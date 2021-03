Fallas en limpia pública

*La humillación hacia ancianos

*¿Heredar cargos políticos?

*UV: Joya educativa del país



Después de transitar medio siglo involucrado en los espacios informativos, nos queda claro que en los marcos de la práctica política, no sólo de México, sino probablemente en el mundo entero (sin que ello quiera decir que todos están involucrados) con frecuencia se registran escenarios en los que, en niveles gubernamentales, se rema en sentido contrario del partido al que pertenece el funcionario (alcalde, legislador, gobernador, o Presidente de la República) que recibió “la oportunidad” de ser candidato triunfador.



Y tal aberración que no resulta extraña porque es más frecuente de los que nos imaginamos, regularmente sobreviene cuando el candidato a sucesor, no es una persona allegada y coincidente con los intereses del funcionario que será relevado en la Presidencia Municipal, en las oficinas del Palacio Estatal, en el Congreso Estatal o Federal, e incluso a niveles de la Presidencia de la República.



En ese marco de escenarios notoriamente perversos escenificados en el centro mismo de la vida política nacional, podría ubicarse la serie de acciones negativas que se están registrando en los espacios de la recolección de basura en el municipio de Córdoba, que de siempre venía operando con los problemas de esta importante y delicada área municipal, pero que, curiosamente después del desenlace inicial para la nominación de candidatos para legisladores y alcaldes, por parte de cada partido político o coalición, el servicio de limpia pública del municipio cordobés, ha reiniciado la inconstancia y bajos niveles de calidad en el servicio, renglones que se habían superado desde años atrás y que incluso en algo los había mejorado aún más la actual administración municipal.



Y para citar un ejemplo de lo apuntado, vale el referir que una de las zonas habitacionales y de actividades diversas, tanto universitarias como de salud, que se encuentran en los entornos traseros del prestigiado e histórico centro de educación media, tal como lo es la ESBAO de la ciudad de Córdoba, en las últimas fechas (lo que años tenía que no se registraba) de manera repetitiva la basura que se coloca en las aceras al anochecer de los lunes, martes y viernes, amanece al siguiente día con el agravante que fue esparcida por aceras y calles, debido a los perros callejeros, a quienes su instinto les refiere, que dicha práctica municipal de abandonar la basura les permite el placer de esparcir por la calle los desechos y, en un descuido (lo que es frecuente) “saborear” el sobrante de comida cuyos residuos también esparcen por banquetas y arroyos vehiculares”...



Y valdría preguntar:



¿De qué es indicativo dicho “descuido” de la autoridad municipal?...



¿Será en realidad “un descuido”?...



¿Acaso se está cultivado una factible tendencia “fría y calculadora” con la idea de generar efectos de irritación social entre los cordobeses, mismo que pudieran repercutir “negativamente” hacia el PAN, PRI y PRD en las elecciones municipales, e incluso distritales?...



¿Por qué un comportamiento tan claramente disminuido en niveles de calidad, se registra precisamente cuando estamos iniciando una etapa electoral?...



¿No acaso en etapas electorales es cuando una alcaldía debe velar más que nunca en la imagen del cumplimiento del deber? cuyos efectos colaterales electoralmente le refieren prestigio y eficacia, porque ello le podría acreditar votos al partido de donde proviene el cargo que desempeña...



La basura en las avenidas y calles en torno a la parte trasera y lateral del reconocido centro de enseñanza media registrado como Escuela Secundaria y de Bachilleres, Artes y Oficios (ESBAO), muy cerca de otra institución educativa como lo es la Universidad del Golfo de México (UGM), al igual que a unos pasos de la más nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Córdoba, obligadamente induce a reflexionar en la posibilidad (porque ese comportamiento no es normal) de que al interior del palacio pudieran existir operativos que siembren antipatías hacia los distintivos del PAN y el PRI, con la idea de que sea otro quien obtenga el triunfo electoral, evitando con ello que florezca en los comicios la propuesta del PAN, PRI y PRD...



¿Sería válido externar la opinión en firme de que el quebranto en los niveles de limpia pública cordobesa, lleva implícito soplos de jiribilla electorera?... ¿Y a quién o quiénes beneficiaría tal escenario?...



Ya se sabrá si los comentarios en referencia, que se escuchan como parte del rejuego interno entre los partidos políticos, están fundamentados en la realidad o son parte de las leyendas urbanas, porque si realmente la ineficacia municipal en ese rubro ha invadido al Ayuntamiento, algo deberá de hacer de inmediato la alcaldía y el cuerpo edilicio para evitar la falla frente a la colectividad en pleno proceso electoral... Porque si en realidad forma parte al interior del sector oficial, como una estrategia para originar la irritación social y, con ello, dar curso a opiniones y conductas en contra de la eficacia municipal, lo que podría estarse gestando con la idea de originar “un golpe de timón”, que favorecería a otra fuerza electoral al frente del municipio, que incluso podría vislumbrarse hacia “Los Morenos”, resultaría un rejuego cuyas dimensiones difícilmente podríamos predecir.



