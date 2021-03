Intimidan candidatos y periodistas

“701 millones deberá pagar Carlos Aguirre,

es como quitarle un pelo a un gato”

Yo

Suena fuerte pero es la realidad, el gobierno de Veracruz ha sido evidenciado una vez más como "mentiroso", así como por su limitada capacidad, pobreza de acciones, falta de visión y altura de miras, en esta ocasión en voz de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien en conferencia de prensa mañanera abordó la situación de precandidatos y candidatos de distintos partidos políticos que han recibido amenazas o han sido ejecutados en diferentes estados del país.La funcionaria federal señaló que contrario a la postura que ha venido mostrando el gobierno de Veracruz, quien prácticamente ha minimizado el tema de la inseguridad en la entidad, Rosa Icela Rodríguez precisó que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos de violencia política en el país, donde en el estado de Veracruz se han presentado la mitad de dichos casos.Con esta información oficial, la Federación dejó nuevamente como un "mentiroso" al gobierno de Veracruz y le corrigió la plana, al detallar que “va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales”, situación que semanas atrás el gobernador Cuitláhuac García Jiménez había minimizado y había negado.En Veracruz en reiteradas ocasiones partidos políticos como el PRD han alzado la voz para denunciar las amenazas de que han sido víctimas sus alcaldes, candidatos, militantes y simpatizantes, amenazas vertidas incluso desde el propio Gobierno del Estado por parte del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.Al respecto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en el plan de protección a candidatos participarán la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las fiscalías, los partidos políticos, gobernadores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Subrayó que el objetivo es "darles protección a candidatos" y "que no los obliguen a declinar por amenazas" pues se debe de frenar a los grupos del crimen organizado como a los "criminales de cuello blanco".Con un hilillo de sangre que se le escurrió por el costado izquierdo del labio, AMLO prometió que su gobierno no permitirá actos de intimidación contra los adversarios de Morena en el próximo proceso electoral, pero qué tal sus colaboradores, como el caso Veracruz que se dan vida apretando tuercas a quienes pretenden participar en la elección, con muchas posibilidades de ganar, y que son de partidos distintos a Morena, o contra los periodistas críticos a quienes les inventan cualquier cantidad de calumnias queriéndolos descalificar cuando la opinión pública los conoce y reconoce por su trabajo.Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a las y los mandatarios estatales para invitarlos a suscribir un Acuerdo Nacional por la Democracia, un instrumento que condensa la voluntad política de gobernantes que se comprometen a garantizar la limpieza de los comicios.Los compromisos asumidos son: no intervenir a favor “de ningún candidato de ningún partido”; no permitir el uso de recursos públicos en la contienda; impedir que se pongan en práctica acciones típicas de otras épocas como el acarreo, el relleno de urnas y otras propias de “mapaches”.Un proceso electoral libre y en paz debe ser un anhelo colectivo, sobre todo porque los comicios de este año se celebran bajo una situación extraordinaria debido a la pandemia de Covid-19. Pero también encaramos, no hay que olvidarlo, lo que en algunos medios llaman “el proceso electoral más grande de la historia”, puesto que las elecciones concurrentes con la federal pondrán en juego 21 mil cargos de elección popular.Lo anterior lo comentó el aspirante a la diputación federal por el distrito 12 de Morena, el Doctor Alain Herrera Santos, quien ya ha sido anteriormente diputado local suplente y se han sumado priistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río a su proyecto, debido a que el PRI no lleva candidato en dicha demarcación en la alianza va por Veracruz.El 15 de marzo es el día de las encuestas en el partido de Morena, donde harán llamadas telefónicas aleatorias para que la población opine sobre quién es el mejor candidato... Como si se tratara de una llamada de extorsión, por favor no contesten.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor una iniciativa presentada por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Olga Juliana Elizondo Guerra del Partido del Trabajo—que armoniza la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que juzgadores y autoridades administrativas se dirijan a las personas con discapacidad utilizando formatos de fácil lectura en donde expliquen de forma sencilla, clara y llana el contenido de sus determinaciones.En su posicionamiento, la diputada Méndez de la Luz afirmó: “Todas las personas tienen el derecho de participar en las expresiones de la vida social recibiendo un trato digno, justo y apropiado; sin embargo, históricamente a las personas con discapacidad se les ha negado el acceso a la justicia y el trato igualitario en actuaciones judiciales y en dependencias del ámbito público”.Ante esta condición desfavorable, el Pleno de la Cámara de Diputados respaldó el dictamen para realizar ajustes razonables al contenido de los documentos y a la redacción que las autoridades de impartición de justicia deben utilizar para comunicar sus determinaciones a las personas con discapacidad con el fin de garantizar su acceso a la información en igualdad de condiciones, con absoluto reconocimiento y respeto a sus diferencias.“Los dictámenes y resoluciones deberán favorecer la lectura fácil y explicar al quejoso en la sentencia por qué ganó o perdió, cuáles son sus derechos, y las consecuencias que tiene el juicio en su esfera jurídica; todo ello con un lenguaje de fácil lectura, redactado con tipografía clara, con enunciados cortos, tamaño de letra conveniente y utilizando una construcción gramatical sencilla”, explicó la diputada Méndez de la Luz.La reforma contribuirá a disminuir la desigualdad, en tanto juzgadores y autoridades sean capaces de explicar a una persona con discapacidad–de forma clara y llana–el contenido de sus determinaciones, pues no todos los documentos que se dirigen a estas personas se encuentran en formato accesible para entender fácilmente su contenido. “México—en especial don Gilberto Rincón Gallardo—fue el principal promotor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que contempla un Modelo Social en el que los derechos humanos de las personas con discapacidad se convierten en el centro de la acción social teniendo como eje estructurado la igualdad y la dignidad humana. Con sentencias entendibles y documentos administrativos claros, avanzaremos en la construcción del Modelo Social de la Discapacidad”.La única mujer diputada veracruzana que ocupa la tribuna para proponer una iniciativa a favor de los más desprotegidos, las demás diputadas no figuran.Hay que ser muy mala leche para lanzar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a asegurar que el estado reporta 40 días sin homicidios dolosos, lo cual consideró como un “logro histórico”. La lista de este tipo de crímenes aparece en redes sociales, de a uno por día cuando menos.Escríbanos a [email protected]