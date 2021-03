Hay PRI: ¿para cuántos años más? 92 no son nada...

1.- Hoy, cuatro de marzo del pandémico año 2021, el Partido Revolucionario Institucional cumple 92 años de haber sido fundado.



“...En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), con la intención de crear un espacio donde los supervivientes de la Revolución Mexicana generaran respuestas a la crisis política que suscitó el asesinato del presidente Álvaro Obregón en 1928. En marzo del siguiente año, la creación del partido se consumó. El 22 de noviembre de 1928, un pequeño grupo de políticos afines a Plutarco Elías Calles se reunieron en la casa de Luis L. León, en la calle Londres 156 de la Ciudad de México, para iniciar los trabajos de organización del PNR, fungiendo como primer presidente del comité directivo Plutarco Elías Calles, como secretario general Luis L. León y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. Adicionalmente el grupo fue integrado por otros políticos como Gonzalo N. Santos, Emilio Portes Gil, José Manuel Puig Casauranc, Manlio Fabio Altamirano, David Orozco y Aarón Sáenz.



Plutarco Elías Calles, fundador del partido.



El 5 de enero de 1929 se convocó a una convención, que se llevaría a cabo el 4 de marzo del mismo año en la ciudad de Querétaro, con la intención de formalizar los estatutos de la nueva organización y presentar al candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario. En 1929, el PNR surge como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. El PNR sería, en consecuencia, «la institución más poderosa para la competencia política, y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público. Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad social».



Así nació el Partido Revolucionario Institucional, cuya edad cronológica le permitió vivir con holgura y placidez del poder, 71 años consecutivos y con ellos, el poder presidencial en un país que venía agotado en casi todos los ámbitos sociales y económicos, después del movimiento armado de 1910 y que extinguió las cenizas calientes de la Revolución varios años después.



El PRI, como otras cosas en la vida, mutó de nombres. El 30 de marzo de 1938 dejó de llamarse Partido Nacional Revolucionario para rebautizarse como Partido de la Revolución Mexicana, y así, el 18 de Enero de 1946, se ancló en el tiempo para adoptar el nombre y siglas que hasta hoy sobreviven, como Partido Revolucionario Institucional.



2.- En 92 años ha tenido de todo: En el 2000 perdió la presidencia de la república, misma que recuperó el 2012 para ser derrotado en 2018 y alejarlo del poder, temporal o definitivamente.



Y serán los historiadores los que cuenten los logros y fracasos de su vida activa porque hoy, como vemos, unirá las fuerzas que le quedan, con otras formaciones políticas [PAN y PRD], para recuperar el poder que hoy ocupa un movimiento en forma de partido, que hace esfuerzos para construir bases y quedarse en la silla del poder, anuncian, por largo tiempo.



Ya se verá, pero por hoy, que haya PRI por muchos años sin son capaces de sobrevivir a sus propias mezquindades. Felicidades al Priismo de base...



3.- Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aclaró antier martes, que no hay vinculación de narcotráfico ni con delincuencia organizada por el caso del mandatario estatal, sino "un delito patrimonial".



En entrevista con Ciro Gómez Leyva precisó que la Fiscalía le imputa haber recibido 42 millones de pesos, de origen ilícito, pero [dijo] que fue el pago de un departamento en Santa Fe, y que esos recursos fueron dispersados entre empresas de su familia.



Agregó que el departamento fue comprado en 2013 y lo vendió en 2019, pero de manera legal.



"En este asunto no hay vinculación de narcotráfico, no hay vinculación con delincuencia organizada, se habla de la delincuencia organizada de las personas que participaron en esta operación, pero no de bandas organizadas o bandas violentas, este es un delito finalmente patrimonial".



"Lo vamos a acreditar; está la acusación de la Fiscalía, nosotros respetamos a la Fiscalía, ellos hicieron una denuncia, evalúa y determinan que podría ser una conducta constitutiva de delito. Nosotros tenemos el derecho legal y constitucional de aportar las pruebas procedentes y acreditar por qué se hizo la operación y cuál es su justificación legal, contable y económica... La Cámara de Diputados determinará quién tiene la razón".



El lunes pasado, personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por mandato de la Sección Instructora de la 64 Legislatura federal, notificó formal y personalmente al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se admitió y radicó la solicitud de desafuero en su contra



El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados se trasladó al Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde se le notificó al mandatario estatal la entrada del expediente SI/LXIV/DP/02/2021 a la Solicitud de Declaración de Procedencia en su contra.



La pelota está rodando en la cancha de juego.



4.- Lodos de aquéllos polvos: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señaló: “... la responsabilidad del ex subsecretario de finanzas de Veracruz, Carlos Aguirre Morales, en irregularidades administrativas por 701 millones 590 mil pesos, encontradas al revisar la cuenta pública de la administración del ex mandatario Javier Duarte de Ochoa.



Por diez votos a favor y uno en contra, el Pleno del TFJA aprobó la propuesta de sentencia del magistrado Alfredo Salgado Loyo, que ratificó la resolución emitida por la ASF, declarando infundados los argumentos del quejoso y confirmando la responsabilidad resarcitoria de Aguirre Morales, por las irregularidades encontradas...”



El ex subsecretario veracruzano [Secretaria de Finanzas del Estado] alegaba que la sanción de la ASF, no se fundó en el reglamento adecuado y que la resolución en su contra, no había sido firmada por el funcionario responsable de analizar su caso.



Sin embargo, el magistrado Salgado Loyo señaló que la resolución de la ASF fue fundada debidamente y que, aunque fue autorizada por otro funcionario, se trató del superior del directamente responsable, por lo cual la actuación cumplió con los requisitos legales.



Aguirre Morales, quien también ocupó la subsecretaría de Finanzas de Veracruz desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, es [fue] acusado de autorizar el desvío de recursos millonario que operó Javier Duarte de Ochoa, a través de empresas fantasmas.



Allí queda para lo que haya lugar.



5.- Durante este mes de marzo, el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, anunció por medio de su presidente, licenciado Adolfo Montalvo Parroquín, que estará expidiendo a un costo preferencial del 50 por ciento sobre un valor de $1,500.00 durante dicho mes, el documento identificado como “Voluntad Anticipada”, a través del cual se da a la persona la libertad de no someterse a tratamientos o aparatos que prolonguen su vida, en caso de presentar una enfermedad terminal.



[Esto puede ser parte del documento: Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 siete, 8 ocho y 9 nueve de la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Veracruz, [la persona] manifiesta su decisión personal, libre, consciente, inequívoca e informada para que, en caso de encontrarse en fase terminal por motivos médicos, fortuitos o de fuerza mayor, que hagan imposible mantener su vida de manera natural, se le apliquen los cuidados paliativos disponibles para evitar sufrimiento excesivo, incluyendo el sedarle hasta que su vida se extinga de manera natural, sin que se prolongue la misma de manera innecesaria, evitando someterla a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos, que propicien la obstinación terapéutica]