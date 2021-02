AMLO -El señor de la vida y de la muerte

La vida es lo más valioso que poseemos, es cierto, se nos otorga una sola vez, su principio y fin está sujeto a los vaivenes de la existencia y según las teorías teológicas quien da y quita la vida es Dios.



Lo anterior pretende ser marco de la difícil situación que atravesamos por los efectos de la pandemia que si bien es cierto conservar la salud es responsabilidad de cada uno, enfrentarla es compromiso del Estado, máxime cuando el mundo científico ya ha encontrado el bendito y disputado antídoto que nos salve de ser víctimas fatales de sus nocivos efectos.



Ahora bien, en el caso particular de nuestro país se ha adoptado una política a modo y convenenciera que nos ha mentido y nos ha engañado manteniéndonos en una falsa ilusión que nos hace acariciar la idea de que pronto seremos salvados por quien gobierna a quien hemos elevado a la categoría de quien da y quita la vida al depositar en él la confianza de que pronto muy pronto seremos seleccionados por su dedo bienhechor para ser salvados de la indeseable muerte porque ha sido dotado de la facultad de decidir a quien se le aplica y a quién no.



No hay una política definida y seria que nos garantice ser parte de un calendario de vacunación claramente definido, ni siquiera se ha cumplido en su totalidad con la intención primordial de vacunar en su totalidad a los abnegados miembros del sector salud, quienes junto con la población más vulnerable enfocada en los adultos mayores de 60 años, iban a ser los primeros en recibir las dosis que no se habían adquirido y que se habían asegurado en obsequio de la ONU y de la OMS, a quien ahora le reclamamos airadamente como país pobre y subdesarrollado que no somos.



Para vergüenza mundial y nuestro amargo sufrimiento por la pérdida de nuestros queridos y amados familiares y amigos, tenemos el mayor promedio de muertos en el mundo, según el número de pobladores, el promedio más bajo en la aplicación de pruebas, de vacunación y su vergonzante e innecesaria militarización, con presencia de los torpes y de los mal vistos y criticados Servidores de la Nación cuya estancia en los módulos se siente como la representación misma de un carcelero, puesto para colocarnos las cadenas de la sumisión a la causa que representan o a la del pastor aporreando con su verbo suave y su escrutadora mirada al rebaño irredento.



Los últimos acontecimientos nos muestran un verdadero desastre en los módulos de vacunación, parece que el que selecciona a quienes salvará del peligro del contagio. lo hace pensando en los dos mundos diferentes que gobierna su mismo partido, uno en el Estado de México (PRI), Ecatepec, gobernado por Morena, el más poblado y el más contaminado del país, con ancianos haciendo fila desde la madrugada en módulos que no se van a abrir y que luego a los solicitantes trasladarlos a otros módulos en donde tienen que permanecer de pie con la esperanza de ser inoculados para seguir vagando en este mundo si el todo poderoso tuvo la inspiración divina de seleccionarlo y darle la posibilidad de que su veladora tarde en apagarse un poquito más.



El otro mundo, el del futuro, el que apunta hacia el tortuoso 2024, una mujer que por su eficiencia figurará en las boletas electorales como solida aspirante a ocupar el lugar del Tlatoani, dando ejemplo desde ahora cómo se hacen las cosas cuando hay capacidad y voluntad política para hacerlas bien.



Esta mujer, en pos de la eficiencia, cambió toda la estrategia engorrosa y pesada que hubo en un principio en su jurisdicción, hizo a un lado a los estorbosos servidores de la nación y los substituyó por un grupo de jóvenes uniformados de verde que se encargan amablemente de recibir a los ancianos, y de llevarlos con toda diligencia a los pasos que tienen que hacer para sus trámites previos y posteriores, en el inter, espectáculos, diversión y si es necesario un lonche, un refresquito que rompe totalmente el estrés de nuestros queridos viejos.



