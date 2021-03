La 4T anclada en el pasado

“No va Salgado Macedonio, va el

hermano de Irma Eréndira Sandoval.”

Todo quedó en familia. (¿distintos?)

Los grupos políticos que indistintamente mandan en la dirigencia estatal de Morena, se quedaron prácticamente anclados en la pasada elección cuando arrasaron con la presidencia de México, la mayoría en los congresos, las gubernaturas que se jugaron entre ellas la de Veracruz, los congresos locales y las presidencias municipales. Fueron beneficiarios del voto del odio y el desprecio a una clase política rapaz.Así, montado en una ola de descontento colectivo por la corrupción y la violencia desenfrenadas, Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente de México el domingo primero de julio del 18 con una victoria aplastante, que da un vuelco al sistema político dominante y le otorga un amplio mandato para reformar al país.La victoria de López Obrador llevó al personaje que se definía como de izquierda al mando de la segunda economía más grande de América Latina por primera vez en décadas, una posibilidad que embargó de esperanza a millones de mexicanos (y a las élites del país, de temor).El resultado de esa elección fue un rechazo evidente al statu quo de la nación, que durante el último cuarto de siglo se había definido por una visión centralista y por una adopción de la globalización que muchos mexicanos sienten que no les ha servido.Las promesas centrales de la campaña de López Obrador —acabar con la corrupción, reducir la violencia y abordar la pobreza generalizada de México— fueron muy populares entre los votantes, pero ante su incumplimiento hoy acarrean preguntas que él y su nuevo gobierno podrían tener dificultades para responder.Pero regresando a aquel histórico primero de julio del 2018, para los militantes y simpatizantes veracruzanos de Morena fue un día de campo, es más no supieron ni como ganaron el chiste es que echaron del poder a los corruptos y se pusieron ellos que salieron peores. Tenemos que recordarles que en esa elección el PRI tuvo como adversario principal al PAN. Miguel Ángel Yunes Linares quien gobernaba el estado, trató de imponer a su hijo como sucesor y para evitar eso, que hubiera sido un agravio para los veracruzanos, el PRI decidió sacrificar sus candidatos y canalizó trecientos mil votos para la causa morenista, obviamente con el aval de la dirigencia nacional de ese partido y del presidente Enrique Peña, jefe de campaña de López Obrador, de otra forma a Yunes Linares, un experto en cuestiones electorales, con todo el poder del estado y el apoyo de grupos muy violentos (carteles) con los que sostiene relaciones, nadie le quita la gubernatura.Por eso es que ante los pleitos internos que se están generando en Morena, la dispersión de las decisiones sobre las candidaturas, y la creencia de que la próxima elección será igual a la anterior, nos vemos en la necesidad de invitarlos a poner los pies sobre la tierra para que asuman las consecuencias de un pésimo trabajo y de su irresponsabilidad cuyo costo será muy alto tanto por las improvisaciones, las ocurrencias y los actos de corrupción que han cometido y que tienen al electorado dispuesto a prescindir de sus “servicios” con un nuevo voto de conciencia.Están equivocados, no es con cualquiera, menos con familiares podrán ganar.Aunque negó actos de tortura, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, confirmó verbalmente que se realiza una investigación interna en contra de cuatro elementos ministeriales, acusados de abusar sexualmente de una mujer detenida, en la ciudad de México, tras ser relacionada con el crimen de la ex rectora de la Universidad Valladolid. Cabe mencionar que July Raquel Flores denunció ser violentada y torturada por elementos. De acuerdo con la implicada, así como sus familiares, fue agredida para que confesara su supuesta participación en el homicidio. En la acusación a los elementos, se señala que, durante siete horas la violaron sexualmente, dieron toques eléctricos en los genitales, aplicaron métodos de ahogamiento, entre otros, a la mujer para confesar su participación en el asesinato de la rectora María Guadalupe Martínez. La mujer, quien es madre de dos menores de edad, insistió en que ella se encontraba trabajando en la Ciudad de México, y que es usada como “chivo expiatorio”. July "N" denunció que, al momento de su detención, los elementos no mostraron una orden de aprehensión, tampoco se identificaron como policías y la bajaron con lujo de violencia durante su detención, frente a sus hijos.La propia fiscal general señaló que se hará una investigación por la vía administrativa y de ser el caso, se procederá. Ello a pesar que la dependencia cuenta con una fiscalía especializada en este delito, además de la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, de acuerdo con datos recabados la FGE ha conocido de 14 casos por detención y retención ilegal, así como cuatro por violentar la integridad física de algunas personas, es decir, tortura o violación a derechos humanos. Pero por increíble que parezca los elementos siguen activos y desempeñando las mismas funciones de cuando fueron acusados.Muy