De ese tamaño y hacia esas alturas se entremezclan las actividades (de una o de otra forma irresponsables) por parte del personal que opera los espacios de recolección de basura en la región trasera y lateral de la ESBAO en el municipio de Córdoba... Ya veremos los resultados tanto de los unos, como de lo otro... mientras tanto, Córdoba registra un servicio de limpia pública de notoria irresponsabilidad, que de persistir acabará por ampliarse y cubrir a todo el territorio municipal, escenario muy distinto al que se registraba tiempo atrás.



Lo que se lee



Y hablando de “sectorización”... Las escenas y expresiones que fueron filmadas enfocando a una de las jóvenes que atienden el proceso de vacunación para los adultos mayores, expresiones dirigidas a dos ancianos que solicitaban ser vacunados, a los que les refirió que no los vacunarían, porque esta etapa es para vacunar a los ancianos pobres y no para los ancianos ricos, es el reflejo vivo de la sectorización social que cotidianamente es cultivada entre los mexicanos por los activistas de Morena, quienes ahora operan conjuntamente con los “servidores de la nación” en el programa nacional de vacunación, que tiene como origen recursos generados en espacios de productividad del pueblo mexicano, incluyendo “sobre todo” a los hoy ya cansados y frecuentemente sobajados ancianos de nuestro país.



Al proceso lento y por lo mismo preocupante de vacunación, mismo que es “de vida o muerte” para los adultos mayores, se suman rangos de sectorización y mínima solidaridad social por parte de quienes tienen bajo su responsabilidad, tanto la elaboración de los programas de vacunación, como la capacitación e instrucción con rangos humanistas, que deberían de conformar una conducta invariable en el núcleo responsable de estas tareas, que en principio, no son gratuitas porque todo proviene de los recursos que el pueblo en lo general aporta por vía de “impuestos”... sean pocos o sean muchos... Y muchos son los jóvenes e incluso padres de familia que hoy, en parte viven mejor, gracias a los esfuerzos de los ancianos ahora humillados y repudiados.



Lo que se ve



Cuando en el PRI refieren que no existen violaciones a leyes si los hijos de alcaldes, hermanos e incluso esposas aspiren a ser candidatos al mismo encargo, tienen total y absoluta razón, porque tanto uno como los otros, son ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones, por lo que, si cumplen con los perfiles apropiados para ser candidatos y ganan limpiamente la elección, ninguna Ley les prohíbe que puedan desempeñarse en tales funciones.



Claro que estamos habituados a señalar “como no ortodoxo” que el hijo o la esposa, por el simple linaje familiar resulten “herederos” de una nominación, para ser candidatos al mismo cargo público que desempeñó el padre o el esposo, mismo que podrían haber sido como alcalde en su municipio, o como legislador o Gobernador, porque los escenarios en referencia, que no son cimentados en un proceso de selección tal como lo señalan leyes vigentes y normatividades de los partidos políticos, definitivamente habrán de resultar ante la autoridad electoral, como improcedentes.



Pero si una viuda de un alcalde o incluso de un Presidente de la República, pretende convertirse en lo que su marido fue o es, tendría que esperar una nueva etapa electoral para cumplir con los requisitos que la ley impone, primero para su registro formal como candidata o candidato y, segundo, estar en regla toda la documentación en referencia, que permita proceder a la formalización (en los tiempos y formas apropiadas) a su registro ante autoridades electorales.



Ahora bien, existen diversas modificaciones para los “candidatos independientes” las cuales tendrían que cumplir todo mexicano que pretenda un cargo de elección popular, ello, totalmente al margen de si sus familiares son funcionarios públicos o no lo son.



Insistimos: Nada que extrañarse con el tema de la familia Yunes en tierras costeñas, porque las posiciones registradas a nivel estatal y municipal, fueron alcanzadas en base a las reglamentaciones partidistas que para el caso están validadas.



Lo que se oye



Cuando escuchamos decir que la Universidad Veracruzana está creciendo en el renglón virtual para el proceso de formación de nuevos profesionistas, incuestionablemente miles de veracruzanos y de residentes en otras regiones del país, que fueron en el ámbito universitario forjados en la ya añeja y prestigiada Universidad, no queda más que el sentirse orgullosos todos los veracruzanos, de “nuestra prestigiada casa de estudios”... Porque su prestigio y esplendor dignifica el desarrollo profesional de quienes son formados en sus aulas, noble y productiva Universidad esparcida a lo ancho y largo de tierras de la música jarocha y el son Huasteco, que se podría considerar como “La Mayor Institución de Formación Profesional” que palpita en tierras bañadas por el Golfo de México... Tenga Usted un excelente miércoles.