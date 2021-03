Campañas entre dolor y llanto

*Peligroso tener la razón

*Nuevas tácticas policiacas

*Tristes y complejos días



Seguramente usted hoy ya adulto mayor al igual que yo (lo que quiere decir que estamos viejos) coincidirá en que, el trinar de los discursos en el marco de las ya prácticamente iniciadas campañas partidistas, para refrendar o conquistar alcaldía y posiciones legislativas, que periódicamente se registran en el país y que, las actuales habrán de ser las más numerosas en la historia de la vida democrática de México, lo que en verdad nos debería de aterrar, porque todos sabemos que en dichos procesos, el gasto que se ejerce representa un dineral, recursos financieros de dimensiones inimaginables, tanto así que un jarocho me comentaba jocoso, que sólo con una significativa parte de esos recursos, ya hubiéramos comprado el Estado de Texas y en un descuido hasta el de California, obviamente con todo y su riqueza productiva... La cual la íbamos a transformar pero a toda prisa... o sea, en un dos por tres.



Y refiero tales conceptos, porque una es la realidad y otra lo que ya empezamos a escuchar en torno a “campañas modestas”, que sólo en ámbitos muy esporádicos resultan exitosas, porque “las campañas cuestan pero dejan”...



Hemos participado en incontable número de campañas electorales, de joven me fascinó presenciarlas, sobre todo porque en una etapa relativamente corta, en materia social y política, combinadas con la magia de las “marrullerías”, así como con los aciertos y desatinos de los unos y de los otros, captas experiencias que siempre habrán de ser útiles para quienes decidan dedicarse a la actividad informativa en lo general, es más, los colegas ya experimentados que cubren campañas electorales, con frecuencia aconsejan al que se inicia en esas tareas... Bueno, eso en mis tiempos reporteriles.



Así las cosas... Usted recibirá en el enclaustramiento obligado protegiéndose de los efectos pandémicos, por conducto del celular, del radio, de la televisión e incluso con aeronaves arrojando volantes, la lluvia de prometedores mensajes que, incluso con lágrimas escurriendo en el rostro de candidatos, se convertirán en espacios cibernéticos otorgando ingreso a los primeros “mítines electorales cibernéticos” que le permitirán escuchar, ver, medir, evaluar, calcular y resumir en la serenidad de su mecedora, primero en lo que cada candidato dice, evaluando su contenido y definiendo si lo dicho, fue para beneficio realmente del país, o sólo por la idea de que Usted le brinde su sufragio el día de la jornada electoral.



Dicen algunos expertos que los políticos, salvo un reducido porcentaje, son “vividores del presupuesto público, que no velan realmente por el desarrollo integral del país, sino sólo por satisfacer su propio egocentrismo y comodidades”...



No me atrevo a sumarme hacia tales planteamientos, porque en México sí hemos tenido buenos Presidentes de la República, en Veracruz también son varios los buenos gobernadores, al tiempo que en municipios existen evidencias de buenos Presidentes Municipales, claro que no lo han sido todos, porque si así fuera no estaríamos como estamos, pero en verdad, cuando en el marco de una campaña electoral vemos el número de candidatos, tal escenario no habla de “el entusiasmo que priva en el pueblo por participar en la democracia” porque a un país no lo hacen los partidos políticos ni los cientos de candidatos que participan por la misma posición en cada estado, que al sumarse las entidades y los equipos de apoyo se convierten en miles, lo que obviamente le cuesta miles de millones al pueblo de México, que en etapas como las actuales los requiere para equipos hospitalarios, médicos, vacunas y medicinas, al tiempo que las fuentes de trabajo se están derrumbando.



México hoy está urgido de médicos, infraestructura y equipo hospitalario, así como medicamentos y vacunas “suficientes y eficientes”, nuestro país refiere niveles significativos en deficiencias médicas pero no por la falta de galenos, de los cuales muchos han muerto contaminados por quienes intentaron o lograron salvar, el país reclama hoy, como nunca antes, elevar la eficacia en centros hospitalarios e incrementar los resultados en el programa de vacunación, sobre el cual ya también se refiere la posibilidad de utilizarla como referencia para la obtención de sufragios.



