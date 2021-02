Huachicoleo electoral

El Consejo de la Judicatura Federal acaba de destituir del cargo e inhabilitar por 15 años al magistrado Carlos Loranca Muñoz por no haber reportado casi 6 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016.



El magistrado estaba suspendido desde el 2018 debido a la difusión de una fotografía donde aparecía conviviendo con el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, (a) “El Chachetes”, señalado por el gobierno federal como supuesto líder huachicolero en Puebla. En agosto de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) pactó con él un procedimiento abreviado para que se declarara culpable sólo por la portación ilegal de armas, luego de que elementos de la Marina lo detuvieron y le aseguraron dos rifles AR-15, un cuerno de chivo AK-47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, marihuana y cristal. También le fueron clausuradas dos gasolineras.



Al “Cachetes” Muñoz lo vinculaban con Francisco Guízar Pavón, conocido en Veracruz como el “Rey del Huachicol”, ejecutado hace exactamente un año en la ciudad de Puebla. Guízar era suegro del diputado local del PRI y ex dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina Palacios, asesinado tres meses antes, a principios de noviembre de 2019, en la entrada de su rancho “Rosa del Alba”, en Medellín de Bravo.



Pero aparte de las mafias dedicadas a la ordeña de los ductos de Pemex ahora se ha destapado también, en Tamaulipas, la cloaca de la red política-empresarial ligada al contrabando de gasolinas de Estados Unidos, en la cual ha sido implicado por la FGR el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo desafuero ha sido solicitado a la Cámara de Diputados por el fiscal Alejandro Gertz Manero.



En Veracruz, las complicidades en este negocio ilícito tuvieron su auge en las administraciones estatales del PRI y PAN, pero existen indicios de que actualmente podrían prorrogarse durante el régimen de Morena, cuyos operadores políticos, en su afán de ganar los comicios locales y federales de junio próximo, estarían por incluir en sus listas de candidatos a personajes bajo sospecha de estar ligados a estos grupos delincuenciales.



Hace ocho meses, a mediados de junio de 2019, fue ejecutado Ángel González Navarrete, alias el “RR”, presunto líder huachicolero de la región de Hueyapan de Ocampo, de donde es nativo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local. Dicho personaje, de 41 años de edad, fue levantado por un comando armado en Acayucan y su cuerpo apareció mutilado en la cajuela de un vehículo Chevrolet Aveo, color rojo, abandonado frente al parque “Luis Donaldo Colosio”, en la congregación de Juan Díaz Covarrubias. Junto a los restos, fue hallado un mensaje firmado por un supuesto grupo delincuencial.



Este lunes 22, Jorge Alberto Quinto Zamorano, alcalde de Hueyapan –quien como candidato del Partido Nueva Alianza derrotó a Gómez Cazarín en la contienda municipal de 2017–, encabezó a otros 15 ediles emanados del PANAL que viajaron a Xalapa para anunciar que se sumarían a Morena y al proyecto del presidente López Obrador.



El ingeniero Quinto Zamorano –a quien hace un par de meses le balearon su domicilio y el cual estaría ligado sentimentalmente con Marcela González Urieta, la viuda del “RR”–, habría acordado con Gómez Cazarín que Juan “Yona” Gómez Martínez, padre del legislador, sea postulado por Morena a la alcaldía y que como síndica vaya “La Mache”, esposa del difunto González Navarrete. En tanto, él, contendería por la diputación local por el distrito electoral con cabecera en San Andrés Tuxtla, motivo por el que sin recato alguno está utilizando vehículos y personal del Ayuntamiento para hacer proselitismo a favor de Morena, lo que le ha sido muy criticado por la ciudadanía.



Y es que a pesar del trabajo político que viene desplegando en su municipio el diputado Gómez Cazarín, algunos pobladores se quejan de los engaños del legislador. Circula en las redes sociales, por ejemplo, un video en el que habitantes reclaman a promotores de Morena por las obras que el presidente de la Jucopo de la LXV Legislatura local les prometió gestionar y hasta hacer con sus propios recursos, pero que no ha realizado.



En marzo del año pasado ofreció construir el camino de Paso Limón a Loma de Sogotegoyo y también edificar un domo en la comunidad del Aguacate, que beneficiaría a más de 2 mil personas, obra que está realizando el presidente municipal, según le aclara un vecino a los apologistas de Gómez Cazarín, los cuales inútilmente lo tratan de convencer de que el legislador “está haciendo un excelente trabajo” y que “está haciendo lo que no había hecho ningún diputado en mucho tiempo”.



“Él está haciendo historia, él y el gobierno de la Cuarta Transformación están haciendo historia en las comunidades del municipio de Hueyapan de Ocampo”, a donde –según aseguran quienes se identifican como miembros del equipo de Juan Javier y su padre “Yona” Gómez Martínez– ha traído muchos beneficios, mucha obras que jamás habíamos visto que llegaran a nuestro municipio”.



“¿O usted lo ve diferente?”, le preguntan a la persona entrevistada que los está grabando con su teléfono celular, el cual les responde que “pues a lo mejor allá ustedes está trabajando correctamente, pero lo que es aquí en la sierra nosotros no vemos algún beneficio favorable ahora sí…”