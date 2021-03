Las buenas formas presidenciales...

1.- Siempre las buenas formas son mejor que los desplantes. Joe Biden es el Presidente de USA, quizá el más poderoso país de la tierra, y lo hacen sentir cada vez que pueden o deben.



En la reunión virtual que ayer se realizó con el Presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, campeó la cordialidad que se reflejó en las tomas de las pantallas que se pudieron apreciar.



López Obrador, se pudo apreciar, destacó que la vecindad de nuestros países es indisoluble y que, por lo mismo, permitirá [como ha sido en el pasado] que el desarrollo campé entre ambos países.



Destacó que “...la integración, como se ha hecho con el tratado en América del Norte, fortalecerá a los países ante el evidente desarrollo y expansión de otras regiones del mundo...”



Además, agradeció al presidente Biden su intención “...de que haya respeto a la soberanía, ya que “eso es muy importante”...”



“Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciándolo, todo lo que significa, sobre todo el pueblo de América del Norte que es el motor del cambio, nuestro pueblo”, resaltó.



López Obrador destacó que el mandatario estadunidense está dispuesto a que mantengan buenas relaciones “por el bien de nuestros pueblos”.



“Decía un presidente mexicano que duró poco en el gobierno, dominó por 34 años, entonces se le atribuye a él una frase, a Porfirio Díaz, decía ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Ahora puedo decir ‘bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos’”



2.- Félix Salgado Macedonio ríe a mandíbula batiente. Ya se bajó de su aspiración Pablo Amílcar Sandoval, [voluntariamente o acatando sugerencias] pero entró al quite la también senadora Nestora Salgado [seguramente no es pariente suya y en alguna época, fue acusada de delitos que la hicieron irse a la Unión Americana], y a pesar de todo este sainete, las apuestas siguen a favor de quien fuera diputado en la LVI Legislatura al Congreso de la Unión [esto me suena a coincidencia], que integraron muchos diputados veracruzanos: Dionisio Pérez Jácome, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Salvador Mikel Rivera [+] Zayda Alicia Lladó Castillo, etcétera.



El autollamado “Toro sin Cerca” está cercando a todos los que lo quieren ver fuera de la candidatura. Pronto se resolverá este asunto.



3.- Al parecer Marlon Ramírez Marín no gusta de estar en la línea de fuego, y hace bien si no aspira a mayores estratos en la política. Pero el caso es que las decisiones para las candidaturas se vienen postergando innecesariamente, y alentando esperanzas a quienes, en sus pueblos y rancherías que les circundan, ya anuncian que será “el bueno”.



Lo del expediente de Xalapa no resiste que el candidato Sergio Hernández y Hernández, del PAN, encabece la tríada. Si David debe ponerse la chamarra azul, pues que se la ponga.



Ricardo Ahued debe ser cercado para que no vaya más allá de los límites municipales y recupere lo que ya perdió: La confianza de los electores. El hecho de que sea Hidalguense no importa gran cosa porque así como él, en municipios del estado hay potosinos, oaxaqueños, pozarricenses y tuxpeños avecindados por ejemplo, en Alamo, y no pasa nada. Todos tienen derecho, que posibilidades es otra cosa.



Aquí aplica eso de “sabia virtud de conocer a tiempo; a tiempo decidir y desatarse a tiempo” ¿? Por supuesto que no. Y esto se verá pronto...