visibiliza que “Maru” lleva dos procesos en paralelo: el penal donde aún no le han dado sentencia a su agresor, quien está en prisión domiciliaria en su casa; y el civil, donde pelea por la custodia y la pensión alimenticia del hijo que tuvo con su expareja. En ambos procesos se ha encontrado con problemas que la revictimizan una y otra vez y no le permiten recuperar la paz que perdió el día que fue agredida afuera de su trabajo.Esta valiente y profesional visibilizacion que hacen los jóvenes comunicadores que integran Testigo Púrpura, es digna de reconocerse y sobre todo de promover entre la sociedad, pues son faro de luz entre la obscuridad en que el sector oficial quiere mantener este tema.... Por cierto, desde hace 30 años, nuestra admirada Sara Lovera participó en la fundación y consolidación de la agencia multimedia de CIMAC, https://cimac.org.mx/ una organización pionera en periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género que abre espacios de participación para las mujeres en el periodismo.Desde hace décadas, CIMAC promueve mediante el periodismo la organización de mujeres periodistas; la construcción de evidencia en materia de desigualdad, violencia y sexismo en los medios; y la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de las mujeres.... El Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal, convoca a participar en la segunda edición del Curso “Rutas para construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género”, que se llevará a cabo del uno al cuatro de marzo, a las 17 horas, cinco de la tarde, todos los días, en los que habrá un extraordinario cartel de expertas que darán una capacitación especializada sobre los temas relacionados con violencia política.Participan las doctoras Tania Celina Vásquez, Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz y Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado.El más alto nivel de especialistas de organizaciones nacionales e internacionales se darán cita para este curso virtual, que se transmitirá en vivo desde las redes sociales del TEV y del CEIGyDH y es público y gratuito.Para inscribirse, hay que llenar el formulario: https://forms.gle/jd6T7jBMbsBjDT6v7 ... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar