PAN-PRI-PRD, por el más fuerte

Tiene razón el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, cuando este martes dijo en conferencia de prensa, al lado de sus homólogos Marlon Ramírez Marín, del PRI, y de Sergio Cadena Martínez, del PRD, que México y Veracruz necesitan “un equilibrio de fuerzas” y que por ello la coalición que representan necesita postular a los mejores candidatos y candidatas que garanticen el triunfo en las urnas.



A la fecha, la alianza “Va por Veracruz” tiene registrados ante el Órgano Público Local Electoral (OPLE) candidatos de coalición en 90 de los 212 municipios, en un esquema tripartita: 30 para PAN, 30 para PRI y 30 para PRD. Sin embargo, hay municipios emblemáticos donde aún no se ha definido si cada partido va con su candidato, dividiendo la votación y beneficiando a MORENA, o si deciden postular un abanderado común que les ofrecería mayores posibilidades de triunfo.



Xalapa es uno de esos casos. Por eso ayer, al ser interrogado por reporteros, el “Chapito” Guzmán Avilés dejó en claro que la capital veracruzana sigue en la mesa de la alianza y que una vez que se defina el candidato, su nombre será dado a conocer. Según deslizó el líder panista, el método que están utilizando para seleccionarlo es el de la encuesta, lo que les garantiza designar al más competitivo que les asegure el mejor resultado.



“Veracruz necesita un cambio, igual que en el país, un equilibrio de fuerzas dentro del gobierno. La misma ciudadanía nos ha pedido que se haga esta coalición. No se trata de ganar por ganar, sino de equilibrar la situación política”, puntualizó el hombre fuerte de Tantoyuca.



De los tres aspirantes que se registraron respectivamente por el PAN, PRI y PRD, el que obviamente lleva más ventaja en las preferencias electorales es sin duda el priista David Velasco Chedraui.



El empresario, que ya fue diputado local y alcalde de Xalapa –cuya administración municipal (2007-2010) entregó buenos resultados–, es el mejor posicionado en el imaginario colectivo y quien podría representar mayor competencia para MORENA en la jornada electoral del 6 de junio próximo.



Guzmán Avilés aderezó su declaración con una visión política de largo alcance, al señalar que “no estamos buscando lograr un triunfo por el triunfo, sino un equilibrio que quieren los veracruzanos. Eso es lo que queremos, que Veracruz sea un estado que va creciendo y desarrollándose”.



Al referirse al diputado local Sergio Hernández, su correligionario, Joaquín Guzmán dijo que el ex coordinador del grupo legislativo del PAN ha participado en un proceso interno, pero aseguró que en su momento se hará la inscripción ante el OPLE, según lo que se decida en la mesa de negociación de la alianza, pues señaló que “hay diferencias que se pueden dar en muchos lados”, pero que lo determinante será el resultado de las encuestas.



Los partidos tendrán hasta el 16 de abril para definir si eligen un “candidato fuerte”, como Velasco Chedraui, o si cada quien postula a su propio abanderado, dando oportunidad a MORENA para que, como en estos tres años de la administración del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, siga postergando el desarrollo integral de Xalapa.