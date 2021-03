... Destacadas militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, han comentado con insistencia sobre la inconformidad que existe al interior de esta organización por el asunto de Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno del estado de Guerrero, en contra de quien existen dos denuncias por violación y al menos otras tres acusaciones de abuso y acoso sexual, motivos de sobra para invalidar su aspiración política, de acuerdo con los preceptos de no mentir, no robar, no engañar.Ellas, nuestras lectoras, luchadoras por los derechos de las mujeres manifiestan su confianza en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pues debe prevalecer la congruencia, so pena de ser equiparados con los del pasado, o conservadores como les llama Andrés Manuel López Obrador.Insisten nuestras lectoras y amigas de hace muchos años, que el caso de Félix Salgado Macedonio pone a prueba la veracidad de la argumentación de Morena, que desde su creación pintó la raya para diferenciarse de los otros partidos políticos.De incurrir en el encubrimiento y la “vista gorda”, Morena corre el riesgo de perder credibilidad y confianza.El no mentir, no robar, no engañar, dicen, no debe ser de dientes para afuera, ni solo un discurso, sino guía que exige congruencia no solo para parecer, sino para ser.Por ello amables lectores, este asunto de Salgado Macedonio es la prueba de fuego del partido Movimiento de Regeneración Nacional, sobre todo en estos tiempos pre electorales.... En su nueva etapa comunicativa, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEVER), dio a conocer que, con base en un bien sustentado proceso judicial, se logró que un juez dictara sentencia de 55 años de cárcel al feminicida Tomás Cabrera Alcalá, quien en el año 2018 dio muerte a Diana Tahiz Carvajal Contreras, cuyo cuerpo abandonó posteriormente en un canal de aguas negras.La ejemplar sentencia es resultado de la acertada investigación realizada por la FGEVER y sus fiscales, que con esto demuestran que cuando se quiere, se puede.... Hace un año, el 28 de febrero del 2020, se detectó en México el primer caso de COVID 19, que trajo consigo un italiano radicado en México que regresaba de un viaje a su país de origen.A un año de eso, México es el tercer país en el mundo con el mayor número de defunciones a causa del Coronavirus, con poco más de 185 mil, lo cual obvio debe preocuparnos, pues superamos a países con mayor población.De los poco más de 128 millones de mexicanos que somos según el INEGI, solo se han vacunado a 2.3 millones de personas, lo cual amables lectores, les dará una idea de lo que aún falta por ver en México.... A propósito del COVID, el Banco Mundial advirtió recientemente que “La pandemia ha acentuado las diferencias existentes que ponen en desventaja a las niñas y las mujeres, en particular bajo la forma de obstáculos para la escolarización y el mantenimiento de empleos. Al mismo tiempo, las mujeres se enfrentan al aumento de la violencia doméstica y a dificultades en temas de salud y seguridad. Las mujeres deberían tener el mismo acceso a los servicios financieros, los mismos derechos a heredar que los hombres y estar al centro de nuestros esfuerzos hacia una recuperación inclusiva y resiliente de la pandemia de COVID-19”.Lamenta el Banco Mundial que la pandemia también ha contribuido al aumento de la gravedad y frecuencia de la violencia contra las mujeres, lo cual da a conocer en su informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2021”.... En [email protected] o bien en @guadalupehmar