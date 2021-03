Vacunación en cámara lenta

“Estar en el lado correcto de la historia

es apoyar a Félix Salgado Macedonio”

¡Carajo!

El asunto de la vacuna contra el Covid-19 es el tema que tiene a los mexicanos metidos en discusiones que van desde que el gobierno no puede con este paquete y debiera dejar que la iniciativa privada intervenga, con lo que estamos totalmente de acuerdo, hasta que lo de la vacuna es el instrumento manipulador de la 4T que usará para ganar las elecciones del 6 de junio, porque ya se dieron cuenta que ni regalando dinero a cambio de votos la gente no quiere saber nada de un gobierno que de plano nos agarró de pendejos.En “Juegos del poder” que Leo Zuckerman publica en el diario EXCELSIOR, nos platica en su entrega de ayer que si la vacunación en México se resolviera con fotos de funcionarios públicos recibiendo cargamentos de vacunas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ya se hubiera solucionado este problema. Las imágenes son parte de la propaganda gubernamental –afirma Leo- para asegurar a la población que el gobierno está trabajando cotidianamente por inocular, alcanzar la inmunidad de rebaño y, finalmente, superar la pandemia de Covid-19. En eso de la propaganda, hay que reconocerlo, son buenísimos.Y asegura: Ojalá las acciones propagandísticas estuvieran sustentadas en resultados. No es así. Al primero de marzo, de acuerdo con Our World in Data, el 2% de los mexicanos había recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Estamos por debajo del promedio mundial que es de 3.2 por ciento. Brasil, el otro gigante de América Latina, también va lento, pero ya alcanzó el 4% de su población. Chile es la estrella latinoamericana con el 18 por ciento. Nuestro vecino, Estados Unidos, lleva el 23 por ciento. El líder mundial es Israel donde el 95% ya recibió una dosis.Esa es nuestra realidad, la tan ansiada vacuna para poder sobrevivir a la pandemia no se obtiene por parte del gobierno, ni autoriza que particulares lo hagan, nos van dando atole con el dedo y eso sí, los operadores políticos de la 4T ya fueron vacunados, antes que miles de trabajadores del sector salud, al mismo tiempo mucha gente con recursos llega a los sitios donde se están aplicando las vacunas, las zonas serranas y marginadas, compran las vacunas, se las aplican y se van dejando sin esa posibilidad a mucha gente humilde que es engañada con el cuento de “se terminaron, lo sentimos, permanezca pendientes porque le vamos a avisar cuando lleguen más y regresamos”, como pasó en Jalcomulco, por ejemplo... Los que se dicen diferentes son más voraces, más cínicos y más criminales.Durante la discusión en el Pleno del Senado de la República sobre la reforma a la industria eléctrica, iniciativa preferente que envió el ejecutivo federal, el legislador de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, lamentó la decisión del grupo mayoritario y sus aliados de aprobar una Ley que afectará la economía familiar y el futuro del país. “Lamento muchísimo –dijo en la madrugada cuando acabó- que esto se dé así, y ojalá me equivoque, pero lo que plantea es un panorama de mayor costo de energía, por supuesto de incumplimientos a tratados internacionales, que, seguramente será combatido en tribunales y seguramente perderá. También porque plantea un escenario de energía insuficiente al no haber competidores para dar prioridad a la empresa estatal”, precisó el legislador.El Senador Veracruzano reprochó, que, en fast track, el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, PT y PES, avalaron la minuta y rechazaron la solicitud de la oposición (PAN, PRI, MC, PVEM y PRD) de realizar un parlamento abierto para discutir la reforma y dar la cara a la nación, sin parecer que se hace a escondidas y con demasiada prisa.“Lamentablemente no se dio el tiempo suficiente para poder escuchar a todos aquellos expertos que pudieran decirnos cuáles serían las implicaciones de esta contrarreforma. Se violentó la más mínima cordialidad política, para poder discutirlo, y llevar a cabo una sesión adicional, me parece que no hay necesidad, si tienen la mayoría, tal parece que lo estuvieran escondiendo algo por hacerlo con demasiada prisa”, señaló.Rementería del Puerto, calificó a esta reforma como monopólica, antiambientalista y costosa para las familias mexicanas tanto en la economía como en la salud, sin brindarles eficiencia, ni mejores precios, obliga a los usuarios a consumir combustóleo y limita la posibilidad para que las empresas privadas puedan ofrecer alternativas limpias y más baratas: “No va a subir el precio de la energía, dijeron los senadores de Morena, cómo es posible que puedan afirmar eso, por supuesto que subirá, y si lo hacen a través de subsidios, se pagará con los impuestos de todos, y a quienes no les precisa el modelo de producción, sino que esto no les afecte en su economía, dejemos de engañar a los mexicanos, porque la energía producida por CFE que es más cara y la más sucia, esto es un atentado contra millones de familias, y no lo deseo, pero en el futuro se esperarán más apagones”.Lo hemos dicho y lo repetiremos cada que se pueda porque ese es nuestro trabajo; reconocer lo bueno y señalar lo malo, cumplir con el compromiso social. El joven morenista Antonio Luna Rosales, ha cumplido la encomienda que le dieron con director de Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, realizando las obras del Corredor Interoceánico que le tocan a ese puerto como parte de los diez polos de bienestar que funcionarán entre Veracruz y Oaxaca.Toño Luna, un profesionista identificado con la lucha social de Morena desde su fundación, cumplió con su compromiso y lo más loable es que para realizar las obras que se hicieron durante su estancia al frente de la administración portuaria, contrató solo empresas de Coatzacoalcos con lo que aportó su grano de arena a la economía de la región lo que le reconocieron los empresarios de Coatzacoalcos.Antonio Luna Rosales, quien tiene fuerte arraigo en su natal Xalapa y en Emiliano Zapata donde estableció su lugar de residencia desde hace muchos años, podría figurar en el esquema de la próxima elección, tras el ejemplar trabajo realizado en puerto México, su partido Morena le reconocerá sin duda el valor que tiene como político de resultados.Calificada por especialistas y empresarios como una ley que “no privilegia a las familias y a los usuarios y su aprobación va en contra de la economía y de la salud de los mexicanos”, la madrugada de ayer el Senado de la República aprobó en lo general, con 68 votos a favor y 58 en contra, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. De los senadores veracruzanos, destacó el voto a favor del morenista Ricardo Ahued Bardahuil, quien a pesar de que en el discurso ha exigido a la Comisión Federal de Electricidad reducir las altas tarifas de consumo eléctrico en la entidad, ahora respalda una Ley que afectará más la economía de la sociedad veracruzana en general y del empresariado en particular. Por su parte, el legislador de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, lamentó la decisión del grupo mayoritario y sus aliados de aprobar una Ley que afectará la economía familiar y el futuro del país.Pobre don Ricardo, un apretoncito y se pandea, a ver ahora con qué madres sale si según él su lucha es contra el costo de la energía eléctrica para los veracruzanos. Se comprometió a lograr un trato de privilegio como el que tienen los tabasqueños quienes pagan tarifas más bajas que nosotros... y miren con qué madres nos sale.¿Pidió permiso al Congreso el político Héctor Yunes Landa... Cómo para qué?. Los volvió a dejar atrás este político profesional que juega al ajedrez adelantando siempre una ficha. Bien.Escríbanos a [email protected]