interesante, como siempre, el comunicado dominical del Arzobispado de Xalapa. En él hacen mención a la importancia que tiene, para la vida política del estado, participar en las próximas elecciones. Lo hacen en el preciso momento en que Morena endereza una intensa campaña de intimidación hacia los votantes a fin de evitar su participación: votante que no acuda es sufragio para los morenistas, como lo hizo el PRI y el PAN siendo gobierno.Entre los comentarios la iglesia católica dice: “La participación social es un deber que todos debemos cumplir conscientemente, de modo responsable y buscando el bien común. Esta participación social en el caso del proceso electoral tiene varios momentos importantes. Es necesario participar en el proceso electoral que se aproxima. Hay al menos cuatro acciones principales: 1. Informándose y conociendo a los diferentes candidatos, así como sus propuestas, los principios que los mueven y sus plataformas. 2. Haciendo un discernimiento a la luz de las propias convicciones para decidir el sentido de nuestro voto. Este discernimiento es fundamental y desde luego es un asunto personal. 3. Votando en forma libre, responsable e informada. No es lícito comprometer el voto porque alguien te ofrece una dádiva. Los programas sociales que recibe la población no pueden usarse como chantaje o coacción para inclinar el sentido del voto de los ciudadanos. Si alguien quiere condicionar la ayuda que se te ofrece en un programa social a cambio de tu voto lo debes denunciar. Eso es un acto de corrupción. El voto es libre y secreto. 4. Dando seguimiento a las políticas y programas que la autoridad legítimamente constituida realiza una vez que empieza su responsabilidad. La participación ciudadana se da antes, durante y después del voto.” “Por lo tanto, debemos prepararnos para salir a votar. Como se ha señalado antes es necesario el conocimiento de las diferentes propuestas. Es importante conocer a los aspirantes, qué partidos políticos o grupos están detrás, qué plataforma o principios los respaldan y en el caso de los candidatos es muy importante conocerlos también, será necesario saber si cuentan con experiencia y si han dado resultados en los servicios o encargos que se les han confiado, si es una persona competente o si tiene aptitudes para desempeñar una función pública. Un funcionario público es una persona a la que se le confían los bienes de la comunidad, será por lo tanto un administrador y se le tendrá que exigir que dé resultados. No se puede ni se debe escoger a un improvisado o mucho menos quienes no tienen fama de honradez.” “Lamentablemente la política se ha convertido para algunos en un jugoso negocio. La elección que se aproxima es muy importante, debemos prepararnos y participar. Nuestro país nos lo exige.” Muy válido que la iglesia oriente.La indignación entre los veracruzanos aumenta frente a tantos crímenes que a diario se cometen por todos los rincones de la geografía estatal. Tenemos el vergonzoso primer lugar en feminicidios y si alguien ha tenido la curiosidad de contabilizar secuestros y homicidios dolosos en general, se habrá dado cuenta de que en Veracruz hay un baño de sangre como nunca antes en la historia. Es repugnante despertarse con la noticia de que a una mujer y su hija las ejecutó un comando armado el cual al amanecer entró al domicilio de esa familia, y a lo que iban, a descargar sus poderosas armas contra la indefensa humanidad de dos mujeres, Gladis Merlín y su hija Karla Enríquez. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el ataque se cometió alrededor de las cinco de la mañana, al interior del domicilio ubicado en la colonia Barrio Segundo, en Cosoleacaque, al sur de la entidad veracruzana. Los asesinos habrían burlado la seguridad privada del fraccionamiento donde madre e hija vivían y las acribillaron a los dos. A una de ellas, relataron medios de la zona, le habrían provocado heridas punzo cortantes. Gladys Merlín fue alcaldesa y diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su hija, Carla Enríquez fue subsecretaria de Fomento y Gestión Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de Veracruz y candidata a la diputación local por el PRI, en el año 2016, y Karla se disponía a contender como precandidata de MORENA a la presidencia municipal de Cosoleacaque, competencia electoral que tenía ganada de antemano dado el aprecio que les tienen en el municipio y en el distrito. Y que no nos salgan con que ya hay líneas de investigación, que se persigue de cerca de los autores ya identificados o que incluso hay detenidos porque ese tipo de mentiras, de este gobierno, nadie se las traga. Muy lamentable pero aquí tenemos una muestra más de que los veracruzanos estamos a merced de la delincuencia.Diana Santiago Huesca, una de las mejores amigas de Fidel Herrera Beltrán cuando éste llegó al gobierno, tanto que la hizo presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de la SEV donde manejó un multimillonario presupuesto, se coloca en el distrito XII para convertirse en diputada en su nuevo partido Morena. Dianita ya renunció a su chamba en la SEV... Eso pasa cuando no hay cuadros priistas y panistas se ponen bien morenos para continuar en la ubre.Escríbanos [email protected]