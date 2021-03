Revelan presunto acto de corrupción en el DIF-Estatal

En el gobierno de la honestidad, de la transparencia y de la austeridad, de la 4T (no faltaba más), se puso al descubierto otra operación de compra venta que, a menos que se aclare suficientemente, nos pone ante un hecho presumiblemente de corrupción.



Se trata de la compra de vehículos para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por el que se pagaron a sobreprecio camionetas y camiones, lo que habría dejado una utilidad de más de cuatro millones de pesos para la institución o para sus directivos y responsables.



Con el facsímil del contrato, la reportera Noemí Valdez publicó en el diario Notiver que el 20 de septiembre pasado se compraron 20 camionetas y 5 autobuses tipo urbano, las primeras a un precio por unidad de 830 mil pesos y los segundos, de 2 millones 255 mil pesos por cada uno.



Pero, al checar en la agencia en la que fueron adquiridos los vehículos, de San Luis Potosí, no veracruzana, además señalada en el Estado de Chihuahua por incumplimiento de contrato, halló que en la página oficial de la empresa el precio de las primeras es de 619 mil 900 pesos y el de los segundos, de 2 millones 80 mil pesos.



El monto total de la operación dejó una diferencia de 4 millones 377 mil pesos, dinero que no se sabe en qué fue utilizado o a manos o a bolsillos de quién fue a dar.



La directora del DIF-Estatal Veracruz es Rebeca Quintanar Barceló, el presidente de la Junta de Gobierno, una de cuyas facultades es estudiar y aprobar los proyectos de inversión, es el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor (nunca se ha presentado a una sesión de trabajo y se ha limitado a enviar a un representante), y la directora administrativa y presidenta del Subcomité de Adquisiciones es Nayelí Martínez Calderón. El contralor interno es Hiram Guzmán Vásquez.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez cada que puede saca un disco ya muy rayado diciendo que en su gobierno no hay corrupción, como recientemente lo acaba de repetir cuando la Auditoría Superior de la Federación le observó un presunto daño patrimonial por 3 mil 155 millones de pesos a su administración y a algunos municipios.



Ya tampoco se extraña que los auditores internos de cada dependencia ni la contralora general Mercedes Santoyo Domínguez se dan enterados de alguna anomalía y menos actúan ni sancionan a los responsables, como en el caso del DIF-Estatal, tema de esta columna.



Pero la sombra de la corrupción ahí está, sustentada en documentos oficiales.



Y tiran despensas pero no las dan a trabajadores



Por otra parte, mientras unos 700 trabajadores de los dos sindicatos del organismo de asistencia social se quejan de que hace cuatro meses que no les dan las despensas a que tienen derecho, como una prestación fijada en su contrato laboral, en cambio recientemente en Tierra Blanca aparecieron tiradas varias cajas con víveres de la institución.



El hallazgo se dio en un basurero clandestino de la comunidad Las Minas. Las cajas contenían leche, harina, sopa y verduras empacadas sin caducar, aunque ya no estaba el frijol, el arroz y el aceite que, según la etiqueta, forman parte de las despensas.



Los trabajadores se quejan y señalan que resulta contradictorio que mientras que el gobierno federal proclama que primero los pobres y presume que está dando apoyos a los más necesitados, a ellos les niegan sus despensas con el argumento de que tienen problemas de licitación.



Comentan que nunca antes algún gobierno los había dejado desprotegidos y que cuando esperaban que les iba a ir mejor, con el actual gobierno están peor.



Isleño, balconeado a nivel nacional



La postulación de Marcos Isleño Andrade como candidato del PVEM a la alcaldía de Medellín de Bravo escaló ayer a nivel nacional cuando el diario El Universal se hizo eco de las protestas que ha generado su precandidatura por la acusación que pesa sobre de él de haber dado una golpiza a una joven en 2013 que ameritó su hospitalización.



El medio hizo referencia a la campaña que emprendieron en redes sociales activistas feministas, entre ellas “Las Brujas del Mar”, periodistas y la ciudadanía en general pidiendo que cancelen la posible candidatura del expriista y hoy verde.



Lo que llama la atención es que mujeres del Estado representativas de Morena no han elevado su voz de protesta, lo que no extraña pues también se quedaron calladas con la postulación de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, no obstante las graves acusaciones en su contra por la violación y la violencia contra varias mujeres, quienes tienen presentadas denuncias penales. En Veracruz el PVEM y Morena están aliados y, de hecho, el partido de AMLO avala la postulación de Isleño.



Díaz Pedroza, se reactiva en el PRI



El exSecretario General de Gobierno, Miguel Ángel Díaz Pedroza, volvió ayer a la política activa al integrarse al PRI como presidente de la Comisión de Justicia Partidaria.



Creo que ya pocos recuerdan que en en 1992, el entonces gobernador Dante Delgado creyó que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo iba a integrar a su gabinete antes de que terminara su periodo como gobernador interino y no tuvo cuidado en mantener su creencia bajo reserva, se lo dijo a sus colaboradores y estos lo hicieron trascender extramuros del palacio de gobierno.



Se lo creyó él y se lo creyeron todos, y entonces se dijo que el sucesor natural para terminar el sexenio, que había iniciado don Fernando Gutiérrez Barrios, era Díaz Pedroza, quien, por su parte, nunca se lo creyó y tomó la especie sin inmutarse, con toda reserva (atestigüé su reacción al canto de las sirenas en su despacho del palacio de gobierno).



Días después, durante una visita al Estado, en un acto en Zentla, Salinas acabó con el coro de rumores: dijo que Dante iba a terminar su gobierno “a tambor batiente”.



Miguel Ángel aportará experiencia al Revolucionario Institucional. Marlon Ramírez sigue sumando a personajes de su partido, algo que seguramente le sumará votos. Por otra parte, se advierte que los priistas aprendieron la lección de la división que siempre mantuvieron disputándose las posiciones, como ahora lo hacen los de Morena.



Acallan voces críticas



La salida ayer de Ángel Verdugo del Grupo Imagen, en especial de su espacio en el noticiero de Radio Reporte 98.5, causó verdadera consternación entre sus radioescuchas en todo el país.



Verdugo era una de las voces más críticas que tenía el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Salió también de las páginas de Excelsior y de Imagen Televisión.



Me consta que al menos en Xalapa sus seguidores formaban una verdadera legión, que lo escuchaban fielmente todas las mañanas. Verdugo, físico-matemático egresado del Instituto Politécnico Nacional, fue uno de los 210 líderes que tuvo el Movimiento Estudiantil de 1968.



Con la vehemencia que lo caracteriza se despidió ayer del aire, al menos por el momento. Por la noche, en su cuenta de Facebook respondió a una pregunta que le hizo uno de sus seguidores sobre la causa de su salida. Dijo que porque le ordenaron que no podía tocar los siguientes temas: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y que no podía hacer críticas al presidente.