En fin, entre el declive económico y dudas sobre la eficacia de las autoridades, para conducir por los senderos exitosos tanto a los programas de salud pública, como a los vinculados con la economía en lo general, sobre un territorio que desde el mismo Palacio Nacional se acreditan severas descalificaciones hacia la actividad empresarial, al tiempo que la generación de empleo en los últimos dos años y lo que va del tercero del actual régimen, no sólo se estancó sino que se ha desplomado, en tales escenarios emprendemos una nueva y costosa etapa electoral de dimensiones nacionales, con un costo sin igual en la historia, a lo que se le agrega el negro y doliente panorama que durante cada día de campaña, pierdan la vida decenas de mexicanos... ¿Por cuantos más, doblarán las campanas antes del día de la elección? ...



Lo que se lee



Cada día muchos son los lectores en México que registran mensajes del sector gubernamental en ámbitos federales, sumándose a ello espacios estatales e incluso municipales, en donde se marca “la urgencia” de perfeccionar nuestras leyes, para que no queden recursos jurídicos que pudieran ser manipulados hacia determinaciones erráticas, que se conviertan en una injusticia para los afectados, o sea, la no correcta administración de justicia.



Los jóvenes lo escuchan hoy y nosotros los viejos lo escuchamos desde jóvenes... "Donde existe poca justicia se convierte en peligroso el tener la razón".



Muchos ilustres hombres en toda la historia han referido que los mayores valores que cualquier núcleo social requiere, para obtener el desarrollo, lo constituyen “La Justicia y La Libertad” y no es complicado dimensionar el valor de los dos conceptos, porque incluso un iletrado, al escucharlos, tiene somera idea de lo que se trata, porque la justicia y la libertad son los pilares del desarrollo de todo colectivo social, agregando a ello los espacios religiosos, que por su propia naturaleza y orígenes, el ser humano ha bordado y adoptado, como un espacio significativo de su propia existencia.



Lo bueno y lo malo que priva en todo colectivo social, claro que mucho tiene que ver en la conformación de las sociedades tanto en la actualidad, como hacia el futuro, porque conforman parte de nuestro propio entorno y nadie sabe ¿qué es una agresión? hasta que no ve o escucha narrativas sobre el tema.



Recuerdo que de niños cuando nuestros mayores abordaban “un tema que consideraban delicado” lo primero que realizaban consistía en ordenarles a los pequeños que fueran a ver si ya puso el huevo la gallina... Hoy los niños crecen diferente a como nosotros lo hicimos, por lo mismo habrán de ser una generación diferente, sin embargo, los mayores de éste, nuestro maltratado país, nos encontramos entrampados entre Chairos y Neoliberales, cuando nuestro valioso ejemplo para las nuevas generaciones y en beneficio de nosotros mismos, es heredarles un país con tranquilidad social, con seguridad jurídica y con oportunidades para realmente mejorar el bienestar del colectivo social.



Es imposible que exista un país libre y justo, donde todos tienen los mismos niveles de bienestar, ese panorama es imposible de lograr, de lo que se trata es evitar que exista pobreza “inmerecida” porque los holgazanes, los drogadictos, los alcohólicos, los vagabundos, los adviertes deambulando también en países con elevados niveles bienestar social, que incluso organizaciones prestigiadas de asistencia, han fracasado en programas para retornarlos hacia una forma de vida más apropiada y confortable, pero que requiere esfuerzo de la colectividad y voluntad del marginado.



No podrá nunca existir un país en donde todos pensemos iguales, actuemos con el mismo ritmo y disfrutemos los mismos viajes, los mismos espectáculos, y el mismo tipo de vivienda, al igual que la misma religión, por el simple hecho que ni los hijos son iguales a los padres... Ese nivel de igualdad es inalcanzable y por lo mismo constituye una falacia.



Lo que se ve



Cuando se habla en Estados Unidos que ya se buscan aplicar nuevas acciones para frenar el tráfico de estupefacientes, en tanto que los estrategias actuales ya no están dando los resultados de años atrás, se debe de coincidir con la idea que, toda táctica por más sofisticada que resulte, siempre llegará el momento ante nuevas tecnologías y nuevos hábitos, en la que dejará de reflejar los niveles de eficacia que con anterioridad tenía, simplemente porque el hoy, podrá ser semejante al ayer, pero quien sabe hacia el mañana.



En México indudablemente que también deben asumirse medidas gubernamentales en dicho rubro.



Lo que se oye



2 millones 104 mil 19 casos acumulados de pacientes afectados en México por la pandemia, son los que las autoridades tienen registrados hasta ayer por la noche en nuestro país, al tiempo que de acuerdo a las mismas estadísticas, se podría pronosticar que en unos días superaremos en el territorio nacional, la escalofriante cifra de 200 mil muertos, por la misma causa... días tristes y complejos para nuestro país... ¿Y a Usted ya lo vacunaron?