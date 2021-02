Al final Esteban Ramírez Zepeta... se comió el pinole

1.- Mario Delgado Carrillo, gerente general de Morena, dice radio pasillo, degustó sapos sin hacer gestos, y tuvo que designar a Esteban Ramírez Zepeta, como Delegado General en el estado de Veracruz, con funciones de presidente, a fin de que el daño político a los guindas fuera menor.



Se “achaca” a Mario la malquerencia por los políticos de su partido en el estado, por la simple y sencilla razón de que “todos los del buró” apoyaron con todo a Porfirio Muñoz Ledo para que él y no Mario, presidiera en el nivel nacional al MNRN [hoy Morena] y nada más por eso.



Ahora bien, algunos “políticos de ocasión” como el cantante de Cerro Guzmán [comunidad del municipio de Paso de Ovejas], tercer lugar en la Academia, sexta generación, quien es pupilo político del Maestrazo Bejarano, tendrá que reportar ahora con Ramírez Zepeta, ya que éste, a partir de esta semana, despachará como responsable político de ese partido en el estado.



Y bien, la tarea para Ramírez no será fácil. Sin embargo, con todo el apoyo de los militantes bien ubicados en el estado, se verá de qué está hecho el ahora político que tuvo sus andares, cuando joven, allá de aquél lado del río Bravo, y podrá demostrar que puede con ese cargo y más.



¿Bien a bien, podrá con su trabajo? Que lo juzguen sus correligionarios...



2.- Y como no nada más de pan vive el hombre, hay que darle circo también para que esté contento.



Con una “novedosa” estrategia algunos militantes de las tríadas [MORENA-PVEM-PT] o [PAN-PRI-PRD], tratan de sorprenderse y engañarse entre sí.



Resulta que en tratándose de candidaturas para los cargos de diputados y ediles, se han registrado en parejas, es decir, si el marido sería el titular, la suplente sería la esposa; o viceversa, y todo por la equidad de género. Es decir, si uno ensarta la postulación queda protegido con la suplencia por aquello de no “te entumas”.



Y no sólo lo están haciendo: lo festinan en reuniones de “amigos” y hasta hablan del mentor que se los sugirió o se los ordenó.



Cuestión de tiempo para corroborar si esto es cierto.



3.- Puede ser cierto: Que se influye desde el centro para que algunos amigos-militantes se puedan acomodar en candidaturas, como se dice lo hace la oriunda de San Rafael, Lorena Piñón Rivera, [que perdió la elección para alcaldesa en San Rafael, parece que al dos por uno] que está ahora en nómina de ligas mayores del CEN, y por lo mismo, supone que puede “solicitar” se postule a una amiga en un cargo equis en cualquier municipio del estado.



Por esa y otras razones las derrotas llegan. La militancia es paciente pero no hay mal que dure cien años.



Cosa de quererlo ver.



3.- Luego se espantan de las revoluciones silenciosas que, soterradas en el coraje y abandono de las autoridades [con oídos sordos y ojos con tapaderos] empoderadas, se burlan a su antojo de la sociedad que no gusta de los escándalos, pero un día, llegan y se plantan para exigir justicia y equidad.



Así sucede con los cobros a fuerza que la Comisión Municipal de Agua y Servicios, realiza en la mera capital del estado a los usuarios del servicio. Y no hay quien le “pare los tacos” a este organismo del Ayuntamiento Local. ¿Qué esperará la autoridad municipal para arreglar este bodrio impositivo?