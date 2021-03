ASF bajo sospecha

Desde que se fundó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 30 de julio de 1999, nunca su titular había sido colocado en una situación tan crítica como ocurre ahora con David Colmenares Páramo.



Este lunes fue separado temporalmente del cargo el auditor especial Agustín Caso, encargado del informe “Auditoría a la Suspensión y Cierre del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, cuyo resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019 fue el que más irritó al presidente López Obrador, ya que el ente fiscalizador determinó que el costo de la cancelación de la nueva terminal aérea que la administración de su antecesor Enrique Peña Nieto inició en Texcoco habría sido el triple del monto reportado por el gobierno obradorista.



El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya –quien emulando al tabasqueño ha emprendido un recorrido por todo el territorio nacional para posicionarse hacia la sucesión de 2024–, difundió ayer un video en el que llamó a los diputados a no caer “en el juego perverso” del presidente López Obrador y favorecer la destitución del titular de la ASF, sobre la cual remarcó que “es un organismo técnico, no es político ni es de ningún partido”, en el que trabajan más de 3 mil personas, entre matemáticos, actuarios, ingenieros, contadores y abogados.



Sin embargo, tras la furibunda reacción del mandatario, comenzaron a trascender presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido el Auditor Superior y algunos de sus colaboradores más cercanos.



El pasado jueves 25 de febrero, el periodista Carlos Loret –con base en información que obtuvo de “fuentes de primerísimo nivel que, a través de gobiernos estatales, han tenido acceso a este mecanismo de corrupción”– publicó que desde que llegó a encabezar la ASF, David Colmenares “estableció un engranaje de corrupción para que cualquier gobierno pudiera, a cambio de un buen dinero, sacudirse el golpe político de ser señalado por las irregularidades en el manejo del dinero público”.



El columnista puntualizó que desde luego el Auditor Superior no se encarga de operar esto a detalle ya que “eso lo expondría mucho políticamente”, sino que “con el que hay que arreglarse es con el maestro Isaac Rojkind Orleanksy, titular de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, brazo derecho de Colmenares”.



Ayer, otro columnista, Mario Maldonado, también de El Universal, señaló que entre los gobiernos estatales que se han visto beneficiados con la operación de esta red, encabezada por Rojkind Orleanksy, se encuentran los de Jalisco, Estado de México y Chiapas. De esta última entidad, el periodista refiere que la ASF de Colmenares dio casualmente “carpetazo” a una investigación sobre el destino de 700 millones de pesos que se ejercieron de manera irregular en la administración de Manuel “El Güero” Velasco, actual coordinador del PVEM en el Senado, quien a principios de marzo de 2018 le habría ofrecido los votos del Partido Verde en la Cámara de Diputados para que fuera designado Auditor Superior de la Federación.



MONREAL Y MURAT, ¡LIMPIOS!



Por cierto, de los pocos que salieron bien librados de la revisión de sus cuentas públicas de 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación fueron el líder del Senado, Ricardo Monreal, de Morena, y el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.



Monreal pregonó que “por primera vez”, el Senado pasó sin mayor problema la prueba de ácido de la ASF, al demostrar un gasto transparente de su presupuesto durante el 2019, pues esta vez no recibió críticas a la entrega de miles de pesos injustificados a sus órganos de gobierno y sólo tuvo un requerimiento por el gasto de 497 mil pesos respecto a la instalación de nuevos elevadores; ante la falta de sustento técnico suficiente, la Auditoría sólo está a la espera que la institución legislativa le entregue la información detallada.



Los resultados de la auditoría aplicada al ejercicio presupuestal del 2019 al área de obras del Senado indica que éste solventó los gastos por dos millones 389 mil 103.69 pesos, gracias a la “intervención de la ASF”, pero quedaron pendientes por aclarar esos 497 mil pesos que se destinaron a un nuevo estudio de estructura que se mandó a realizar, dado que el primero fue realizado antes del sismo del año 2017.



En total, la ASF revisó 11 contratos, de los cuales cuatro fueron de Adquisiciones, dos de Obra Pública y cinco de Servicios relacionados con las mismas.



Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, resaltó que durante administraciones anteriores fueron comunes las observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales llegaban a ser hasta de 5 mil millones de pesos; “no obstante, esto ha cambiado”, afirmó el mandatario estatal del PRI, quien celebró que su gobierno no haya tenido una sola observación en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior correspondiente a la cuenta pública 2019.



VICENTE LUNA, PUEDE SORPRENDER



Vicente Luna Hernández, ex líder estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), no sólo tiene fama de ser un habilidoso operador político sino que también es un ex funcionario experto en materia electoral. Además conoce y ha conservado relaciones con grupos de poder en los 10 municipios que conforman el 24 Distrito Electoral local con cabecera en Santiago Tuxtla, donde viene operando desde hace 14 años.



Eduardo “Tato” Vega Yunes, dirigente estatal de Fuerza Social por México, acaba de rescatarlo. Luna será postulado como candidato a diputado local por este nuevo partido político con registro nacional que coincide con el proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Por supuesto que Luna no la tendrá fácil, pues habrá de enfrentar al cacicazgo de la familia del ex senador del PRD, Arturo Herviz, actual alcalde de Ángel R. Cabada que ahora está unido en matrimonio con Jazmín Copete Zapot, ex coordinadora del partido del sol azteca en el Congreso local, madre del alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, y suegra de la diputada local Brianda Kristel Hernández Topete, quien aspira a relevar a su esposo en la alcaldía de la cabecera distrital.



Pero Luna operó y contribuyó a los triunfos de Erick Lagos Hernández en las elecciones local y federal de 2007 y 2015, así como colaboró también en la victoria de Regina Vázquez Saut en Acayucan.



La ex alcaldesa y ex diputada local y federal de Acayucan obviamente apoyará a Vicente Luna, pues luego de enrolarse fugazmente en Morena acaba de deslindarse también del partido obradorista junto con el ex secretario general Gonzalo Vicencio para sumarse a Fuerza Social por México, el nuevo instituto político fundado por el senador suplente Pedro Haces Barba, el líder nacional de la CATEM aliado de la 4T.



¿Pero el ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRI le retribuirá ahora el apoyo que en su momento le dio su ex compañero de la Facultad de Derecho de la UV?



Ya lo sabremos en 96 días.