Ahí está el por qué los periodistas y comunicadores.- Los más criticados de la historia, no tanto como los Flores Magón, perseguidos, encarcelados y Ricardo asesinado en una fría celda Norteamericana, pero sí golpeados en la cara, donde está su dignidad y en el estómago, donde está su sobrevivencia digna.- Decía se han desvivido en loas y en reconocimientos no dudosos en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, lo que nos muestra que cuando se hacen las cosas bien los funcionarios tienen derecho a que se les aplauda y a que se les reconozca.



El pero, es que la enorme bondad del Presidente López Obrador, seguramente lo coloca en una situación muy difícil cuando tiene que decidir el uso de las vacunas que a gotas le llegan, a quiénes aplicarlas, deben de pasar por su mente los miles y millones de viejitos esperanzados en que serían los primeros en recibir el maná y en una reflexión sensata de repente piensa en los pobres niños que tienen que regresar a las aulas y para campechanear el programa sacrificando a los ilusos senectos, manda a vacunar a los maestros de Campeche para que estén sanos y poder regresar a las clases.



Cuánto debió de haber sufrido su corazón para despojar a los sesenteros de ese derecho ya anunciado y luego posponerlo, aunque los viejitos brincados en el orden mueran, qué difícil debe de ser para el señor de la vida y de la muerte decidir quienes viven y quienes mueren.



No envidiemos a los Capitalinos, no hay duda de que en Veracruz, cuando sea el caso, las cosas se harán bien, tenemos la fortuna de tener un Gobernador preocupado por la buena salud de su población, la seguridad y el bienestar.



A propósito, el día de ayer el gobernador, Cuitlahuac García Jiménez, acompañado del hombre de todas sus confianzas, el Ingeniero Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno, y de la mano justiciera de la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, realizó una reunión de trabajo sobre la construcción de la paz, principalmente combatiendo a los grupos delictivos que ahora se pretende extirparlos de raíz para brindar seguridad y tranquilidad a los Veracruzanos.



Hay que destacar que en el norte del Estado, en Tantoyuca contamos con un destacamento de la Fuerza Civil que actúa con energía pero con respeto a la población y a los derechos humanos, seguramente a eso vino el señor Gobernador a recordarles a todos los miembros de esa organización policiaca la importancia de ese rubro.



No solo eso, la licenciada Verónica vino a cernir las estructuras de sus subordinados en la zona norte, a quienes instruyó tajante su intención de combatir sin tregua cualquier comisión de delitos, pero sobre todo al abigeato en lo que serán inflexivos y extremos en cada caso para aplicar la ley.



El Ingeniero tuvo tiempo para estar también en Chicontepec, conviviendo con los jóvenes del Tecnológico que le mostraron los avances en materia de explotación agrícola y las nuevas tecnologías.



Más tarde vino a dar el banderazo de una de las obras insignias de su gobierno, que consiste en la pavimentación de la carretera que va de la congregación Vicente Guerrero, del Municipio de Tantima, al poblado de Los Higüeros, obra que beneficiará a varios poblados ubicados en la Laguna de Tamiahua como Saladero, Reforma e Higueros, la sierra de Otontepec y toda la región tendrá la oportunidad de consumir la proteína fresca que proporciona el pescado y el camarón de esa zona, que bueno que haya funcionarios como la Presidente de Tantima, Rosalía Álvarez Muñoz, para mostrar los talones de Aquiles de la economía regional y un gobernador que escucha y apoya.



Con esta operatividad, con ese interés y preocupación que tiene el Gobernador, sumado a la cercanía de la que goza con las altas autoridades sanitarias del país y con el señor Presidente pronto, antes de semana Santa creemos que habrá un grueso volumen de vacunas para nosotros los viejitos y todas las familias veracruzanas.



En fin que, sin complicarme, en lo particular me entusiasma la idea de que el gran arquitecto del universo ilumine al Primer Mandatario para que avance sin tropiezos y pronto se retome el compromiso de vacunarnos a todos los viejos que somos los más vulnerables y a quienes ataca de manera fatal el demonio chino, que se nos va a la garganta y nos aprieta y tapa el pescuezo para que no respiremos, pero todos, que nadie sea excluido y, de ser posible, de manera inmediata. Por el bien de la causa.