Entrampado el desarrollo

*Violencia persistente

*¿Crímenes políticos?

*Pandémicas campañas



En todos los ámbitos de la productividad del mundo, se está buscando que el desarrollo industrial evite los elevados niveles de contaminación que origina el uso de energéticos con alto grado de contaminación, como es el caso de los derivados del petróleo, pero las acciones en referencia no deberían de quedar en el clásico "ya veremos", por la simple razón que diversos países y muy singularmente México, han elevado los niveles de contaminación de manera ya no preocupante, sino de rangos alarmantes, tema que de años atrás (por todas las vías) muchas organizaciones ambientalistas y especialistas han marcado, refiriendo que de continuar tal como seguimos, para nuestros descendientes habrá de presentarse un colapso climático, cuyas dimensiones podrían incluso alcanzar proporciones inimaginables, en el que la gasolina ya no servirá para nada y lo más caro podría ser el agua limpia, así como purificadores personales del medio ambiente, mientras que el mayor anhelo de la humanidad sería el salvar la existencia de nuestra especie, creando núcleos sociales de menores y jóvenes, que resultarían "privilegiados" al vivir en fincas encapsuladas, dotadas de gigantescos domos y limitados al confinamiento para aislarlos de la tóxica contaminación.



Habrá quienes sonrían al prestarle su gentil atención a estas líneas, pero la realidad se encuentra frente a todos nosotros, el agua potable cada día se encuentra más contaminada y aun así, más escasa, al tiempo que los ríos no son, en nada, una referencia de los que conocimos, precisamente cuando transitábamos los hoy ya ancianos (en aquel entonces niños) varios de esos espejos de agua y arroyos han desaparecido y, otros fueron convertidos en canales de "aguas negras"... Muchos de esos imponentes ríos que aún sobreviven, ya no son ni sombra de los que hace décadas nos maravillaba y nos inyectaba vibrante emoción y hasta vocación por la pesca y el buceo.



Y mientras ocurría el envenenamiento de aguas y la deforestación, todos pensamos: "Ya habrá quien corregirá el camino" para evitar la auto aniquilación, para "transformarlo" en sendero hacia un nuevo esplendor de la sociedad, que no podría surgir si continuamos empecinados a crear un sistema de mayor equidad y sobre todo bienestar, cuando en lugar de sumar voluntades para corregir el sendero, arrojamos más carbón a la industria y más petróleo y hasta energía nuclear para producir más electricidad, cuando de lo que, en un principio se trataba, fue en el sentido de reactivar los niveles de bienestar ambiental y, paralelamente a ello, de productividad.



Sobra referir que frente a la ausencia de sensibilidad en el sector gubernamental para actuar con propiedad, en los ámbitos de la defensa al medio ambiente, de nada han servido y, si acaso, algunos han paliado para que no estuviéramos "tan igual que antes" en materia de protección a los recursos naturales, pero por el momento son mayores los niveles de retroceso que los avances obtenidos.



Y quien precisamente elevó últimamente la bandera contra la deforestación y emprender la reforestación "sembrando vida", resulta que afecta áreas verdes pero no para sembrar vida, sino para dotar a la zona sur de un sistema de ferrocarriles, al tiempo que reinicia la construcción de plantas petroleras con la idea de generar empleos y salvar a la industria petroquímica mexicana del desastre en el que se encuentra...



Vamos a comprar menos gasolina a empresas extranjeras, se escucha decir, mientras los niveles de contaminación se incrementan en tierras mexicanas y en otras partes del mundo, lo que sumado ya puede ser catalogado como los inicios (¿o me quedaré corto?) de una pandemia ecológica, que si no nos alcanza a nosotros, alcanzará a nuestra descendencia.



Recuerdo siempre aquellas conversaciones juveniles, en las que al abordar determinados problemas del mundo, nunca faltaba uno de los compañeros que refería: "Pero por qué se preocupan de lo que no nos sucederá a nosotros, dejen que se preocupen los que vienen atrás, ellos sí sabrán cómo afrontarlo"...



De ese núcleo de amigos algunos seguimos vivos, reflexionando en que, si los panoramas siguen igual, si el actual estado de cosas no registra un giro con claros avances en lo relativo a bienestar, que comprenda en primerísimo orden la salud de la población, el bienestar de las familias, la no violencia, el claro y contundente respeto a la diversidad, el esfuerzo laboral suficiente, eficiente y bien remunerado, el freno en la tendencia inflacionaria que lacera a todos los sectores de la población, mayor esfuerzo laboral y más equitativa política empresarial, precios accesibles en el mercado nacional, libre actuación empresarial con apego y respeto a leyes y normas vigentes...



En fin, si no logramos consolidar entre todos los sectores (incluyendo el de la información y el periodismo en lo general) el respeto y condescendencia entre los unos y los otros, con la idea de sumar esfuerzos y evaluar proyectos... Si no logramos tranquilizar a la sociedad, con sistemas médicos no sólo eficientes así como responsables, sino correctamente equipados, incluyendo su autoprotección... Si no logramos de manera conjunta sumar ideas y esfuerzos para frenar los efectos pandémicos... Si no logramos que los inconformes del sistema gubernamental tengan a su alcance las puertas del diálogo, para destensar el estado de ánimo, acercándonos con ello hacia un posible acuerdo y... Si no logramos que los programas federales de apoyo a jóvenes y a la población en lo general, como el de sembrado vida, alcance los efectos realmente deseados, entonces intentemos otras rutas con otras perspectivas, pero en alianza con toda la ciudadanía, porque de lo contario continuará abriéndose la distancia y, un país dividido, desde la perspectiva mundial equivale a un gobierno endeble, lo que con el paso de los días también registra un elevado costo para el sistema y, aún más para la población en lo general.



Lo que se lee



La violencia en tierras veracruzanas continúa desbordada, los asesinatos en la zona central del Estado, así como hacia el norte o hacia el sur, son testimonios claros de que la colectividad no se encuentra realmente bajo la protección de las autoridades, tanto así que sin importar ciudades ni espacios, día tras día se sabe de hechos delictivos con rangos sangrientos, panorama que persistirá hasta que las autoridades reaccionen no sólo con equipos apropiados de investigación, sino con real eficacia y respeto a la legalidad... De no ser así seguiremos como estamos, lo que podría interpretarse como "de mal en peor"... Basta recorrer las redes de Internet para confirmarlo.



Lo que se ve



De acuerdo a las estadísticas "oficiales" la mitad de casos de violencia vinculados con reglones político-partidistas, han tenido como escenario a tierras veracruzanas, dato proveniente de la propia Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal... Saludable es que la propia titular de la SSPC Rosa Isela Rodríguez Velázquez, sea quien informe sobre dichos datos, lo que siembra niveles de credibilidad no sólo sobre la información, sino en la clara intención que en la referida dependencia, se busca actuar con apego a la realidad y, ello refiere la esperanza de mejores resultados en tales ámbitos.



Lo que se oye



Que la muy probable poca asistencia que se prevé a los actos de las próximas campañas electorales, habrá de convertirse en cierto alivio para el sector de Seguridad Pública, pero en mayor preocupación para los candidatos, primordialmente para los menos identificados entre el electorado.



Habrá que hacer campaña de casa en casa, rivalizando con el mal tiempo y soportando los portazos, así como los gestos desaprobatorios... Campaña electoral en tiempos pandémicos, irremediablemente habrá de ser histórica en lo positivo o en lo negativo... Ya veremos.