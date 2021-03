... Ahora que jubilados y pensionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que por décadas pertenecieron al activo del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE) han salido a la calle para manifestarse en contra de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que sus remuneraciones se les pague en Unidades de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos, surge la inquietud entre miles que como ellos serán afectados por lo que dispuso la SCJN.Para ir entendiendo el motivo de la protesta y la inquietud de los jubilados y pensionados por el gobierno de la república, el pasado 18 de febrero, los ministros que integran la segunda sala de la SCJN, determinaron que el tope para la pensión de trabajadores que sirvieron a la federación, se calculará con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo (SM).En pesos, el valor de la UMA es de 89.62 pesos diarios, o bien 2 mil 724.45 pesos mensuales, en tanto que el del salario mínimo es de 141.70 pesos, algo así como 4 mil 307.68 pesos cada mes.La reducción amable lectores, será de mil 583.23 pesos mensuales, cantidad que como dijeran los amigos alvaradeños, “ya calan”.Quienes integran la segunda sala de la SCJN argumentaron textualmente que “la reforma constitucional del 2016, eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones”, entre ellas multas, créditos y aportaciones de seguridad social.Con ello, miles de jubilados y pensionados son y serán afectados en sus remuneraciones por pensión y jubilación, de ahí que, por ejemplo, los que pertenecieron al SNTE estén saliendo a las calles a manifestarse en contra de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.... En el caso del resto de los pensionados de distintas entidades, como es el caso del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), ya se están comunicando entre si y buscando asesoría legal, para enfrentar esta disposición de ser necesario, en caso de que se les aplique la misma medida que a los federales en sus pagos.Hasta ahora la directora del IPE, Daniela Guadalupe Griego Ceballos no ha dicho nada, mucho menos los dirigentes sindicales de organizaciones que cotizan en ese instituto, sin embargo y como ha sucedido casi siempre, es probable que a los del estado se les aplique la misma medida que a los federales.No sería la primera vez que una determinación emanada de la SCJN se aplique a nivel estatal y de ello están conscientes los ex funcionarios de pasadas administraciones estatales que se premiaron con súper pensiones y jubilaciones.Los jubilados y pensionados del IPE seguramente ya andan preocupados y ocupados en estos asuntos, sobretodo aquellos que mediante diversas argucias se adjudicaron remuneraciones jubilatorias altísimas, que han defendido a capa y espada, pues son exageradamente generosas.... Preguntando por aquí y por allá, algunos de los posibles afectados en Veracruz de aplicarse en sus pensiones y jubilaciones la misma medida que a los que estuvieron al servicio de la federación, coinciden en que antaño estas acciones no se realizaban previo a un proceso electoral.Sabido era que después de un día de elecciones se daban los aumentos y todo aquello que afectaba la economía de la población, lo cual visto está, no es algo que preocupe a los actuales gobernantes que buscan su supuesto cambio a como de lugar.... Por lo pronto, para dentro de quince días, el jueves 18 de marzo se llevará a cabo una protesta nacional de jubilados y pensionados, que saldrán a la calle en varios estados de la república mexicana y Veracruz no será la excepción..... [email protected] o bien en @guadalupehmar