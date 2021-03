Como si hicieran falta más problemas...

1.- Por si no fueran suficientes los cuestionamientos en torno a las candidaturas de los partidos políticos en el país, que las habrá muchas, como cascada en tierras húmedas, en medio de cuestionamientos a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "...por extemporánea e incongruente con otros preceptos legales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo mediante lo cual los partidos políticos estarán obligados a incorporar a un mexicano residente en el extranjero.." [¿ y cómo serán conocidos aquí, en donde se vota? y que sumarán votos emitidos en el extranjero], dentro de los diez primeros lugares de cada una de las listas de candidatos a diputados plurinominales.



Esa decisión también fue objeto de críticas partidistas, con excepción de Morena, por considerarla una imposición, cuando ya hay acuerdos en la postulación de aspirantes.



Durante la sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova calificó "...de absurdos algunos de los términos contenidos en la referida sentencia. Aunque fue avalada por unanimidad - "sólo porque es mandato judicial" según cuestionó el consejero UucKib Espadas -, Córdova señaló que nadie cuestionaba la postura de buscar la ampliación de derechos de grupos vulnerables, en este caso de la población migrante, pero la sentencia es absurda.



Y explicó: "...resulta que la sentencia ordena incluir candidatos a diputados federales con carácter migrante, solamente que la Constitución actual solo permite a los mexicanos residentes en el extranjero votar por Presidente y senadores, pero no a diputados federales. Es decir, acusó, los ciudadanos residentes en México votarán por los representantes de los mexicanos que viven en el extranjero. "Es un absurdo conceptual" dijo.



Con la excepción de las consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala y Karla Humprhey quienes reivindicaron la trascendencia de ampliar las acciones afirmativas a los migrantes, el resto de los consejeros arremetieron contra el TEPJF por modificar las reglas del juego en medio del proceso electoral atentando contra la certeza. El consejero Ciro Murayama ironizó: "...resulta que ahora habrá candidatos que serán postulados sin electores, pues los residentes en el extranjero no pueden votar para diputados..."



Los representantes del PAN, Victor Hugo Sondon, y del PRI, Rubén Moreira, reivindicaron la importancia de la comunidad de migrantes para el país por su aportación económica, justificaron la necesidad de ampliar los derechos, pero objetaron que en pleno proceso electoral se les ordene incluir candidaturas cuando los procedimientos de selección de candidatos van muy avanzados en cuanto a los acuerdos internos.



La consejera Dania Ravel, "...acusó al TEPJF de imponer a las autoridades administrativas parámetros altos y estrictos que no se exigen para sí, toda vez que ordena la instrumentación de acciones afirmativas muy difíciles de cumplir..."



Como se verá, ven el incendio y no buscan como apagarlo...



2.- Me dice el lector Juan Sin tierra: Te aseguro que el candidato de Morena en el estado de Guerrero, será Félix Salgado Macedonio; me lo dijeron hace un rato las estrellas. [Cuando esto escribo no conozco resolución alguna de la dirigencia de Morena, en ese sentido.



Que sea lo que los Tatiascas quieran... Hay electores que tendrán la última palabra.