Cibernética gubernamental

*El Cacicazgo Familiar

*La herencia electoral

*Llamado del Gobernador



Mientras en el mundo crece la polémica sobre el actual gobierno de México e incluso, en ciertas regiones europeas califican a los mexicanos como apáticos, así como incapaces de frenar arbitrariedades por vía de movimientos sociales más enérgicos, por lo cual “tenemos el gobierno que nos merecemos” expresiones acreditadas en redes sociales al exprimer ministro inglés Tony Blair, en tierras nacionales se transmitía por vía Internet y televisoras, el inicio protocolario de la reunión cibernética entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadunidense, Joe Biden, en la que el Presidente mexicano utilizó la expresión acreditada a Porfirio Díaz, refiriendo “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos” a lo que Joe Biden reaccionó con una amplia sonrisa...



Es obvio que reuniones de trabajo entre dos Presidentes de la República, requieren de ámbitos de privacidad, ya existirá la oportunidad de que podamos como ciudadanos evaluar los resultados, confiando obviamente en que sean para bien de los dos países, sobre todo para México que atraviesa en reglones económicos una situación de elevada preocupación, registrando en el transcurrir de los últimos dos años, una caída de dos puntos bajo cero en el primer año de la actual administración, agregando a ello otro desplome en el segundo año transformador del 10 por ciento, lo se podría considerar un desplome del doce por ciento, que no es fácil de recuperar.



Pero lo más importante sobre el tema en cuestión, es lograr que Estados Unidos y nuestro país, logren fortalecer lo que nos une y dejar atrás los que nos coloca atrás de la cooperación y comprensión mutua, obviamente en el marco del respeto, así como del acatamiento a lo pactado.



México y Estados Unidos lograrían superar muchos problemas fronterizos si existiera mejor desarrollo económico y social en el territorio mexicano, al tiempo que el tráfico de estupefacientes dejara de existir en tales ámbitos, que de hecho constituye una de las fronteras en el mundo con mayores problemas en ese rubro.



Y de la misma forma existe una clara displicencia entre los mexicanos, para que migrantes no sólo del sur del continente sino de otras regiones del mundo, transiten con toda libertad sobre el territorio nacional con destino a la frontera norteamericana, renglón en el cual existen grupos de apoyo integrados por voluntarios mexicanos, que los apoyan para lograr su cometido.



Está claro que la historia de los pueblos sin fronteras constituyen una tendencia no hacia la baja, sino en dirección a la extinción, que no es ni moda ni capricho, tampoco se trata de humanismo o deshumanización, sino que el crecimiento de la población mundial así lo reclama, en el contexto de que cada país debe encontrar vías para el desarrollo integral de la colectividad que lo conforma, pero lo más preocupante en esos rubros es que algunos países (los poderosos) ejercen su poderío abusando de los más débiles, escenarios que forman parte de la historia mundial, que no son nuevos y en los que la práctica repetitiva es que los débiles, de alguna forma sufragan parte de la abundancia de los poderosos.



Esos escenarios no sólo existen en los espacios internacionales entre una nación y otras, sino también al interior de las naciones, de las ciudades y los pueblos, en los que el excesivo poderío de unos, no resulta extraño que es a costa de la indefensión económica del trabajador y consumidor del entorno, e incluso de un sector de la población de otros países... Como efecto directo de “la economía global”.



La pobreza, la ignorancia, la improductividad e inadecuada forma de vida, incuestionablemente tiene que ver, y en mucho, tanto el poderío gubernamental, con sus leyes marginadas y prácticas cotidianas de corrupción y cacicazgo, como la fuerza financiera de los sectores enriquecidos en los senderos de una invariable práctica de la explotación y abuso.



Por lo tanto, los requerimientos en México en demanda de un mejor país, deberían en primer término iniciar con un mejor gobierno, así como también requiere que el poderío del norte del Continente Americano, brinde a sus vecinos el trato en operaciones comerciales realmente justo y, a su vez, México haga lo mismo con los países que registra vinculación comercial.



Para los mexicanos, Estados Unidos constituye un aliado comercial, industrial, agrícola, de rango insustituible y del que dependemos económicamente de manera significativa, por lo mismo es sobresaliente la reunión cibernética entre el Presidente Joe Biden y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos Mexicanos, presidido por el Primer Mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador.



Todos esperanzados confiamos en que los resultados sean positivos para el bien de México y de Estados Unidos.



Lo que se lee



Así como millones de mexicanos están en desacuerdo con la reelección de alcaldes, gobernadores, legisladores y Presidente de la República, así también se muestran contrarios a que un cargo de elección popular, pase de un hermano a otro, con todo y que no se puede considerar como “reelección”, pero no faltaría quien refiriera que podría identificarse como “cacicazgo familiar”.



Cierto que la expresión de “cacicazgo” no está registrada formalmente en los marcos de nominación de candidatos al interior de los partidos políticos, al tiempo que un hermano incuestionablemente constituye un ente social independiente, clara y contundentemente incluso de su hermano gemelo, por lo mismo nada irregular desde el marco legal es que un hermano del actual alcalde de Veracruz, sea registrado como candidato para también ser Presidente Municipal, escenario que los ciudadanos del Puerto Jarocho lo ven con normalidad e incluso, ya están acostumbrados.



Lo que se ve



Sin embargo y sobre el tema anterior, en las entrañas del gobierno estatal veracruzano surge la posibilidad de incluir en las leyes electorales, el ordenamiento en el que “se prohíba heredar cargos públicos a familiares”...



La realidad no conozco un cargo de elección popular que haya sido heredado por su titular a un familiar... Porque se supone y creo que quien asume una función pública para la que se requiere ser electo por el pueblo, debe someterse al escrutinio de los electores para alcanzar su objetivo... Son las y los ciudadanos quienes deciden de manera total y absoluta en tales escenarios, porque no es cuestión de herencia sino de un proceso legítimamente avalado en las leyes del país, en el que la decisión la toma la ciudadanía.



Comulgo con el criterio que un gobernante no influya en la determinación partidista para la nominación de candidatos, pero dudo que exista un solo caso en el que, quien gobierna, se abstenga de hacerlo.



El tema no resulta tan complejo, si para tales casos tenemos en cuenta los marcos de legalidad.



Lo que se oye



Tiene razón el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al referir que estamos los veracruzanos prácticamente “estancados” en lo referente a la disminución de contagios pandémicos, confirmando que en tierras jarochas no se ha logrado bajar de los 700 casos positivos continuamente, situación que reclama el mantenernos claramente apegados a las instrucciones de evitar, en todo lo posible, salir de casa y cuando se haga necesario, que se respeten todas las indicaciones de protección que para el caso se han difundido.



La realidad es que a los veracruzanos nos debe preocupar los dramáticos escenarios de rebrotes que se han registrado en distintas partes del mundo, así las cosas, debemos atender la indicación gubernamental para beneficio tanto familiar, como de nuestro entorno social.



Está claro, iniciamos el segundo año con escenarios pandémicos, tiempos que reclaman toda la cooperación de la ciudadanía para superar y erradicar el virus, paralelamente a mayor efectividad en el renglón de vacunación.



Ahí la dejamos y le deseamos excelente día.