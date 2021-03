Raúl Arias Lovillo: la 3era vía

La candidatura de Raúl Arias Lovillo porle restará algunos miles de votos a MORENA, no me cabe la menor duda.Los actuales dueños del partido magenta >Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Cuitláhuac García Jiménez, Gloria Sánchez etc.<, lo conocen muy bien; más el gobernador y el delegado federal, dado que coincidieron en el Partido Socialista Unificado de México (), donde inclusive les tocó enfrentarse en contiendas internas, cuando buscaban encabezar candidaturas a presidente municipal o diputado local por Xalapa, cuando Raúl era catedrático de la facultad de Economía, y Ladrón de Guevara dirigente de la UCIS-VER y como tal, con todo el apoyo que en esos tiempos tenía de los gobiernos municipal y estatal en turno, le echó la caballería (cientos de colonos votando, después de haber recibido el tortibono, la despensa o la lámina de manos de Fidel Robles Guadarrama, Guillermo Rodríguez Curiel, doña Lala o del propio Manuel Huerta) a Arias Lovillo, para evitar que el hoy candidato a presidente municipal por MC lo fuera en 1985 a diputado por el distrito de la capital del estado (¿O acaso fue para la presidencia municipal?).Eran los tiempos de poder político de la tercia Manuel-Fidel (qepd) y de Guillermo, quienes movilizaban a cientos de colonos de Xalapa a la plaza Lerdo para exigir prebendas que manejaban con perversidad, encumbrándose estos líderes, catapultándose, más adelante en el PRD, donde consiguieron cargos de elección popular, y luego, ya con Andrés Manuel López Obrador, en MORENA.Son viejos conocidos Manuel, Raúl, Cuitláhuac, la maestra Gloria Sánchez, el maestro Atanasio, aunque sus caminos se hayan bifurcado cuando Arias Lovillo abandonó la militancia PSUMISTA y se dedica, de tiempo completo a la academia y los otros a la política, empero si algo hay que apuntar es que la influencia de ese partido >PSUM< (transformado en 1987 a PMS; en 1989 en PRD, y a partir de 2014 en MORENA), en el sector académico-estudiantil en Xalapa le ha dado miles y miles de votos que hoy, habrá que apuntarlo, ya no serán los mismos.Lo explico:Desde 1982 el PSUM tuvo una clara incidencia en el sector educativo superior de la Atenas veracruzana. Maestros provenientes del viejo Partido Comunista Mexicano (desaparecido en 1981), influenciaron en las masas estudiantiles, y años posteriores se convirtieron en militantes que trabajaron políticamente en las aulas, y mas tarde en sindicatos y clases medias, de tal suerte que cuando participaron con candidatos propios en las elecciones comenzaron a obtener miles de votos, que de no ser rasurados por los hampones electorales incrustados en la Comisión Estatal Electoral (varios de ellos hoy miembros distinguidos de MORENA, como Bartlett), hubieran sido gobierno mucho antes, pero mucho antes que Rafael Hernández Villalpando a la presidencia municipal, o el maestro Hipólito Rodríguez Herrero.Así se estrelló, por mencionar solo una, la candidatura del maestro Atanasio García Durán en 2007 (padre del gobernador Cuitláhuac, cuando fue candidato de Convergencia-PRD-PT a la presidencia municipal de Xalapa).Xalapa ha sido, desde aquella época, fuente inagotable de decenas de miles de votos de la izquierda por ese sector académico en donde Raúl Arias Lovillo, desde la década de los 80 ha sido protagonista, primero como catedrático en la facultad de Economía, más tarde como director general del área académica Económico-Administrativa de 1996 a 2001, luego como secretario académico de la U.V de 2001 a 2004, y más tarde como rector de la Universidad Veracruzana por poco mas de 8 años, de 2004 a 2013.Se han tejido innumerables relatos en torno a invitaciones que distintos gobernadores le habrían hecho para ser miembro de sus gabinetes, incluyendo una, que (se dice), le hizo Cuitláhuac (Raúl era rector cuando le incrustó el ejecutivo en turnoFidel Herrera B, como catedrático a Cuitláhuac en la facultad de Ingeniería Mecánica-Eléctrica), para que fuera secretario de Educación y el rechazó, pero lo cierto es que si a algún partido político está lastimando la candidatura del exrector de la Universidad Veracruzana, es precisamente a MORENA, dicho y comentado por ellos mismos a un servidor, por 2 razones:Le primera: Ricardo Ahued está integrando una planilla totalmente ajena a MORENA, sin ningún [email protected] bueno o malo, y sin ningún NEOmorenista proveniente del PRI (salvo Ahued), PAN o PRD. Por ello afirman: ningún voto a MORENA que, si gana, perdería dado que los que van en la planilla de Ricardo Ahued sonde toda la vida.La segunda: El mal sabor de boca que deja el alcalde MORENISTA Hipólito Rodríguez Herrero que demuestra que los morenos no tienen capacidad gubernamental, es decir: experiencia en la administración pública, que sí le ven a Raúl Arias Lovillo, y por ello lo apoyarán en las urnas.Si a eso le sumamos el enojo del sector social que esta harto del PRIAN y que ven en Velasco Chedraui o Sergio Hernández, a políticos que han estado en el quehacer público sin resultados positivos para la población, puede convertirse la candidatura de Arias Lovillo en una verdadera sorpresa.