Es ahora o no habrá mañana...

1.- Las elecciones múltiples de junio de este 2021, por si pocos o muchos lo han notado, es el año en el que se construye el camino hacia el 2024 y la disputa política por la gubernatura del estado, los líderes de los partidos, si no lo han hecho, deben tenerlo en cuenta, porque sus decisiones de hoy son el rumbo que seguirán mañana. En esa lógica se vislumbra el futuro político de Marlon Ramírez Marín, el líder tricolor en el estado, que derrotó en la contienda por el CDE, al statuo quo de los que ya estaban en las sillas, y debe ir pensando en construir su propia estructura, en otras circunstancias y que rápido buscaron auxilio para que se les dotara de trincheras de poder, así sean de menor perfil, pero pendientes siempre de brincar por candidaturas.



Marlon hasta hoy, ha dado muestras de ser inteligente y aterrizado, pero no debe ignorar que los triunfos [si se producen], que en este 2021 levante el Revolucionario Institucional en el Norte/Centro y Sur de la entidad, le podrían representar el camino a la posibilidad de disputar la candidatura hacia el gobierno del estado, como en su oportunidad la construyeron los Yunes [Miguel Angel, Miguel Angel Jr., Héctor y Pepe] que llegaron al límite de sus posibilidades en sus respectivos espacios.



Pero el priismo exige y demanda de una renovación y rostros nuevos aun cuando participe en alianzas, y ahí está la oportunidad de Ramírez Marín, para que en su alineación electoral deba contemplar cuadros competitivos que busquen y alcancen triunfos; cuadros que representen a la nueva expresión porque el priismo actual está cansado de los [las] mismos [as] de siempre; cansado de los caciques y cansado también de los que ya tuvieron una o varias oportunidades y sin saciar sus ansias de poder, quieren y van por más... si los dejan, o si Marlon se suma al aplauso fácil y los complace con otra [sí, otra] oportunidad.



Es hoy Marlon, tú decides si sigues igual o mejoras el panorama...



2.- Y para qué hacerle al ensarapado, que ese papel es para los panegiristas de Félix Salgado Macedonio en Morena, que afirman que sí será el candidato a la gubernatura en Guerrero. En el PRI de Veracruz se necesitan decisiones apartando los cacicazgos de cada elección, porque si van en alianza con el PAN y el PRD, deben aportar cuadros nuevos y vigorosos. Las caras de siempre deben irse al baúl de los recuerdos. No menos.



3.- El presidente AMLO tal pereciera, que no cuenta con asesores o un grupo de inteligencia que no debe exponerlo cada vez que sale de gira hacia el resto de la república.



Ayer se dio un incidente bochornoso [y por supuesto que no premeditado como algunos calenturientos le dirán al oído]; “...Un grupo de cinco pasajeros que viajaban de Guadalajara a la Ciudad de México, en el mismo vuelo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó gritos e insultos al mandatario durante el proceso de desembarque, una vez que el avión aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México.



El vuelo 0237 de Aeromexico aterrizó a las 16:00 y mientras desembarcaban las primeras filas de pasajeros, en solitario, un joven volteó a ver al Ejecutivo y le señaló que era un “mal presidente”.



Posteriormente tomó su equipaje y se retiró diciendo: "¡fuera Amlo!”.



Cuando llegó el turno de la fila 14, donde viajó el Presidente con su equipo, un grupo de cinco pasajeros que viajaban en las últimas filas comenzaron a gritar insultos contra el Mandatario.



El presidente López Obrador se levantó de su asiento y se retiró de la Aeronave, sin voltearlos a ver o hacer señalamiento alguno.



Desde la cabina se pidió a los pasajeros mantener la calma.



El Presidente, junto a su equipo, bajaron del avión y abordaron una camioneta del aeropuerto que los llevó al jetta blanco que usa para trasladarse en la Ciudad...”. El Universal.



4.- El tiempo se acorta y el silencio sigue en las formaciones políticas. Ya es marzo y las elecciones son en junio. Menos de cien días y los procesos electorales irán marcando el destino de México: O se quedan los que están o la renovación de decisiones llega al horizonte político del país.



5.- Cuba y Tuxpan [que también es México] están unidos por un fuerte e indisoluble [hasta hoy], brazo de la historia.



En el Yate “Gramma” [que bien conocí cuando joven, aparcado en las mansas aguas del río Tuxpan], se inició la expedición, en los cincuentas, que trazó la Cuba que hoy, todavía, sigue en la misma corriente.



Esto viene a colación de la desaparición de tres estudiantes no jovencitos, que han desaparecido en aquél lugar de la Huasteca veracruzana.



Y no supongo que se hayan ido a la frontera con los Estados Unidos para buscar asilo político y que, aun siendo así, será mejor a que algo malo les haya pasado.



La autoridad tiene la palabra.