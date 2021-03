¿'subirá o bajará' el costo de la luz eléctrica?

1.- Alejandro Moreno Cárdenas [Rob Alito para sus amigos], presidente del CEN del PRI hoy día, fue diputado plurinominal [le gustó y busca repetir] en los años 2012 al 2015, y ciertamente, muchos diputados veracruzanos de esa generación diputadil, hicieron buenas migas con el campechano.



Y algunos de los aspirantes de aquí [sea para diputados, sea para locales o ediles] buscan de entre quienes fueron sus compañeros de legislatura, que les den un mingo [ayuda en lenguaje cuenqueño] ante Alejandro para llegar a lo que buscan.



Otros [gambusinos del poder] para los mismos fines, alardean del apoyo que dicen tener de “Héctor”, de “Pepe” o de “Genaro” [Ruiz Arriaga, de la generación Rob Alito] por supuesto] para llegar a las candidaturas.



Allá ellos porque, seguramente, esos “apoyos” que buscan como creen que los tendrán, no llegarán porque el agua no está para chocolate, visto como está el “affaire” Macedonio.



Por cierto, Uriel Flores Aguayo, antes del PRD, formó parte en la misma legislatura que Alejandro Moreno Cárdenas...



2.- Parecía obvio que los estudiantes [de 30 a 45 años de edad] cubanos no estarían desaparecidos en el puerto de Tuxpan; les quedaba más cerca la frontera con la Unión Americana que regresar a Cuba.



Y allá, en la Habana, ya registraron su “desaparición” y aparición en tierras del vecino país del norte, y habría que saber “si son perseguidos políticos” para llegar al sueño americano. No menos.



3.- ¿Recuerdan la “Ley Garrote” tabasqueña? Pues por vía de mientras ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó solo parcialmente la reforma al Código Penal de Tabasco, que penalizaba hasta con cárcel algunas conductas comunes en protestas y manifestaciones como el bloqueo en vías de comunicación o a obras de construcción.



“...Por unanimidad, el Pleno de Ministros declaró inconstitucionales los artículos 196bis, 299 y 308bis, que tipifican como delitos: el impedimento de trabajos en obras públicas, debido a que incluían conceptos como “tratar de impedir” y “obstruir” que, a juicio del ponente, Fernando Franco González Salas, son tan vagos y abiertos que “pueden llevar a criminalizar actos de protesta legítimos.”



A favor de invalidar estos artículos también se manifestó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien advirtió que su aplicación podría llevar a “criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta social”.



El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también señaló que las normas invalidadas “sancionarían excesiva e injustificadamente conductas como el ejercicio pacífico de la libertad de expresión”.



La SCJN reconoció, sin embargo, la validez de otros artículos, 196 y 307 que también habían sido impugnados por las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y que tratan sobre temas como la toma de vehículos particulares para bloquear vialidades.



Los efectos de esta decisión de la SCJN se determinarán hasta el lunes próximo, debido a que el ministro Franco, ponente en este asunto, pidió tiempo para incluir el análisis del tema de la protección al derecho constitucional a la protesta social, planteado por algunos de sus compañeros del Pleno. Por vía de mientras, entonces...



4.- Ya es práctica de todos los días, y tanto va el cántaro al agua... hasta que se rompe o lo rompen... Por votación unánime, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que el partido Morena incurre en violaciones a la legislación electoral, “...al desplegar brigadas en diversos puntos del país para asociar la existencia y entrega de beneficios de programas sociales, e incluso de la aplicación de la vacuna, a ese instituto político...”



Por ello, ante una queja del Partido Acción Nacional (PAN), se ordenó a Morena, como medida cautelar, adoptar medidas para no incurrir en estas prácticas.



“...Durante la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, la consejera Adriana Favela consideró que hay evidencias en video, que se pudieron corroborar, de que personal de Morena, circula y anda en las calles del país con indumentaria similar a los Servidores de la Nación del gobierno, de color guinda.



Se puede advertir que ese personal del partido, presuntamente para captar simpatizantes, pide información de la credencial de elector de los ciudadanos. En esas visitas se identifica los programas sociales con el partido.



Al respecto, el presidente de la Comisión, Ciro Murayama, dijo que hay evidencia de muchos más casos en los cuales distintas brigadas, identificadas con la indumentaria de Morena, se están acercando a la gente para solicitar datos de la credencial, lo cual no es necesario.



Corroborada la conducta irregular por parte de Morena, en el proyecto de resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Murayama planteó que se instruya al partido a adoptar medidas para que sus militantes y trabajadores cesen en la conducta de promoverse, asociándose a los programas de gobierno porque se transgrede la legislación vigente.



Se vinculó a Morena para que en 48 horas después de haber sido notificado, adopte las medidas conducentes para cesar estas prácticas. Ya se verá qué actitud asumen...Y lo dicen en la Jornada.



5.- El costo de la luz eléctrica: ¿costará más o menos después de que se aprueben las reformas sobre la materia?



P.D.- Qué razón tienen los dirigentes de la alianza PAN, PRI y PRD: Callados ayudan más a su militancia...