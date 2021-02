MC, un proyecto serio

“Xalapa rumbo a la reconstrucción”

Mucho se ha dicho sobre lo que los xalapeños deseamos para nuestra ciudad, la capital del estado, en otros tiempos la Ciudad de las Flores o la Atenas Veracruzana. Regresar el tiempo es más que imposible sin embargo en 73 años de vida que tenemos habitando esta ciudad, nos ha tocado ver la forma como se ha ido convirtiendo, de una hermosa y provinciana ciudad, a la que llegaron a vivir miles de personas atraídos por las bellezas naturales, su arquitectura, su estilo de vida, la intensa actividad cultural que aquí se realizaba, a un ranchote como el que hoy tenemos donde el ochenta por ciento de la actividad comercial es informal, la suciedad inunda las calles, parques y centros de reunión, las grandes obras se han dejado en el abandono, la violencia se apoderó de todo y la autoridad es solo una caricatura de carpa barata especialista en destruir y tener ocurrencias para gastar en ellas el dinero de los ciudadanos, así como en pasarse la voluntad popular y los reglamentos por el arco del triunfo.En estas condicione surge un proyecto político que nos parece lo más afortunado que le puede pasar a Xalapa y sus habitantes; la candidatura del ex rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo a la presidencia municipal, apoyado por el partido político Movimiento Ciudadano (MC), el que fundó el político cordobés hoy Senador de la República Dante Delgado Rannauro, el único político serio, talentoso, con mucho oficio político y experiencia que ha tenido los tamaños para enfrentar a la caricatura de dictador que es Andrés Manuel López Obrador.En realidad no sabemos que enunciar primero si la importancia que tiene la posibilidad de que Raúl Arias Lovillo llegue a la alcaldía xalapeña, o hablar primero de lo que hizo Dante, junto con Armando Méndez de la Luz, por Xalapa.Bueno el orden de los factores no altera el producto lo importante es poner las cosas en su justa dimensión esto que será el arranque de un importante proyecto político.Titulamos este bloque así porque en realidad las 800 calles que Dante Delgado pavimentó, con guarniciones, banquetas y luminarias, ahí están en las colonias de la periferia del centro de la ciudad, como testigos de que por ahí transitó la mano constructora de Dante. En aquel tiempo el gobernante cordobés contó también con el apoyo de don Ernesto Pérez Villarreal, a quien nombró presidente de la Junta de Mejoras de Xalapa y le encargó que supervisara los trabajos de pavimentación de las 800 calles.Dante construyó un nuevo Palacio Legislativo y un nuevo recinto para el Congreso del Estado (los que ahí están), la biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán y las oficinas de la dirección general del Registro Civil; construyó la infraestructura de lo que es el Huitzilapan-Xalapa, la obra de abastecimiento de agua para Xalapa con un potencial de mil litros por segundo con una duración para treinta años; construyó la Quinta de las Rosas y la Casa Veracruz; amplió la entrada a Xalapa viniendo de Veracruz por 20 de Noviembre y el circuito Presidentes desde Las Trancas hasta el Xalapa Dos Mil, un complejo habitacional que también construyó para satisfacer la necesidad de vivienda que en esos tiempos comenzaba a convertirse en un grave problema para Xalapa. Obviamente le construyó su entrada por la avenida Rébsamen y dejó plantada la infraestructura de lo que hoy es toda esa zona hasta la colonia Zapata.Dante construyó el Museo Interactivo de Xalapa y el parque Natura, concluyó con la construcción del Centro Regional de Especialidades Médicas que dejó iniciado don Fernando Gutiérrez Barrios. Este hospital bien equipado, con farmacia propia y en servicio; Dante remodeló y colocó tartán en la pista del Estadio Xalapeño. En fin que todo lo que es hoy Xalapa fue producto del trabajo que Dante siendo gobernador quiso hacer para que los xalapeños tuviéramos un mejor nivel de vida.Por toda esa gran obra que realizó, el hoy Senador de la República es recordado en Xalapa con agradecimiento y cariño, sobre todo por las personas mayores que nos tocó verlo trabajar y con ello elevar la plusvalía de nuestros inmuebles. El capital político de Dante ahí está, una sacudida para que los xalapeños sepan quien fue el hacedor de su entorno y listo. Lamentablemente luego de él llegaron otros gobernantes y otros alcaldes y nunca se han ocupado de dar mantenimiento a las grandes obras, al contrario, las han usado en cosas distintas para lo que fueron hechas, pero de remodelaciones nada.Para recuperar su prestigio de ciudad donde se impulsa la cultura y las artes; donde se trabaja para generar empleos con una visión política de altura; donde se aplican estrategias inteligentes de seguridad que permita a los xalapeños recuperar la tranquilidad; donde se realizan periódicamente eventos de trascendencia internacional; donde nos visitan personajes de la vida política, económica y social de toda la república; donde vale la pena vivir, se necesita un alcalde con altura de miras como lo es Raúl Arias Lovillo.Comparado con el resto de los “políticos y payasos” que pretenden relevar al pachorrudo alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, Raúl Arias se los lleva por mucho: experiencia dentro de la administración pública; probada capacidad para la política; académico de gran prestigio; personaje con relaciones a nivel nacional e internacional; poseedor de un proyecto bien definido para aplicar en Xalapa; con una idea clara de lo que tiene que hacer para revertir los problemas de mayor complejidad que enfrentamos; experto en gestión que tanto se requiere para poder bajar recursos de proyectos para la ciudad.El no solo cursó la primaria ni es de plástico, tiene estudios de especialidad en diversos campos del saber; a él no le regalaron una fabriquita de bolsas con el marcado cautivo para que viva cómodamente y además, como capricho, lo hagan alcalde por segunda ocasión del reino de su familia; a él nadie le regaló los importantes cargos que ha ocupado dentro de nuestra Casa de Estudios, incluyendo el de rector. Arias Lovillo es producto de la cultura del esfuerzo, y le sobra energía para conducir los destinos de la capital del Estado, acompañado de un equipo que él solo formará sin la intervención de nadie, ni del grupo de Dante Delgado, para quien ganar la capital de Veracruz tiene un enorme significado político por lo que, según nos dijeron ayer, acompañará en los recorridos de campaña de Raúl Arias por el municipio de Xalapa, las veces que le sea posible.A lo anterior hay que agregar que los más importantes grupos que se han formado en este municipio se sumarán a este proyecto de inmediato por dos razones; o son aliados de Dante o son de Arias Lovillo a quien en el PRD, donde ha militado, le tienen gran respeto... Podemos decir con confianza que para Xalapa ya hay un candidato con posibilidades de ganar y participar en un proyecto serio, con políticos de carrera profesionales, de donde debe surgir el futuro inmediato de Veracruz.¿Qué pasaría –políticamente- si Movimiento Ciudadano gana la capital del Estado?, automáticamente se posiciona del centro político de Veracruz y a buscar la gubernatura en el 2024.