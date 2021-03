Los Salgados Macedonios de Veracruz

Hoy pocos recuerdan que hace veintiún años, siendo el coatepecano Dionisio “Nicho” Pérez Jácome presidente de la Cámara de Diputados le negó el uso de la tribuna al entonces diputado federal Félix Salgado Macedonio.



Aquello no hubiera sido más que un incidente, como muchos que se dan en San Lázaro, pero se volvió un escándalo porque el guerrerense se empecinaba en subir a hablar no obstante que estaba completamente borracho.



Cuando terminó la sesión, como cualquier pendenciero, el hoy protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, esperó al veracruzano en la salida y cuando lo vio llegar trató de írsele a golpes.



“¡Te voy a madrear Nicho! ¡Te voy a madrear Nicho!”, le trataba de gritar con voz tartajosa, alcoholizado como estaba. Una cámara de Televisa grababa todo. Le tiraba de golpes, o intentaba hacerlo, porque cuando trataba de estirar el brazo se iba al suelo, ya que ni siquiera se podía estar bien en pie.



Aquella noche fue el escándalo nacional, porque el noticiero 24 Horas, que difundió las imágenes, era el más visto ya que prácticamente era el único que existía.



Pero eso que narro, siendo reprobable y vergonzoso, es peccata minuta al lado de las acusaciones de violación que le han hecho por lo menos seis mujeres, no obstante lo cual, con el total aval de AMLO, fue postulado por Morena a la gubernatura de Guerrero.



Ante la ola de indignación que esa decisión provocó en muchas mujeres, muchas de ellas de Morena, algunas diputadas, incluso de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el sábado su partido lo sometió supuestamente a juicio y al final dejó en la indefinición si lo confirma como candidato o si le retira la nominación.



De todos modos, creo que aunque den marcha atrás, Morena y el presidente no podrán borrar la muy mala imagen de su postura, de apoyar a un verdadero delincuente, quien no está en la cárcel porque ha gozado de impunidad amparado en cargos públicos y legislativos que ha ocupado (y gozado).



Seguramente el electorado va a proceder en consecuencia en las urnas el próximo 6 de junio, con un voto de castigo.



Pero en Veracruz también hay muchos políticos de la calaña del guerrerense, quienes hoy se pasean con la mayor libertad protegidos por los gobiernos que los dejaron impunes.



Recupero hoy un fragmento de un texto que publiqué en “Prosa aprisa” hace ocho años, el 17 de noviembre de 2013 (“Alcalde golpeador de mujeres; impunidad”).



“Reprobable que ninguna mujer funcionaria, diputada, de ONGes… ha alzado la voz para protestar y en cambio se han hecho de la vista gorda ante la madriza que el presidente municipal priista de Medellín de Bravo (un pueblo cercano al puerto de Veracruz, para mis lectores que no son de la zona centro), Marcos Isleño Andrade, propinó a una joven mujer, a la que causó lesiones que motivaron su hospitalización.



El diario porteño Notiver publicó en forma destacada en primera plana en su edición de ayer martes la fotografía de la agredida, que muestra su rostro golpeado con el ojo izquierdo cerrado y amoratado a causa de los golpes recibidos por el cobarde munícipe, a quien seguramente padecen los habitantes de Medellín.



Según el abogado defensor de la víctima (se omiten tanto el nombre de él como de ella, seguramente por cuestiones de seguridad), el troglodita venía sosteniendo una relación extramarital con la joven mujer, a la que dijo que estaba por divorciarse, lo que al final no resultó cierto, por lo que ella optó por hacer su vida sin ningún compromiso y el domingo por la madrugada, cuando llegaba a su domicilio luego de asistir a una cena con una amigas, Isleño Andrade ya la estaba esperando, se metió a la casa y ahí la tundió a golpes hasta dejarla inconsciente. Tuvo que ser llevada a un hospital privado de Boca del Río donde tanto el médico de guardia como luego un legista certificaron las lesiones.



Según el defensor, el abusivo agresor sería denunciado ante la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Cometidos por Servidores Públicos, pero dado el silencio que todo el aparato oficial ha guardado, lo más seguro es que la agresión quede impune y el agresor sea protegido para que siga golpeando a otras mujeres más, dado el peligro social que representa. Es más, a mí para nada me extrañaría que ahora que deje el cargo en mes y cuatro días lo incorporen al Gobierno o de a perdis lo postulen en 2015 como candidato a diputado federal por el distrito. Méritos los tiene, los está haciendo”.



Pues no fue en 2015, pero este Salgado Macedonio veracruzano ¡está postulado de nuevo para presidente municipal por la alianza Morena-PVEM (Juntos Haremos Historia en Veracruz)!, del municipio señalado, y no obstante las protestas, que ahora sí las ha habido, lo sostienen contra viento y marea.



El reconocido colectivo feminista Brujas del Mar recordó aquella agresión y condenó la postulación ahora, bases de Morena y los Comités de Defensa de la 4T rechazan la alianza con el PVEM por el candidato que propusieron, pero también militantes del Verde y del PT, el otro aliado, expresaron su reprobación.



A inicios de febrero, morenistas de Medellín se manifestaron en el municipio y en Xalapa para protestar y dirigieron una carta al presidente del CEN de su partido pidiendo que frene la alianza con los grupos de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte.



Dijeron que personas como Isleño Andrade representan lo peor de la política y del servicio público, algo que se pensó que acabaría con la llegada de la Cuarta Transformación.



Pues no. Nada ha cambiado. Son lo mismo. Hablan de que con ellos no hay impunidad y avalan a un golpeador de mujeres que permanece sin castigo.



Las preguntas que hice hace ocho años tienen plena validez: ¿Dónde están las mujeres de Morena y de los otros partidos? ¿Las diputadas y senadoras? ¿Por qué el gobierno cuitlahuista no reabre el caso, si no para proceder legalmente, por lo menos para imponer alguna sanción moral a manera de reparación a tanto agravio que han sufrido las mujeres veracruzanas?



¿Qué tiene que decir el dirigente estatal habilitado de Morena, Esteban Ramírez Zepeta? De los dirigentes del Verde ya no es necesario preguntar. Con la propuesta y postulación que hicieron no dejaron ninguna duda que están a favor de los golpeadores de mujeres y que los protegen.



Aquí sí mis respetos para Movimiento Ciudadano. El dirigente estatal Sergio Gil Rullán retiró la semana pasada la precandidatura a diputado local por el Distrito 15 al abogado Jesús Alberto Camacho Carranza, a quien una joven (dio su nombre y apellidos) lo acusó de violencia sexual.



Pero el caso de Marcos Isleño no es el único de un aspirante a un cargo de elección popular en Veracruz. Si las mujeres en el Estado se decidieran a romper el silencio, como están haciendo muchas mujeres en la Ciudad de México y en el mundo entero, mucha escoria que medra políticamente protegida por los gobiernos, quedaría al descubierto. Pero en los municipios y en los distritos los electores saben bien quiénes son. Por lo menos deben recibir el voto de castigo.



