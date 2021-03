... Mal precedente se está sentando en el proceso judicial que se sigue por el asesinato de la periodista, cometido hace un año – por cierto- en la ciudad de Papantla, al norte del estado de Veracruz, pues al haberse estructurado deficientemente la vinculación a proceso de dos detenidos de Othoniel “N” y Alfredo “N”, los abogados de estos obtuvieron un amparo para que se repitiera el procedimiento desde sus inicios.Si fuera verdad como se ha asegurado desde palacio de gobierno que se erradicará la impunidad, debiera iniciarse ya sea con la contratación de mejores y bien pagados abogados al servicio de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (Fgever), o bien sustituirlos por otros más capaces. Así de simple.Los ojos del sector periodístico y de los profesionales de la comunicación en Veracruz, están atentos a que se cumpla con la tan cacareada erradicación de la impunidad, particularmente en casos como el de María Elena Ferral Hernández, una destacada periodista cuyo asesinato realmente no se ha esclarecido y, por ende, no se ha hecho justicia.... Por cierto, periodistas de la región de Tuxpan, también al norte del estado de Veracruz, enviaron una carta al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para demandar la liberación de Antonio de Marco Arango Arango, quien fuera detenido mientras cubría un hecho noticioso con el apoyo de un dron.La Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan A.C y un sinnúmero de comunicadores de varias partes de la entidad veracruzana, han iniciado una tuiterprotesta en contra de la detención del periodista Antonio de Marco Arango, exigiendo asimismo su liberación.... Ante la presión del contagio de COVID- 19, las mujeres han dejado de ir a hacerse sus estudios de mastografía, lo que es seguro se traducirá al paso de los próximos dos años en un aumento de casos de cáncer de mama, aseguró Beatriz Cruz Solórzano, presidenta de Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama.Sumado a estos temores de contagio por acudir a las instituciones hospitalarias y laboratorios médicos particulares y públicos, hay otro factor que incide en el probable aumento de casos de cáncer en los próximos dos años y es el hecho de que las instituciones de salud del sector gubernamental, ahora están limitadas a dar atención a pacientes con COVID- 19.Todo ello no obstante que, según datos del INEGI, el cáncer de mama es la primera causa de muerte entre mujeres en México.... Este viernes cinco de marzo a las 15 horas, tres de la tarde tiempo de México, la doctora Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana (UV), participará en el Panel debate “Diálogo ConCiencia, discursos periodísticos en las noticias de feminicidios a nivel regional”, con el tema ¿Cuáles son las implicancias lingüísticas, sociológicas e ideológicas que poseen los medios a la hora de construir sus discursos sobre feminicidios”, que organiza en Paraguay el Observatorio “Lupa Lila”.Este panel debate, que se transmitirá por Facebook Live, https://www.facebook.com/lupalilapy/ se realizará con miras al 8M (ocho de marzo, Día de la Mujer) y ante el preocupante aumento de casos de Feminicidios, por lo cual “Lupa Lila-Observatorio” pretende que este encuentro sea un espacio de debate para conocer cuáles son las implicancias lingüísticas, sociológicas e ideológicas que poseen los medios de Paraguay, Argentina y México al construir sus discursos sobre Feminicidios y cómo éstos pueden mejorar la narrativa.Además de la doctora Casados González de la UV, participarán Asunción Collante fundadora de Lupa Lila; Sarah Cerna, de la Asociación de Ciencia Política del Paraguay, así como Claudia Laudano, profesora titular e investigadora de la UNLP de Argentina.... Al correo [email protected] o bien al Twitter @guadalupehmar